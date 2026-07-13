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வந்தே மாதரம் கட்டாயமா? பாஜகவின் மதவாத அரசியலுக்கு முதல்வர் விஜய் இணங்கக்கூடாது! திருமாவளவன்

அரசு நிகழ்ச்சிகளில் 'வந்தே மாதரம்' பாடலைக் கட்டாயமாக்கும் மத்திய அரசின் சுற்றறிக்கையைத் திரும்பப் பெற வேண்டும் எனவும், இந்த மதவாத அரசியலைத் தமிழக அரசு ஏற்கக் கூடாது எனவும் விசிக தலைவர் தொல். திருமாவளவன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Jul 13, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:05 AM IST
வந்தே மாதரம் கட்டாயமா? பாஜகவின் மதவாத அரசியலுக்கு முதல்வர் விஜய் இணங்கக்கூடாது! திருமாவளவன்
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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