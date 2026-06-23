/பக்தர்கள் அதிர்ச்சி! திருச்செந்தூர் கோயிலில் பூஜை, அபிஷேக கட்டணம் பல மடங்கு உயர்வு?

திருச்செந்தூர்: முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடான திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலுக்கு நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களும், விசேஷ நாட்களில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்களும் வந்து செல்கின்றனர். இந்நிலையில், திருச்செந்தூர் கோயிலில் அபிஷேகம், சண்முகார்ச்சனை, தங்கத்தேர் உலா உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்டண சேவைகளின் விலையை பல மடங்கு உயர்த்த கோயில் நிர்வாகம் அதிரடியாக முடிவு செய்துள்ளது பக்தர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அதிகரித்து வரும் விலைவாசி மற்றும் கோயிலின் வருவாய் குறைவை ஈடு செய்யும் நோக்கில், நிர்வாக நலன் கருதி தக்கார் தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் இந்த கட்டண உயர்வு உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளதாக கோயில் நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கோவில் நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, கடந்த சில ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட விலைவாசி உயர்வு, பராமரிப்பு செலவுகள் அதிகரிப்பு மற்றும் கோவிலின் வருவாய் குறைவு ஆகிய காரணங்களால் சேவை கட்டணங்களை மறுஆய்வு செய்ய வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் கோவிலின் நிர்வாக நலன் மற்றும் எதிர்கால வளர்ச்சித் திட்டங்களை கருத்தில் கொண்டு, தக்கார் தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் இந்த கட்டண உயர்வு முன்மொழியப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
தற்போது நடைமுறையில் உள்ள ₹2,500-ல் இருந்து ₹5,000 ஆக உயர்த்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கான நிரந்தர வைப்பு நிதி (Permanent Deposit) ₹50,000-ல் இருந்து ₹1 லட்சம் ஆக உயர்த்தப்படுகிறது.
தற்போதைய கட்டணமான ₹5,000-ல் இருந்து, பல மடங்கு உயர்த்தப்பட்டு ₹30,000 ஆக நிர்ணயிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இரண்டு நபர்களுக்கான மூலவர் அபிஷேக கட்டணம் ₹1,500-ல் இருந்து நேரடியாக ₹10,000 ஆக உயர்த்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இதற்கான கட்டணம் ₹1,500-ல் இருந்து ₹6,500 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், இதற்கான நிரந்தர வைப்பு நிதி ₹20,000-ல் இருந்து ₹90,000 ஆக உயர்த்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதுவரை சாதாரண நாட்களில் ₹500 என்றும், விழா நாட்களில் ₹2,000 என்றும் வசூலிக்கப்பட்டு வந்த கட்டணம், இனி அனைத்து நாட்களுக்கும் பொதுவான கட்டணமாக ₹2,500 என உயர்த்தப்பட உள்ளது.
கோயில் நிர்வாகத்தின் இந்த அதிரடி கட்டண உயர்வு திட்டத்திற்கு பக்தர்கள் மற்றும் ஆன்மீக அமைப்புகள் மத்தியில் பலத்த எதிர்ப்புகள் கிளம்பியுள்ளன. கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் வேளையில், வருவாய் குறைவை காரணம் காட்டி கட்டணங்களை இந்த அளவிற்கு உயர்த்துவது நியாயமற்றது என பக்தர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த கட்டண உயர்வு அமல்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பாக மக்களிடம் கருத்து கேட்க கோயில் நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளது. இக்கட்டண உயர்வு குறித்து பொதுமக்களுக்கோ அல்லது பக்தர்களுக்கோ ஏதேனும் ஆட்சேபனைகள் இருந்தால், வரும் 7-ம் தேதி மாலை 5.45 மணிக்குள் திருச்செந்தூர் கோயில் நிர்வாகத்திற்கு எழுத்துப்பூர்வமாக தங்களது புகார்களை தெரிவிக்கலாம் என்று அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.