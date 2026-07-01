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திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் இன்று முதல் புதிய கட்டுப்பாடு அமல், மொபைல் போனுக்கு தடை

Thiruchendur Temple New Rules: திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் இன்று (ஜூலை 1) முதல் புதிய கட்டுப்பாடுகள் அமலுக்கு வருகின்றன. கோவிலில் உள்ள அனைத்து தரிசன வரிசைகளில் உள்ள நுழைவு வாயில்களிலும் பக்தர்கள் முழுமையான பாதுகாப்பு சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 01, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:13 AM IST
திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் இன்று முதல் புதிய கட்டுப்பாடு அமல், மொபைல் போனுக்கு தடை
Image Credit: Thiruchendur Murugan Temple New Restrictions (Photo: Wikipedia)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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