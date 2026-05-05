கைக்கு எட்டியது வாய்க்கு எட்டவில்லை.. தவெக குறித்து பேசிய திருமாவளவன்!

Thirumavalavan Latest News:  தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் குறித்து திருமாவளவன் முக்கிய கருத்தை பகிர்ந்துள்ளார். ஏற்கனவே, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி கணித்தபடியே தற்போது சட்டசபையில் 'தொங்குநிலை' உருவாகியுள்ளது என திருமாவளவன் கூறியுள்ளார். மேலும், கைக்கு எட்டியது வாய்க்கு எட்டவில்லை தவெக உள்ளது என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 5, 2026, 10:16 AM IST

கைக்கு எட்டியது வாய்க்கு எட்டவில்லை.. தவெக குறித்து பேசிய திருமாவளவன்!

Thirumavalavan Latest News: தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் ஒரு முக்கிய திருப்புமுனையாக மாறியுள்ளது. சுமார் 60 ஆண்டு கால திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சிகளுக்கு தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார். 2026 தேர்தலில் தொங்கு சட்டசபை அமைந்துள்ளது. விஜய் போட்டியிட்ட முதல் தேர்தலிலேயே சுமார் 35 சதவீதம் வாக்குகளுடன் 108 இடங்ளில் வெற்றி பெற்றுள்ளார். மேலும், திமுக கூட்டணி 73 இடங்களிலும், அதிமுக கூட்டணி 53 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றது. இந்த நிலையில், தேர்தல் முடிவுகள் குறித்து விசிக தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் முக்கிய கருத்தை பகிர்ந்துள்ளார். 

தொங்குநிலை உருவாகியுள்ளது

இதுகுறித்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள விசிக தலைவர் விஜய், "சட்டப் பேரவை பொதுத் தேர்தலில், அதிமுக தலைமையிலான பாஜகவின் சதி அரசியலை முறியடித்தோம் என்கிற மகிழ்வோடு தமிழக மக்கள் அளித்துள்ள தீர்ப்பை விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி மனப்பூர்வமாக வரவேற்கிறது.

 ஆட்சி அமைப்பதற்குத் தேவையான தனிப் பெரும்பான்மை யாருக்கும் கிட்டாதவகையில் மக்கள் அளித்துள்ள இத்தீர்ப்பு மிகவும் நுட்பமான அரசியலை நமக்கு உணர்த்துகிறது.  அதாவது, தமிழ்நாட்டில் 'கூட்டணி ஆட்சி'யையே மக்கள் விரும்புகின்றனர் என்பதே ஆகும். 2016 ஆம் ஆண்டு விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி மிகவும் அழுத்தமாக முன்மொழிந்ததை, பத்தாண்டுகளுக்குப் பின்னர் தற்போது வெகுமக்கள் வழிமொழிந்துள்ளனர் என்றே நம்புகிறோம். 

ஏற்கனவே, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி கணித்தபடியே தற்போது சட்டசபையில் 'தொங்குநிலை' உருவாகியுள்ளது.  'கைக்கு எட்டியது வாய்க்கு எட்டவில்லை' என்கிற வகையில், தவெக'வுக்குத் தனிப் பெரும்பான்மையை வழங்காமல், அது தனித்து ஆட்சி அமைக்கமுடியாத நெருக்கடியை உருவாக்கியுள்ளது. அத்துடன், அதிமுக -பாஜக கூட்டணிக்குப் பாடம்புகட்டியுள்ள அதே வேளையில், மதசார்பற்ற சக்திகளான எமது கூட்டணிக்கும் ஆட்சியமைக்கும் வாய்ப்பை அளிக்கவில்லை.  அத்துடன், அதிமுக -பாஜக கூட்டணிக்குப் பாடம்புகட்டியுள்ள அதே வேளையில், மதசார்பற்ற சக்திகளான எமது கூட்டணிக்கும் ஆட்சியமைக்கும் வாய்ப்பை அளிக்கவில்லை. 

அதிமுக -பாஜக எதிர்ப்பு வாக்குகள் தவெகவுக்கு சென்றது

இத்தேர்தலில் எமது இலக்கு தமிழ் மண்ணில் மதசார்பின்மையைப் பாதுகாப்பதே ஆகும். ஆகவே, தவெக'வை எமது எதிர்ப்பின் முதன்மை இலக்காக யாம் முன்னிறுத்தவில்லை. மாறாக, பாஜக,அதிமுக ஆகியவற்றை அம்பலப்படுத்துவதிலேயே தீவிரம் காட்டினோம். அதன்மூலம், அதிமுக -பாஜக எதிர்ப்பு வாக்குகள் திமுக கூட்டணிக்கு மட்டுமின்றி தவெகவுக்கும் இயல்பாய் பிரிந்துபோனதை அறியமுடிகிறது.

அதாவது, திமுக அணிக்கும் தவெகவுக்கும் மக்கள் அளித்துள்ள வாக்குகள் மற்றும் வெற்றி பெற்ற இடங்களின் எண்ணிக்கை யாவும் அதிமுக தலைமையிலான சங் பரிவார் அரசியலுக்கு எதிரானவை என்பதை இத்தீர்ப்பு நமக்கு உணர்த்துகிறது. அதாவது, தமிழ்நாட்டில் பாஜகவுக்கும் அதன் வலதுசாரி அரசியலுக்குத் துணைபோகும் கும்பலுக்கும் இடமில்லை என்பதை மிகவும் வலுவாக மீள்உறுதி செய்துள்ளது" எனக் தெரிவித்துள்ளார்.

