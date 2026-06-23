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பக்தர்கள் அதிர்ச்சி! திருச்செந்தூர் கோயிலில் பூஜை, அபிஷேக கட்டணம் பல மடங்கு உயர்வு?

தமிழகத்தின் முக்கிய முருகன் திருத்தலமான திருச்செந்தூர் கோவிலில் பல்வேறு சேவைகளுக்கான கட்டணங்கள் உயர்த்தப்பட உள்ளன. மூலவர் அபிஷேக கட்டணம் ரூ.1,500-ல் இருந்து ரூ.10,000 ஆகவும், ஒன்பது கால பூஜை கட்டணம் ரூ.6,500 ஆகவும் உயர்த்தப்பட உள்ளது. இந்த முடிவு பக்தர்கள் மத்தியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 23, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:19 PM IST
பக்தர்கள் அதிர்ச்சி! திருச்செந்தூர் கோயிலில் பூஜை, அபிஷேக கட்டணம் பல மடங்கு உயர்வு?
Image Credit: @Government of Tamil Nadu | Thiruchendur Murugan Temple

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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