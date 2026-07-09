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திமுகவும் தவெகவும் ஒரே அணியில் இருக்க வேண்டும்! திருமாவளவனின் கருத்தால் பரபரப்பு!

Thirumavalavan Latest speech: திமுகவும் தவெகவும் ஒரே அணியில் பயணிக்க வேண்டும் என்ற திருமாவளவனின் கருத்து அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. 

Written ByR Balaji
Published: Jul 09, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:46 AM IST
திமுகவும் தவெகவும் ஒரே அணியில் இருக்க வேண்டும்! திருமாவளவனின் கருத்தால் பரபரப்பு!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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