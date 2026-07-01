/திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் இன்று முதல் புதிய கட்டுப்பாடு அமல், மொபைல் போனுக்கு தடை

திருச்செந்தூர்: அறுபடை வீடுகளில் முக்கிய வீடான திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலுக்கு செல்லும் பக்தர்களுக்கு இன்று (ஜூலை 1) முதல் கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள் அமலுக்கு வருகின்றன. குறிப்பாக, மொபைல் போன் பயன்பாடு மற்றும் தரிசன முறைகளில் புதிய கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும்.
திருச்செந்தூர் கோவிலில் 2022 ஆம் ஆண்டு முதலே மொபைல் போன் பயன்படுத்த தடை இருந்து வருகின்றது. தற்போது அதன் தீவிரம் அதிகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக கோவில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. அனைத்து தரிசன வரிசைகளில் உள்ள நுழைவு வாயில்களிலும் மெட்டல் டிடெக்டர் சோதனைகள் நடத்டப்படும்.
திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களின் வசதிக்காக, கோவில் நிர்வாகம் கைபேசி பாதுகாப்பு வைப்பகங்களையும் (Mobile Phone Safety Locker) அமைத்துள்ளது. பக்தர்கள் தங்கள் கைபேசிகளை இந்த லாக்கர்களில் பாதுகாப்பாக வைத்துவிட்டு கோவிலுக்கு தரிசனம் செய்யச் செல்லலாம். பக்தர்கள் தங்களது மொபைல் போன்களை சிறிய கட்டணத்தைச் செலுத்தி இந்த லாக்கர்களில் ஒப்படைத்துவிட்டு, டோக்கன்களைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். தரிசனம் முடிந்தபின், டோக்கனைச் சமர்ப்பித்து போன்களை மீண்டும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். அல்லது, பக்தர்கள் தங்கள் மொபைல் போன்களை தாங்கள் தங்கியுள்ள இடங்களிலோ, வாகனங்களிலோ வைத்துவிட்டு வரலாம், அல்லது தெரிந்த நபர்களிடம் கொடுத்துவிட்டு கோவிலுக்கு செல்லலாம்.
திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் பின்வரும் வகைகளில் நுழைவாயில்கள் உள்ளன:
இந்த அனைத்து வாயில்களின் மூலம் கோவிலுக்கு வரும் அனைத்து பக்தர்கள் மீதும் நாளை முதல் மெட்டல் டிடக்டர் சோதனை நடத்தப்படும்.
கோயில் மூலவர் மற்றும் உற்சவர் சிலைகளை பல பக்தர்கள் தங்கள் மொபைல் போன்களில் படம் பிடித்த பல சம்பவங்கள் கோவில் நிர்வாகத்தின் கவனத்தில் தொடர்ந்து வந்துகொண்டிருந்தன. இந்த செயல் கோவில் ஆகம விதிகளுக்கு புறம்பானது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆகையால் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை இது தொடர்பான உத்தரவை ஏற்கனவே வழங்கியிருந்தது. ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருந்த செல்போன் தடையை இன்று முதல் திருச்செந்தூர் கோவில் நிர்வாகம் தீவிரமாக செயல்படுத்தவுள்ளது.