ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதனை பதவி நீக்கம் செய்ய... திருமா வைத்த முக்கிய கோரிக்கை - காரணம் என்ன?

Thiruparankundram Issue: திருப்பரங்குன்ற மலையில் உள்ள தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பாக எழுந்திருக்கும் பிரச்னை தொடர்பாக, விடுதலை சிறுத்தைகள் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.
இந்த வழக்கில் உத்தரவு பிறப்பித்த சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் மீது இம்பீச்மெண்ட் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என இந்தியா கூட்டணி கட்சிகளை திருமாவளவன் வலியுறுத்தி உள்ளார். மேலும், கலவரத்தில் ஈடுபட்டவர்களை தமிழ்நாடு அரசு UAPA சட்டத்தில் கைது செய்ய வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
Thiruparankundram Issue: தமிழ்நாடு அரசுக்கு பாராட்டு
இதுகுறித்து திருமாவளவன் வெளியிட்ட அறிக்கையில், "திருப்பரங்குன்றத்தில் கலவரம் ஏற்படாமல் தடுத்து அமைதியை நிலைநாட்டிய தமிழ்நாடு அரசுக்கும், கலவரத்தில் ஈடுபட்ட பயங்கரவாதிகளின் ஆத்திரமூட்டலுக்கு இடம் கொடுக்காமல் மத நல்லிணக்கத்தைக் காப்பாற்றிய திருப்பரங்குன்றம் பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் பாராட்டுகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Thiruparankundram Issue: யுஏபிஏ சட்டத்தில் கைது செய்யவும்...
மேலும், "திருப்பரங்குன்றத்தில் மதக் கலவரத்தை ஏற்படுத்தும் விதமாகப் பயங்கரவாதிகள் தொடர்ந்து வெறுப்புப் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர். வழக்கமாக கார்த்திகை தீபம் ஏற்றும் இடத்தை விட்டுவிட்டு, வரலாற்று ஆதாரங்களுக்கு மாறாக வேறு ஒரு இடத்தில் தீபம் ஏற்றுவதற்கு முயற்சித்தார்கள்.
அவர்களது ஆத்திரமூட்டலுக்கு இடம் கொடுக்காமல் வழக்கமான இடத்தில் தீபம் ஏற்றி சுமூகமான முறையில் தீபத் திருவிழாவை தமிழ்நாடு அரசு நடத்தியது. இந்நிலையில் அங்கு ஒரு கலவரத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கோடு வெளியூர்களில் இருந்து வந்த சனாதனப் பயங்கரவாதக் கும்பல் அங்கு பாதுகாப்புக்கு இருந்த காவல்துறை அதிகாரிகளைத் தாக்கிக் காயப்படுத்தியதோடு பொதுச் சொத்துகளையும் நாசப்படுத்தியது.கலவரத்தில் ஈடுபட்ட பயங்கரவாதிகளை யுஏபிஏ சட்டத்தில் கைது செய்யவேண்டும் என வலியுறுத்துகிறோம்" என கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
GR Swaminathan: நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் மீது குற்றச்சாட்டு
தொடர்ந்து அந்த அறிக்கையில், "திருப்பரங்குன்றத்துக்கு வெளியூர்களில் இருந்து வந்து கலவரத்தில் ஈடுபட்ட பயங்கரவாதிகளுக்கு ஆதரவாக சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் தனது அதிகாரத்தைத் தவறாகப் பயன்படுத்தியுள்ளார். கார்த்திகை தீபம் ஏற்றும் நிகழ்ச்சி அமைதியாக நடந்து முடிந்த நிலையில், அங்கு வன்முறையைத் தூண்டும் விதமாக தீபம் ஏற்றுவதற்குப் பயங்கரவாதிகளை அனுமதித்தது மட்டுமின்றி அவர்களுக்குத் துணையாக உயர் நீதிமன்றப் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் சிஐஎஸ்எஃப் வீரர்களை அனுப்பியுள்ளார்.
இது அப்பட்டமான அதிகார மீறல் மட்டுமின்றி அரசமைப்புச் சட்டத்துக்கும், வழிபாட்டுத் தலங்கள் (சிறப்பு விதிகள்) (1991) சட்டத்திற்கும் எதிரானதாகும். இப்படி சட்டத்துக்கு எதிராக செயல்பட்டதோடு, நேற்று முழுவதும் மதுரை, திருப்பரங்குன்றம் பகுதிகளில் தேவையில்லாத சமூகப் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியதோடு, மாநிலம் முழுவதும் சட்டம் ஒழுங்கைச் சீர்குலைக்க முயற்சித்த நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் மீது சென்னை உயர்நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி உரிய நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும்" என வலியுறுத்தி உள்ளார்.
GR Swaminathan: இந்தியா கூட்டணிக்கு கோரிக்கை
இறுதியாக, "திருப்பரங்குன்றம் பிரச்சினையில் மட்டுமல்லாது பல்வேறு பிரச்சனைகளிலும் பொது அமைதியை சீர்குலைக்கும் விதமாகத் தனது பதவியைத் தவறாகப் பயன்படுத்தும் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதனை நீதிபதி பதவியில் இருந்து நீக்குவதற்கு இம்பீச்மெண்ட் நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று இந்தியா கூட்டணி கட்சித் தலைவர்களைக் கேட்டுக்கொள்கிறோம்" என்றும் கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறார்.
GR Swaminathan: இம்பீச்மெண்ட் நடவடிக்கை என்றால் என்ன?
இம்பீச்மெண்ட் நடவடிக்கை என்பது, ஒரு நீதிபதியின் தவறான நடத்தை அல்லது இயலாமையை நிரூபிக்கும்பட்சத்தில் அவரை நீதிபதி பதவியில் இருந்து நீக்கம் செய்வதற்கான சட்டரீதியான செயல்முறையாகும். இது இந்திய அரசியலமைப்பின் 124(4) மற்றும் 218 பிரிவுகளின் வழங்கப்பட்ட அதிகாரம் ஆகும். இம்பீச்மெண்ட் நடவடிக்கைக்கான செயல்முறையைத் தொடங்க, குறைந்தபட்சம் 100 மக்களவை உறுப்பினர்கள் அல்லது 50 மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் கையொப்பமிட்ட அறிவிப்பை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மையுடன் இந்த தீர்மானம் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும். அதன் பின் குறிப்பிட்ட நீதிபதியை பதவி நீக்கம் செய்வதற்கான உத்தரவை ஜனாதிபதி பிறப்பிப்பார்.
Thiruparankundram Issue: மதியம் வரும் தீர்ப்பு
திருப்பரங்குன்றத்தில் நேற்று நடந்த சம்பவம் தொடர்பாக, சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளையில் தொடரப்பட்ட வழக்கில் அனைத்து தரப்பு வாதமும் நிறைவடைந்த நிலையில், இன்றே அதன் தீர்ப்பை இரண்டு நீதிபதிகள் அடங்கிய அமர்வு வழங்க உள்ளது. இந்த தீர்ப்பு மதியம் 2 மணிக்கு மேல் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
