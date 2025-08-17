English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

தூய்மை பணியாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்யக்கூடாது - தொல். திருமாவளவன்!

Thol.Thirumavalavan: தூய்மை பணியாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்யக்கூடாது. அதுதான் சமூக நீதி என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் பேசி இருக்கிறார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 17, 2025, 11:26 AM IST
  • திருமாவளன் இன்று 64வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார்
  • பிறந்தநாள் விழா சென்னை காமராஜர் அரங்கத்தில் நடைபெற்றது

தூய்மை பணியாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்யக்கூடாது - தொல். திருமாவளவன்!

விடுதலை சிறுத்தகைகள் கட்சி தலைவர் தொல். திருமாவளவன் இன்று (ஆகஸ்ட் 17) தனது 64வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். இதனை அக்கட்சி ஆண்டுதோறும் தமிழர் எழுச்சி நாளாக கொண்டாடி வருகிறது. அந்த வகையில், இந்த ஆண்டு சென்னை காமராஜர் அரங்கத்தில் திருமாவளவனின் பிறந்தநாள் விழா, நேற்று மாலை 5 மணிக்கு தொடங்கி இன்று அதிகாலை 4.30 மணி வரை நடைபெற்றது. இவ்விழாவில், அமைச்சர் சேகர்பாபு, மக்கள் நீதிமய்யக் கட்சி தலைவர் கமல்ஹாசன், பேச்சாளரும் தமிழக அரசின் பாடநூல் கழக தலைவருமான லியோனி, இயக்குநர்கள் பாக்யராஜ், லஷ்மி ராமகிருஷ்ணனன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர். 

இந்த நிகழ்ச்சியை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி துணைப் பொதுச்செயலாளர் வன்னியரசு, பொதுசெயலாளர் சிந்தனை செல்வன், எம்.எல்.ஏ-க்கள் பனையூர் பாபு உள்ளிட்ட பலர் முன்னின்று நடத்தினர். விழாவில் பேசிய மாநிம கட்சி தலைவர் கமல்ஹாசன், எனது முதல் எதிரி சாதிதான், திருமாவளவன் வந்த பிறகுதான் ஒடுக்கப்பட்ட உழைக்கும் மக்களுக்கு உண்மையான விடுதலை கிடைப்பதாக நாம் நினைக்கிறோம் என அவரை பாராட்டி பேசினார். 

இதனைத்தொடர்ந்து பிறந்தநாள் உரையாற்றிய திருமாவளவன், தூய்மை பணியாளர்கள் விவகாரத்தில் திமுக அரசை எதிர்த்து போராடவில்லை என நம்மை விமர்சிக்கிறார்கள். ஆனால், நான் போராட்டம் தொடங்கிய 5வது நாளே போராட்ட களத்திற்கு சென்று 6வது நாள் முதலமைச்சரிடம் கோரிக்கை வைத்தேன். 13 நாளும் அமைச்சர்களுடனும் போராட்ட குழுவுடனும் நான் பேசிக்கொண்டுதான் இருந்தேன். இந்த விவகாரத்தில் போராட்டக்காரர்களின் கோரிக்கைகளை ஆதரிக்கின்ற அதே வேளையில், குப்பை அள்ளும் தொழிலை நிரந்தரப்படுத்தி காலம் முழுவதும் நீங்கள் அதையே செய்துக்கொண்டிருங்கள் என கூறுவது நியாயம் கிடையாது. 

குப்பை அள்ளும் பணியில் இருந்து அவர்களை மீட்க வேண்டும் என்பதே நம்முடைய கோரிக்கை. ஆனால் அவர்களுக்கான பணி நிரந்தரம் என்பது, 'குப்பையை அள்ளுபவர்களே அள்ளட்டும்' என்கிற கருத்திற்கு வலு சேர்ப்பதாக இருக்கிறது. ஆக பணி நிரந்தரம் செய்யக்கூடாது என்பதுதான் சரியான கருத்து. அதிலிருந்து அவர்களை மீட்க வேண்டும் என்பதுதான் சமூகநீதி" என்று கூறியிருக்கிறார்.    

