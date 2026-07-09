/திமுகவும் தவெகவும் ஒரே அணியில் இருக்க வேண்டும்! திருமாவளவனின் கருத்தால் பரபரப்பு!

விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் திமுக மட்டுமே கடுமையாக சாடி ஆட்சிக்கு வந்துள்ளனர். இரு கட்சிகளும் எதிரும் புதிருமாக இருக்கும் நிலையில், தவெக மற்றும் திமுக ஒரே அணியில் இருக்க வேண்டும். மத்தியில் இருக்கு பாஜகவை எதிர்க்க இரு கட்சிகளும் ஒரே அணியில் இருக்க வேண்டும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் பேசி இருக்கிறார். இது பலரது மத்தியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 இடங்களில் வென்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த தவெகவிற்கு ஆட்சி அமைக்க விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தனது ஆதரவு கொடுத்தது. அமைச்சரவையிலும் விசிகவிற்கு இடம் கிடைத்தது. இதையடுத்து விசிக தலைவர் திருமாவளவன் கருத்துகள் அனைத்தும் குழப்பம் ஏற்படுத்தும் வகையில்தான் இருக்கிறது. இந்த நிலையில், தவெக, திமுக குறித்து அவர் கூறிய மற்றொரு கருத்து அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
திருமாவளவன் பேசியதாவது, தற்போது வரை தவெக கூட்டணியில் விசிக அதிகாரப்பூர்வமாக இணையும் எந்த நிகழ்வும் நடைபெறவில்லை. அமைச்சர்வையில் இடம் பெற்ற ஒரே காரணத்தினால் நாங்கள் அவர்களுடன் கூட்டணியில் இருக்கிறோம் என்ற அர்த்தம் இல்லை. தவெக தலைவரும் தமிழக முதலமைச்சருமான விஜய்யின் தலைமையில் நடந்த கூட்டணி தொடர்பான கூட்டத்தில், கூட்டணி குறித்த இறுதி முடிவு எட்டப்படவில்லை. எனவே தவெகவுடன் கூட்டணி அமைக்கவில்லை என்பதுதான் இன்றைய நிலை என கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், நாங்கள் எடுக்கும் முடிவுகளை திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினிடம் பகிர்ந்துகொண்டுதான் இருக்கிறோம் என்றார். தமிழ்நாட்டில் தவெக மற்றும் திமுக இடையே பலத்த போட்டி, எதிர்நிலைபாடுகள் இருக்கலாம். ஆனால் தேசிய அளவில் பாஜகவின் மதவாத அரசியலை எதிர்க்க திமுக மற்றும் தவெக ஒரே அணியில் பயணிக்க வேண்டும். என்னுடைய இந்த பார்வையை தமிழகத்தில் இருக்கும் அரசியல்வாதிகளோ அல்லது ஊடகவியலாளர்களாலோ அவ்வளவு எளிதில் புரிந்துக்கொள்ள முடியாது.
திருமாவளவன் ஏன் இப்படி பேசுகிறார்? அவருக்கு என்னதான் ஆச்சு என்பார்கள். ஆனால் அது என்னுடைய பிரச்சனை இல்லை. அவர்களுடையே புரிதலில் இருக்கும் சிக்கல் என திருமாவளவன் பேசி உள்ளார்.
தவெக அமைச்சரவையில் விசிக இடம் பெற்றிருந்தாலும், திருமாவளவன் இன்னும் முழுமையாக தவெக முகாமுடன் தன்னை இணைத்து கொள்ளவில்லை. மறுபுறம், திமுகவுடனான உறவையும் முற்றிலும் துண்டிக்க முடியாமல் அவர் ஒரு இக்கட்டான மனநிலையில் இருப்பதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். இந்தச் சூழலில், தவெகவும் திமுகவும் ஒரே கூட்டணியில் பயணிக்க வேண்டும் என்று திருமாவளவன் தெரிவித்திருக்கும் கருத்து, தற்போதைய அரசியல் களத்தில் பெரும் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது.