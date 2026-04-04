English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  நான் பின்வாங்கவில்லை... எனது உத்தியை மாற்றியிருக்கிறேன்... திருமா சொல்வது என்ன?

நான் பின்வாங்கவில்லை... எனது உத்தியை மாற்றியிருக்கிறேன்... திருமா சொல்வது என்ன?

Thirumavalavan News: என் உத்தியை மாற்றுகிறேன், இதனால் நான் பின்வாங்குகிறேன் என நினைக்க வேண்டாம் என காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் போட்டியிடும் தனது முடிவை மாற்றிய பின் விடுதலை சிறுத்தைகள் தலைவர் திருமாவளவன் பேசி உள்ளார். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 4, 2026, 09:39 PM IST
  • காட்டுமன்னார்கோவில் சிட்டிங் எம்எல்ஏ சிந்தனை செல்வன்
  • சிந்தனை செல்வன் தற்போது செய்யூர் தொகுதியில் போட்டி.
  • தற்போது ஜோதிமணி என்பவர் காட்டுமன்னார்கோவிலில் போட்டி.

நான் பின்வாங்கவில்லை... எனது உத்தியை மாற்றியிருக்கிறேன்... திருமா சொல்வது என்ன?

Thirumavalavan Latest News Updates: விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் இன்று (ஏப். 4) அசோக் நகரில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் பேசுகையில், "காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் நான் போட்டியிடுவதாக இருந்தேன். நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதவி நிறைவடைவதற்கு இன்னும் 3 வருடங்கள் இருக்கிறது. ஆனாலும் சட்டப்பேரவைக்கு செல்ல வேண்டும் என என்று விரும்பினேன். இது எனக்கு நீண்ட நாள் கனவு.

Add Zee News as a Preferred Source

பதவியில் எனக்கு பிடிப்பு இல்லை

கடந்த காலத்தில் பலமுறை நான் போட்டியிடக்கூடிய தொகுதியை நம் இயக்கத் தோழர்களுக்கு விட்டுக் கொடுத்திருக்கிறேன். குறிப்பாக 2006 சட்டப்பேரவை தொகுதியில் செல்வப்பெருந்தகைக்கு விட்டுக் கொடுத்திருக்கிறேன். பதவியில் எனக்கு பிடிப்பு இல்லை என்பதற்கு இதுவும் ஒரு சான்று. 

2006ஆம் ஆண்டில் இருந்தே தனி சின்னத்தில் போட்டியிட வேண்டும் என பிடிப்பாக இருந்தேன். 2016ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் நான் தோல்வி அடைந்தேன். அப்போது 209 தபால் வாக்குகளை சரியாக எண்ணாததால் 2016 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் நான் தோல்வி அடையும் நிலை உருவானது.

திருமாவளவன் முக்கிய காரணம் 

அதேபோல 2021 தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டும் என எண்ணினேன். அப்போது நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த காரணத்தால் நான் போட்டியிடவில்லை. மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி கட்டுக்கோப்பாக இருக்கிறது என்றால் அதற்கு திருமாவளவன் முக்கிய காரணம். திமுக கூட்டணியை காப்பதில் என்னுடைய பங்கும் இருக்கிறது. 

ஆட்சியிலும் பங்கு அதிகாரத்திலும் பங்கு என்று நான் முன்னர் பேசியிருந்த நிலையில், கூட்டணியில் அது சலசலப்பை ஏற்படுத்தும் என்ற காரணத்தால் அதனை தற்போது மறுதலித்தேன். நான் வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் காட்டுமன்னார்கோவிலில் போட்டியிட போகிறேன் என்று சொன்னதும் பல பேர் பல யூகத்தில் பேசுகிறார்கள். ஏற்கனவே வெற்றிபெற்ற 3 வேட்பாளர்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கவில்லை என விமர்சித்தனர். ஒருவருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காவிட்டால் 9 பேர் என்னை எதிரியாக பார்க்கின்றனர். கூட்டணி ஆட்சியை உருவாக்க வேண்டும் என நினைத்தால் நான் போட்டியிடாமலேயே என்னால் அதனை செய்ய முடியும்.

புதியவர்களுக்கு வாய்ப்பு

ஏற்கெனவே வென்றவர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்காததற்கு எளிய காரணம், என்னவென்றால் புதியவர்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கலாம் என்பதுதான். அவர்களை மாற்றுவதற்கு என்னுடைய சமூகநீதி பார்வைதான் காரணம். நான் பேச நினைப்பதை அப்படியே சட்டசபையில் நமது கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பேசுகின்றனர். அவர்கள் குறித்து சட்டசபை அலங்காரமாக இருக்கிறது என்றால் அதற்கு சிறுத்தைகள்தான் காரணம் என்று பலரும் கூறினார்கள். தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டும் என்று கட்சிக்காக உழைத்த தொண்டர்கள் அனைவரும் கேட்கிறார்கள், நான் அனைவருக்கும் சமரசம் செய்ய வேண்டும்.

உத்தியை மாற்றுகிறேன்

என்னை யாராலும் இயக்க முடியாது, அது எந்த காலத்திலும் முடியாது. எங்கள் கூட்டணியின் நலன் பாதிப்படையும் என்ற சூழலில் நான் இதனை சிந்திக்க வேண்டும். சமூக வலைதளத்தில் என்னுடைய முடிவை பற்றி பேசுவது என்னுடைய எண்ணத்தை கொச்சைபடுத்துவது போல இருக்கிறது. அதுமட்டுமின்றி இது கூட்டணிக்குள் சலசலப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. எனவே என் உத்தியை மாற்றுகிறேன், இதனால் நான் பின்வாங்குகிறேன் என நினைக்க வேண்டாம்.

யார் இந்த ஜோதிமணி?

காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் நான் போட்டியிடவில்லை. எனக்கு பதிலாக மறைந்த தலைவர் இளைய பெருமாள் மகன் ஜோதிமணி காட்டுமன்னார்குடியில் போட்டியிடுவார்" என்றார். தற்போது வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஜோதிமணியின் தந்தை இளையபெருமாள் முன்னாள் காஙக்கிரஸ் மாநிலத் தலைவர் ஆவார்.

இளையபெருமாள் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்திற்காக களத்தில் போராடியவர். அகில இந்திய தீண்டாமை ஒழிப்பு கமிட்டியின் முதல் தலைவரும் இவர்தான். இளையபெருமாள் நான்கு முறை எம்பியாகவும், ஒருமுறை எம்எல்ஏவாகவும் பொறுப்பு வகித்துள்ளார். 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

ThirumavalavanVCKKatturmannarkoilTamilnaduTamil News

Trending News