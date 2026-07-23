/”இது உங்களுக்கு தேவையில்லாதது”.. அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா சொன்னதை போட்டுடைத்த பாடகர் அறிவு

நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தை கண்டித்து டெல்லி ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் கடந்த 20 நாட்களுக்கும் மேலாக அமைதிப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர். இவர்கள் நேற்று நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி பேரணியாக சென்றபோது, காவல்துறைக்கும் போராட்டக்காரர்களுக்கும் இடையே கடுமையான தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. அதனையடுத்து, காவல்துறையினர் தடியடி நடத்தியும் கண்ணீர் புகைக் குண்டுகளை வீசியும் கூட்டத்தை கலைத்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
டெல்லி சம்பவத்திற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கும் வகையிலும், நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தியும் நீலம் பண்பாட்டு மையம் மற்றும் நீலம் மாணவர் இயக்கம் சார்பில் சென்னை எழும்பூர் ராஜரத்தினம் ஸ்டேடியத்தில் பிரம்மாண்ட ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் இயக்குநர்கள் பா.ரஞ்சித், வெற்றிமாறன், அமீர், லெனின் பாரதி, நடிகர்கள் மன்சூர் அலிகான், கலையரசன், நடிகை ஆண்ட்ரியா, இசையமைப்பாளர் ஜேம்ஸ் வசந்தன் மற்றும் பாடகர் தெருக்குரல் அறிவு உள்ளிட்ட பல்வேறு திரையுலகப் பிரபலங்கள் பங்கேற்று நீட் தேர்வுக்கு எதிராக தீவிரமாக முழக்கமிட்டனர்.
இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்துகொண்டு பேசிய பாடகர் தெருக்குரல் அறிவு, கல்வி முறையில் மாற்றங்கள் தேவை என்பதை வலியுறுத்திப் பேசினார்.
"முன்பெல்லாம் ஜாதியின் பெயரால் கல்வி மறுக்கப்பட்டது, ஆனால் இன்றோ நுழைவுத் தேர்வுகள் என்ற பெயரில் மாணவர்களின் கல்வி பறிக்கப்படுகிறது. ஆசிரியர்களே தங்கள் வேலைக்காக வீதியில் இறங்கிப் போராடும் சூழலில் மாணவர்களுக்கு எப்படித் தரமான கல்வி கிடைக்கும்? கல்வியில் உடனடிச் சீர்திருத்தம் மிக அவசியம். நீட் தேர்வை மட்டுமல்ல, புதிய கல்விக் கொள்கையையும் உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும்" என வலியுறுத்தினார்.
மேலும், போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் மீது ஆணி பொருத்திய லத்திகளை கொண்டு காவல் துறையினர் தாக்கியதை சுட்டிக்காட்டிய அவர், அனிதாவின் சகோதரனாகவே தான் தலைமைச் செயலகத்திற்கு சென்று போராட்டம் நடத்தியதாக குறிப்பிட்டார்.
சமீபத்தில் சென்னை தலைமைச் செயலகம் முன் திடீர் போராட்டம் நடத்தியதற்காக பாடகர் அறிவு உட்பட 4 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். அதன் பின்னர், தலைமைச் செயலகத்தில் பொதுப்பணி துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனாவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்திவிட்டு வெளியே வந்த அறிவு, செய்தியாளர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்காமல் அமைதியாக சென்றார்.
அந்தச் சந்திப்பில் நடந்ததை தற்போது இந்த மேடையில் வெளிப்படுத்திய அறிவு, "தலைமைச் செயலகத்தில் நான் முதலமைச்சரைச் சந்திக்கவில்லை, அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனாவைத் தான் சந்தித்தேன். அப்போது அவர், 'நாடாளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மை இருந்தால் மட்டுமே நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய முடியும். இதெல்லாம் தேவையில்லாத விஷயம், நீங்கள் ஏன் இந்த போராட்டத்தில் இறங்கினீர்கள்?' என எனக்கு அட்வைஸ் செய்து அனுப்பி வைத்தார்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.