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தவெக அரசு கவிழாது... 5 ஆண்டுகளும் உறுதுணையாக இருப்போம்! திருமாவளவன் உறுதி

Thirumavalavan Press Meet: தவெக ஆட்சி கிவிழாது, இந்த 5 ஆண்டுகள் அவர்கள் வெற்றிகரமாக ஆட்சி நடத்த விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி உறுதுணையாக இருக்கும் என அக்கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார். 

Written ByR Balaji
Published: Jun 30, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 12:47 PM IST
தவெக அரசு கவிழாது... 5 ஆண்டுகளும் உறுதுணையாக இருப்போம்! திருமாவளவன் உறுதி
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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