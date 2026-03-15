தமிழகத்தில் வெறும் 5 வாக்காளர்களை கொண்ட கிராமம்.. எங்கு தெரியுமா? தேர்தல் ஆணையர் சுவாரஸ்ய தகவல்

Tamil Nadu Assembly Election Date 2026 Latest: பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில், இந்தியாவில் ஐந்து மாநில தேர்தல் தேதியை இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் அறிவித்துள்ளார். தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, அசாம், மேற்கு வங்கம், கேரளா ஆகிய மாநிலங்களில் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதற்கிடையில், தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4ஆம் தேதி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
வருசநாடு தனித்துவமான தொகுதி
இதற்கிடையில், தமிழ்நாடு தேர்தல் நிலவரம், வாக்காளர்கள் உள்ளிட்ட விஷயங்களை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் தெரிவித்தார். மேலும், தனித்துவமான வாக்குச்சாவடிகள் என்னென்ன என்பது குறீத்து அவர் விளக்கினார். குறிப்பாக, தமிழகத்திற்கு இந்திய தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் வருகை தந்து ஆய்வு செய்தது குறித்தும் அவர் விளக்கினார். தனித்துவமான வாக்குச்சாவடிகளுக்கு சென்று அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்ததையும் அவர் பாராட்டினார். அந்த வகையில், தமிழகத்தில் தேனி மாவட்டம் வருசநாடு மலைப்பகுதி குறித்து தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பேசினார்.
அவர் பேசுகையில், தேனி மாவட்டம் வருசநாடு மலைப்பகுதிக்கு செல்ல மூன்று மணி நேரம் பயணம் செய்தனர். அங்கு வெள்ளி மலையில் உள்ள வாக்குச்சாவடி மையத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அங்கு வெறும் ஐந்து வாக்காளர்கள் வாக்களிப்பதற்காக ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளனர்” என தெரிவித்தார். வருசநாடு பகுதியில் வெறும் 5 வாக்காளர்கள் மட்டுமே இருப்பது ஆச்சிரியத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. எனவே, வருசநாடு குறித்து பார்ப்போம்.
தேனி மாவட்ட கள நிலவரம்
தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி சட்டப்பேரவை தொகுதிக்கு உட்பட்டது வருசநாடு. இது கடமலைக்கண்டு மயிலாடும்பாறை ஊராட்சி ஒன்றியம் மற்றும ஆண்டிப்பட்டி தாலுகாவிற்கு உட்பட்டது. தேனி மாவட்டத்தில் ஆண்டிப்பட்டி, பெரியகுளம், போடிநாயக்கனூர், கம்பம் ஆகிய 4 நான்கு சட்டப்பேரவை தொகுதிகள் உள்ளனர். இதில் ஆண்டிப்பட்டி தொகுதிக்கு உட்பட்டது தான் வருசநாடு. வருநாடு அருகே வெள்ளி மலையில் வாக்குச்சாவடி உள்ளது. இங்கு ஐந்து வாக்காளர்கள் மட்டுமே உள்ளன.
தேனி மாவட்டத்தில் ஆண்டிப்பட்டி தொகுதி அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தொகுதியாகும். இநத் தொகுதியில் அதிமுக மற்றும் திமுக ஆகிய இரு கட்சிகளுக்கு இடையே தான் நேரடி போட்டி இருக்கும். இந்த தொகுதியில் 9 முறை அதிமுக வெற்றி பெற்றுள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக, எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதா மூன்று இத்தொகுதியில் போட்டியிட்டு பெற்றி பெறுள்ளனர்.
ஜெயலலிதா ஒருமுறை வெற்றி பெற்றார். எம்ஜிஆர் ஆண்டிப்பட்டி தொகுதிக்கு பிரச்சாரத்துக்கே வராமல் வெற்றி பெற்றார். இதனால், இத்தொகுதி நட்சத்திர அந்தஸ்து கொண்ட தொகுதியாக மாறியது. ஆண்டிப்பட்டி தொகுதியில் கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு திமுக வேட்பாளர் மஹாராஜன் வெற்றி பெற்றார். அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட லோகிராஜனை 15,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திமுக வெற்றி பெற்றது. தற்போதைய சூழலில், திமுக சார்பில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தேனியில் போட்டியிட வாய்ப்புள்ளது என கூறப்படுகிறது. இதனால், அத்தொகுதியில் கடும் போட்டி நிலவக் கூடும்
2026 தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் அட்டவணை
வேட்பு மனு தாக்கல் தொடங்கும் தேதி: மார்ச் 30
வேட்பு மனு தாக்கல் கடைசி தேதி: ஏப்ரல் 6
வேட்பு மனு பரிசீலனை நடைபெறும் தேதி: ஏப்ரல் 7
வேட்பு மனுவை திரும்பப் பெறுவதற்கான கடைசி தேதி: ஏப்ரல் 9
வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் தேதி: ஏப்ரல் 23
வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் தேதி: மே 4
