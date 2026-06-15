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திமுக அமைத்த ஆணையம்... இப்போ உடனே இதை செய்யுங்க... விஜய்க்கு திருமா கோரிக்கை

Thirumavalavan : விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு, திமுக அமைத்த கே.என். பாஷா ஆணையத்தின் பரிந்துரைகளைப் பெற்று ஆணவப் படுகொலைகளைத் தடுப்பதற்கான  சட்டத்தை உடனடியாக இயற்ற வேண்டும் என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 15, 2026, 01:52 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:52 AM IST
திமுக அமைத்த ஆணையம்... இப்போ உடனே இதை செய்யுங்க... விஜய்க்கு திருமா கோரிக்கை
Image Credit: Image Credits : Thirumavalavan, CM Vijay | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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திமுக அமைத்த ஆணையம்... இப்போ உடனே இதை செய்யுங்க... விஜய்க்கு திருமா கோரிக்கை
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