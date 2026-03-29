  திருமா எடுத்த திடீர் முடிவு... விசிக வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு - வெற்றிக் கனி கிடைக்குமா?

திருமா எடுத்த திடீர் முடிவு... விசிக வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு - வெற்றிக் கனி கிடைக்குமா?

VCK Candidate List: திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி 8 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் நிலையில், அதன் வேட்பாளர் பட்டியல் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மக்களவை உறுப்பினராக உள்ள திருமாவளவன், சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டியிட உள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 29, 2026, 10:32 PM IST
  • 3 சிட்டிங் எம்எல்ஏக்களுக்கு வாய்ப்பில்லை.
  • சிந்தனை செல்வன் மட்டும் மீண்டும் வாய்ப்பு.
  • இரண்டு பெண் வேட்பாளர்கள் போட்டி.

VCK Candidate List Announcement: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை அரசியல் களம் நாளுக்கு நாள் சூடுபிடித்து வருகிறது. நாளை (மார்ச் 30) முதல் வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்க இருக்கிறது.

நாளை வேட்புமனு தாக்கல்

கடந்த மார்ச் 15ஆம் தேதி தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டதில் இருந்து தேர்தல் நடத்தை விதிகள் நடைமுறைக்கு வந்துவிட்டது. நாளை தொடங்கும் வேட்புமனு தாக்கல் வரும், ஏப்ரல் 6ஆம் தேதிவரை நடைபெறும். இதில் நான்கு நாள்கள் பொது விடுமுறை இருப்பதால், வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய வெறும் நான்கு நாள்கள் மட்டுமே அவகாசம் உள்ளது. ஏப்ரல் 9ஆம் தேதிக்குள் வேட்பாளர்கள் உறுதியாகிவிடுவார்கள். ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி தேர்தல் வாக்குப்பதிவு, மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும்.

நாம் தமிழரும்... தவெகவும்...

2026 சட்டமன்ற தேர்தல் களத்தில் முதல்முறையாக 234 தொகுதிகளுக்கும் நாம் தமிழர் கட்சிதான் வேட்பாளரை அறிவித்தது. 117 பெண் வேட்பாளர்கள், 117 ஆண் வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டனர். தேர்தல் அறிக்கையும் முதன்முதலில் அறிவிக்கப்பட்டது. நாம் தமிழர் கட்சியை போல் 234 தொகுதிகளிலும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனித்து போட்டியிடுகிறது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் இன்று 234 வேட்பாளர்களையும் அறிமுகம் செய்துவைத்து, கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கையையும் வெளியிட்டார்.

வேகம் காட்டும் அதிமுக  

அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி தொகுதி பங்கீடை நிறைவு செய்து, 167 வேட்பாளர்களையும் மூன்று கட்டங்களாக அறிவித்துவிட்டது. மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.2000, ஆட்சி பொறுப்பேற்ற முதல் வருடம் ரூ.10 ஆயிரம் கருணைத்தொகை, இலவச பிரிட்ஜ் உள்ளிட்ட அறிவிப்புகள் அதிமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையில் இடம்பெற்றன. அதிமுகவும் அதன் பிரச்சாரத்தை விரைவாகவே தொடங்கிவிட்டது. கூட்டணியில் பாஜக மட்டும் இன்னும் அதன் வேட்பாளர்களை அறிவிக்காமல் உள்ளது.

விசிக வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு 

திமுக கூட்டணியை பொருத்தவரை நேற்றுதான் தொகுதிகளே இறுதிசெய்யப்பட்டன. நேற்று திமுகவின் 164 வேட்பாளர்களும் ஒரே கட்டமாக அறிவிக்கப்பட்டனர். இன்று அதன் தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டு மக்கள் மத்தியில் கலவையான வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது. 28 தொகுதிகளை பெற்ற காங்கிரஸ் இன்னும் அதன் வேட்பாளர்களை அறிவிக்காமல் உள்ளது. இன்னும் ஓரிரு கட்சிகள் வேட்பாளர்களை அறிவிக்கவில்லை. இந்நிலையில், திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி இன்று அதன் வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ளது. 

விசிக 8 இடங்களில் போட்டி

திமுக கூட்டணியில் விசிக 6 தனி தொகுதிகளிலும், 2 பொது தொகுதிகளிலும் என 8 இடங்களில் போட்டியிடுகிறது. தொடர்ந்து இரட்டை இலக்க தொகுதிகளை கேட்டாலும் தேமுதிகவின் வரவாலும், காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அதிக இடங்களை ஒதுக்கியதாலும் விசிக கடந்த தேர்தலை விட 2 தொகுதிகள் மட்டுமே கூடுதலாக பெற்றது. கடந்த தேர்தலில் விசிக 6 இடங்களில் போட்டியிட்டு 4 தொகுதிகளில் வென்றது கவனிக்கத்தக்கது. இம்முறை கிடைத்துள்ள 8 தொகுதிகளிலும் வெற்றிபெறும் முனைப்பில் விசிக தலைவர் திருமாவும், அதன் தொண்டர்களும் உள்ளனர்.

மூன்று எம்எல்ஏக்களுக்கு வாய்ப்பில்லை

இந்நிலையில், திருமாவளவன் விசிகவின் வேட்பாளர் பட்டியலை அறிவித்தது மட்டுமின்றி, சர்ப்ரைஸாக தான் காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் போட்டியிடுவதாகவும் அறிவித்தார். தற்போது சிதம்பரம் மக்களவை தொகுதி உறுப்பினராக திருமாவளவன் உள்ளார். மேலும், தற்போதைய சட்டப்பேரவை உறுப்பினரில் சிந்தனைச் செல்வம் மட்டுமே வாய்ப்பை பெற்றுள்ளார். இரண்டு பெண் வேட்பாளர் போட்டியிடுகின்றனர்.

திருப்போரூர் எம்எல்ஏ எஸ்.எஸ். பாலாஜி, நாகப்பட்டினம் எம்எல்ஏ ஆளூர் ஷாநவாஸ், செய்யூர் எம்எல்ஏ பாபு ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. ஒருவேளை திருமாவளவன் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வென்று, எம்.பி., பதவியை ராஜினாமா செய்தால் அத்தொகுதியில் விசிக மீண்டும் போட்டியிட வாய்ப்புள்ளது.

10 ஆண்டுகளுக்கு பின் திருமா 

10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் திருமாவளவன் போட்டியிடுகிறார். 2016 தேர்தலில் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் இதே காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் போட்டியிட்டு 87 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தார். அதற்கு முன், 2001ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் கடலூரின் மங்களூர் (இப்போது இத்தொகுதி இல்லை) தொகுதியில் எம்எல்ஏவாக வென்றிருந்தார்.

விடுதலை சிறுத்தைகள் வேட்பாளர்கள் பட்டியல்

காட்டுமன்னார்கோவில் - திருமாவளவன்

செய்யூர் - சிந்தனைச் செல்வன்

திருப்போரூர் - பன்னீர் தாஸ்

பெரியகுளம் - ஆற்றல் அரசு

பண்ருட்டி - அப்துல் ரகுமான்

திண்டிவனம் -  வன்னி அரசு

அரக்கோணம் - எழில் கரோலின்

கள்ளக்குறிச்சி - மாலதி

