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”இது உங்களுக்கு தேவையில்லாதது”.. அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா சொன்னதை போட்டுடைத்த பாடகர் அறிவு

நீட் தேர்வுக்கு எதிராக சென்னையில் நடைபெற்ற நீலம் பண்பாட்டு மைய ஆர்ப்பாட்டத்தில், "நீட் போராட்டத்தால் பலனில்லை" என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா தனக்கு அறிவுரை கூறியதை பாடகர் தெருக்குரல் அறிவு வெளிப்படையாகப் பேசியுள்ளார். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 23, 2026, 08:57 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:57 PM IST
”இது உங்களுக்கு தேவையில்லாதது”.. அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா சொன்னதை போட்டுடைத்த பாடகர் அறிவு

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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”இது உங்களுக்கு தேவையில்லாதது”.. அமைச்சர் ஆதவ் சொன்னதை போட்டுடைத்த பாடகர் அறிவு
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