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திருமணத்தை மீறிய உறவு..கண்டித்த மாமனாருக்கு காத்திருந்த அதிர்ச்சி! முழு விவரம்

திருமணத்தைக் கடந்த உறவில் இருந்த மனைவியை கண்டித்த கணவர் மற்றும் மாமனாருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த போலீஸ் SI. என்ன நடந்தது என்பது குறித்துத் தற்போது பார்க்கலாம்.! 

Written ByYuvashree
Published: Jun 11, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:27 PM IST
திருமணத்தை மீறிய உறவு..கண்டித்த மாமனாருக்கு காத்திருந்த அதிர்ச்சி! முழு விவரம்
Image Credit: Affair | File Photo

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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