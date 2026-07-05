Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /"EPS ஏன் இன்னும் அமைதியா இருக்காரு?" திருமாவளவன் காரசார கேள்வி!

"EPS ஏன் இன்னும் அமைதியா இருக்காரு?" திருமாவளவன் காரசார கேள்வி!

அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் தவெகவுக்கு மாறுவது மற்றும் 'குதிரை பேரம்' புகார்கள் குறித்து அதிமுக தலைமை மௌனம் காப்பது ஏன் என்று விசிக தலைவர் திருமாவளவன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Jul 05, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 04:11 PM IST
"EPS ஏன் இன்னும் அமைதியா இருக்காரு?" திருமாவளவன் காரசார கேள்வி!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ஆணவத்துடன் ஆதவ் பேசுகிறார்.. காட்டமாக விமர்சித்த டிடிவி தினகரன்
TTV Dhinakaran30 min ago
2
Tamil Nadu weather52 min ago
3
Shreyas Iyer1 hr ago
4
Thanjavur News2 hrs ago
5
RB Udhayakumar2 hrs ago