/தவெக அரசு கவிழாது... 5 ஆண்டுகளும் உறுதுணையாக இருப்போம்! திருமாவளவன் உறுதி

விசிக தலைவர் திருமாவளவன் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, நாளை நடைபெறவிருக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கூட்டணி கட்சிகளின் ஆலோசனை கூட்டத்தில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி நிச்சயமாக பங்கேற்கும் என்று திருமாவளவன் தெரிவித்தார். மேலும், புதிதாக பொறுப்பேற்று தற்பொழுது ஆட்சி நடத்தி வரும் தவெக அரசுக்கு எவ்வித அச்சுறுத்தலோ அல்லது பாதிப்போ ஏற்படாது எனவும் உறுதியளித்தார். தவெக அரசு கவிழ்வதற்கு எவ்வித வாய்ப்பும் இல்லை என குறிப்பிட்ட அவர், இந்த அரசு 5 ஆண்டு கால ஆட்சியை முழுமையாக நிறைவு செய்வதற்கு விசிக தொடர்ந்து உறுதுணையாக இருக்கும் என்றும் திட்டவட்டமாக கூறினார்.
தொடர்ந்து அதிமுகவிலிருந்து சமீபத்தில் 6 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்தது குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், "எம்.எல்.ஏ.க்கள் தங்களது பதவிகளை துறந்திருப்பது அதிமுகவிற்குள் உள்கட்சி பிரச்சினைகள் நிலவி வருவதையே அப்பட்டமாக காட்டுகிறது. அந்த கட்சிக்குள் தற்சமயம் என்னதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை மக்கள் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரே நேரத்தில் 6 பேர் வெளியேறியிருப்பது அங்குள்ள குழப்ப நிலையை உறுதிப்படுத்துகிறது. எனினும், இது குறித்து நீங்கள் அதிமுகவினரிடம் தான் விரிவாக கேட்க வேண்டும்" என்றார்.
அமைச்சர் சரத்குமார் போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியதாக கூறப்படும் புகாரை அடுத்து, அவரை பதவியிலிருந்து நீக்க கோரி திமுகவினர் தொடர் போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர். இச்சம்பவம் குறித்துப் பேசிய திருமாவளவன், "இந்த கடுமையான குற்றச்சாட்டில் இருந்து அமைச்சர் சரத்குமார் தான் நிரபராதி என்பதை அவராகவே முன்வந்து சட்டப்பூர்வமாக நிரூபிக்க வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டார்.
முன்னதாக, முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், "தமிழகத்தில் எந்நேரமும் சட்டமன்றத் தேர்தல் வரக்கூடும் என்பதால் அனைவரும் அதற்குத் தயாராக இருக்க வேண்டும். தற்போதைய தவெக அரசின் வண்டியானது நமது கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஆதரவோடு தான் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. தமிழகத்தில் தற்சமயம் கொலை, கொள்ளை, பாலியல் அத்துமீறல்கள் போன்ற சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடுகள் பெருமளவில் அதிகரித்துள்ளன.
நாம் ஆட்சியில் இருந்தபோது பார்த்துப் பார்த்துப் பல்வேறு தொலைநோக்குத் திட்டங்களை மக்களுக்காகக் கொண்டு வந்தோம். ஆனால், தற்சமயம் தமிழ்நாடு சீரழிந்து கொண்டிருப்பதை நம்மால் வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்க முடியாது. தேர்தலில் தவெகவுக்கு வாக்களித்த பொதுமக்களே, இப்போது ஏன் அவர்களுக்கு வாக்களித்தோம் என்று வேதனைப்படும் நிலை உருவாகியுள்ளது. எனவே, மாநிலத்தில் எப்போது வேண்டுமானாலும் தேர்தல் வரலாம்" என்று கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.