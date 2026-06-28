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டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதி நியமன சர்ச்சை: தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக திருமாவளவன் விளக்கம்

டெல்லி சிறப்புப் பிரதிநிதி நியமன விவகாரத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எதிர்ப்புத் தெரிவித்துள்ள நிலையில், அது முதலமைச்சரின் தனிப்பட்ட அதிகாரம் என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் ஆதரவாக விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Jun 28, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 02:34 PM IST
டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதி நியமன சர்ச்சை: தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக திருமாவளவன் விளக்கம்
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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