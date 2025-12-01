கோவில்பட்டியில் திருக்கார்த்திகை: 250 வகை விளக்குகள் விற்பனை ஜோர்! மக்கள் ஆர்வம்!

தமிழகம் முழுவதும் கார்த்திகை மாதம் முழுவதும் வீடுகளில் விளக்கேற்றுவது வழக்கம். இதில் முக்கியமாக, திருக்கார்த்திகை தீபம் மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்த இரண்டு நாட்களுக்கு வீடுகள் முழுவதும் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்படுவது சிறப்பு.
இந்த ஆண்டு திருக்கார்த்திகை விழா வரும் புதன்கிழமை, டிசம்பர் 3ஆம் தேதி, கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதையொட்டி, தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் அகல் விளக்குகள் விற்பனை மிகவும் பரபரப்பாக நடந்து வருகிறது.
விற்பனைக்கு குவிந்துள்ள விளக்கு வகைகள்:
கோவில்பட்டியில் செண்பகவல்லி அம்மன் கோவில் மற்றும் மங்கள விநாயகர் கோவில் அருகே உள்ள கடைகளில் விதவிதமான அகல் விளக்குகள் விற்பனைக்குக் குவிக்கப்பட்டுள்ளன.
இதுதவிர, மயில் விளக்கு, யானை விளக்கு, லட்சுமி விளக்கு, தாமரை விளக்கு, பாவை விளக்கு, பாத விளக்கு, சிமிலி விளக்கு, அணையா விளக்கு மற்றும் துளசி மாட விளக்கு உட்பட 250 வகையான விளக்குகள் ரூ.1 முதல் ரூ.500 வரையிலான விலைகளில் கிடைக்கின்றன. மெழுகுவர்த்தி விற்பனையும் சுறுசுறுப்பாக உள்ளது.
வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி:
விளக்கு விற்பனையாளர் விஜய ஜெயபால் சிங் கூறுகையில், "கடந்த ஆண்டு மழையால் விற்பனை பாதிக்கப்பட்ட நிலையில், இந்த ஆண்டு விற்பனை சிறப்பாக உள்ளது. மக்கள் ஆர்வத்துடன் பல்வேறு வகையான விளக்குகளை வாங்கிச் செல்கின்றனர்," என்று தெரிவித்தார்.
