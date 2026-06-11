/திருமணத்தை மீறிய உறவு..கண்டித்த மாமனாருக்கு காத்திருந்த அதிர்ச்சி! முழு விவரம்

தேனியில், திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருந்த மருமகளை மாமனார் கண்டித்த விவகாரத்தில், அவருக்கு கொலை மிரட்டல் வந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
தேனி மாவட்டம் அல்லிநகரம் அருகே வள்ளிநகரைச் சேர்ந்த நடராஜன் என்பவரின் மகன் ஈஸ்வரனுக்கு மதுரை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஜெயந்தி என்ற பெண்ணுடன் திருமணம் நடைபெற்றது. இந்த தம்பதியருக்கு குழந்தை உள்ளது. இந்நிலையில் ஜெயந்தி என்பவருக்கு அவரது உறவினரான திருச்சி மாவட்டம் வையம்பட்டியில் சிறப்பு சார்பு ஆய்வாளராக பணிபுரியும் ராமு என்பவருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் கணவன் மனைவிக்கு இடையே அடிக்கடி குடும்பச் சண்டை ஏற்பட்டு வந்துள்ளது.
மேலும் ஈஸ்வரனின் தாய், தந்தை ஆகியோர் மருமகளான ஜெயந்தியை கண்டித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில் ஜெயந்தியை கண்டித்த மாமனார் நடராஜன் மற்றும் கணவர் ஈஸ்வரனுக்கு சிறப்பு சார்பு ஆய்வாளர் ராமு மற்றும் ஜெயந்தியின் சகோதரர் சிவா ஆகியோர் செல்போன் மூலம் ஒருமையில் பேசி கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக கூறப்படுகிறது.
இது குறித்து அல்லிநகர காவல் நிலையத்தில் சிறப்பு சார்பு ஆய்வாளர் ராமு மற்றும் ஜெயந்தியின் சகோதரர் சிவா மீது கடந்த மாதம் 18ஆம் தேதி நடராஜன் புகார் அளித்துள்ளார். இவர்கள் இருவர் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில் இதுவரை எந்த வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என மாமனார் நடராஜன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். இந்த சம்பவம், அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தேனி மாவட்டம் அல்லிநகரம் அருகே உள்ள வள்ளிநகர் பகுதியில் இந்தச் சம்பவம் நடந்துள்ளது.
நடராஜனின் மகன் ஈஸ்வரனின் மனைவி ஜெயந்திக்கும், அவருடைய உறவினரும் திருச்சி மாவட்டம் வையம்பட்டியில் சிறப்பு சார்பு ஆய்வாளராக (Special Sub-Inspector) பணிபுரியும் ராமு என்பவருக்கும் இடையே பழக்கம் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
ஜெயந்திக்கு ராமுவுடன் இருந்த பழக்கம் காரணமாக, கணவன் (ஈஸ்வரன்) மற்றும் மனைவி (ஜெயந்தி) இடையே அடிக்கடி குடும்பச் சண்டை ஏற்பட்டு வந்துள்ளது.
ஜெயந்தியை அவரது மாமனார் நடராஜனும், கணவர் ஈஸ்வரனும் கண்டித்துள்ளனர். இதனால் ஆத்திரமடைந்த சிறப்பு சார்பு ஆய்வாளர் ராமு மற்றும் ஜெயந்தியின் சகோதரர் சிவா ஆகிய இருவரும் செல்போன் மூலம் தொடர்பு கொண்டு கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளனர்.