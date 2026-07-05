/"EPS ஏன் இன்னும் அமைதியா இருக்காரு?" திருமாவளவன் காரசார கேள்வி!

அதிமுகவை தவெகவுடன் இணைப்பது தொடர்பாக ஆளுங்கட்சி அமைச்சர் ஒருவர் பேசிய கருத்து குறித்து, அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இதுவரை எந்தவொரு பதிலும் அளிக்காமல் அமைதி காப்பது ஏன் என்று திருமாவளவன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
அதிமுகவிடம் கேட்க வேண்டிய கேள்விகளைத் தங்களிடம் கேட்பதில் நியாயமில்லை என்று குறிப்பிட்ட அவர், மாற்றுக்கட்சியினரை தங்கள் பக்கம் இழுப்பதாக கூறும் தவெக தலைமையிடமே செய்தியாளர்கள் இதுபற்றி கேட்க வேண்டும். மேலும், இதில் குதிரை பேரம் நடந்திருப்பது உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில், ஆளுநருக்கு அதிகாரம் இருந்தால் உடனடியாக தலையிட்டு தகுந்த விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும் திருமாவளவன் வலியுறுத்தினார்.
ஊழல் வழக்குகளில் சிக்கியுள்ள முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் தவெகவில் இணைந்தது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "அரசியல் களத்தில் இருக்கும் ஒருவனாக இதற்கு நான் பதிலளிக்க கடமைப்பட்டிருந்தாலும், சி.விஜயபாஸ்கர் எதற்காக அதிமுகவை விட்டு விலகினார் என்பதை அவரிடமே நேரடியாக கேட்பதுதான் பொருத்தமாக இருக்கும்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், அதிமுகவிலிருந்து மக்கள் பிரதிநிதிகளை திட்டமிட்டு வெளியேற்றும் முயற்சிகளும், குதிரை பேரம் போன்ற புகார்களும் எழுந்துள்ள நிலையில், அக்கட்சியின் முக்கிய தலைவர்கள் ஏன் இன்னும் வாய் திறக்கவில்லை என்று கேள்வி எழுப்பினார். தவெகவின் இந்த நடவடிக்கைக்கு எதிராக ஆவேசமாக போர்க்கொடி தூக்க வேண்டிய அதிமுக தலைமை, இப்படி அமைதியாக இருப்பதன் பின்னணி என்ன என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
அதிமுகவினர் ஆளுநரிடம் புகார் மனு அளிப்பதை மட்டுமே தங்களது கடமையாக செய்து வருகிறார்களே தவிர, தங்களது கட்சி தவெகவால் திட்டமிட்டு சிதைக்கப்படுவதை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு சேர்க்க தவறிவிட்டதாக திருமாவளவன் விமர்சித்தார். "எங்கள் கட்சியை அப்புறப்படுத்தப் பார்க்கிறார்கள்" என்று மக்களிடத்தில் அவர்கள் முறையிடவே இல்லை என்றும் சுட்டிக்காட்டினார்.
மரகதம் குமரவேல், ஜெயக்குமார், சத்யபாமா, இசக்கி சுப்பையா, சி.விஜயபாஸ்கர் மற்றும் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் ஆகிய 6 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்துள்ளனர். இந்த அடுத்தடுத்த அரசியல் மாற்றங்களை 'குதிரை பேரம்' என்று திமுக மிகக் கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறது.