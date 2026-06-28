/டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதி நியமன சர்ச்சை: தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக திருமாவளவன் விளக்கம்

தமிழக அரசின் டெல்லி பிரதிநிதியாக ஜனநாயகன் பட தயாரிப்பாளர் வெங்கட் நாராயணா நியமிக்கப்பட்டார். இதற்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்து எதிர்ப்புகள் கிளம்பி இருந்தன. குறிப்பாக தவெக அரசுக்கு ஆதரவு அளித்திருந்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கடுமையான கண்டனங்களை தெரிவித்திருந்தது. இந்த நிலையில், இந்த விவகாரம் குறித்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் பேசி இருக்கிறார்.
இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அமைச்சர் நிர்மல் குமார் ஏற்கனவே தெளிவான விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார். சிறப்பு பிரதிநிதியாக நியமிக்கப்பட்டவர், முதலமைச்சரின் மிகுந்த நம்பிக்கைக்குப் பாத்திரமானவர் என்பதால் மட்டுமே அவருக்கு அந்தப் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அரசு நிர்வாகத்தில் மிக முக்கியமான கொள்கை முடிவுகளை எடுக்கும் அதிகாரம் கொண்ட பதவி அல்ல இந்த சிறப்பு பிரதிநிதி பொறுப்பு. எனவே, முதலமைச்சர் தனக்கு மிகவும் நெருக்கமான, நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு தோழருக்கு இந்த வாய்ப்பை வழங்கியிருப்பதாக விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது ஒரு அரசு சார்ந்த பதவியாகவே இருந்தாலும் கூட, இதில் தகுதியானவர்களை நியமிக்கும் முழு அதிகாரமும் முதலமைச்சருக்கே உள்ளது. மேலும், இந்த குறிப்பிட்ட நியமனத்தின் காரணமாக ஆட்சி நிர்வாகத்திலோ அல்லது வேறு எதிலுமோ எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படப் போவதில்லை என்ற கருத்தையே அவரும் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்" என்று திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.
டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதி நியமனம் தொடர்பாக தவெக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஏற்கனவே தனது கடுமையான எதிர்ப்பை பதிவு செய்திருந்தது. இது குறித்து அக்கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் வெளியிட்டிருந்த அறிக்கையில், "பெங்களூருவை மையமாக கொண்டு தொழில் செய்து வரும், கர்நாடக அரசியலில் செல்வாக்கு பெற்ற வெங்கட் கே. நாராயணா என்பவர், தமிழ்நாடு அரசின் டெல்லி சிறப்புப் பிரதிநிதியாக நியமிக்கப்பட்டிருப்பதாக வெளியாகி இருக்கும் செய்தி, தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதங்களையும் விமர்சனங்களையும் கிளப்பியுள்ளது.
தமிழகத்தின் அரசியல், பொருளாதாரம் மற்றும் சமூக கட்டமைப்பு குறித்த ஆழமான புரிதலோ அல்லது இங்கேயுள்ள கலை, இலக்கியம், பண்பாடு சார்ந்த அறிவோ இல்லாத ஒருவரை, டெல்லியில் தமிழக அரசின் முகமாக மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். எனவே, பொதுமக்களின் இந்த உணர்வைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்த நியமனத்தை முதலமைச்சர் உடனடியாக மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும். அதற்குப் பதிலாக தமிழகத்தைச் சேர்ந்த தகுதியான ஒருவரை அந்தப் பொறுப்பிற்கு நியமிக்க வேண்டும் என இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயற்குழு வலியுறுத்துகிறது" என்று அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார்.