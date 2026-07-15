/அதிமுகவை அழிக்க பாஜக-ஆர்எஸ்எஸ் திட்டமா? -திருமாவளவன் சொன்ன பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு!

அரியலூர்: விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் எம்.பி., தமிழக அரசியல் சூழல், பாஜக, தவெக, மேகேதாட்டு அணை, நாகர்கோவில் கைதி உயிரிழப்பு உள்ளிட்ட பல முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து பரபரப்பான கருத்துகளை வெளியிட்டுள்ளார். அரியலூர் மாவட்டம் அங்கனூரில் அவரது தந்தை தொல்காப்பியனின் நினைவு தின நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய அரசியல் சூழலை கடுமையாக விமர்சித்தார்.
திருமாவளவன் பேசுகையில், தமிழ்நாட்டில் தற்போது புதிய அரசியல் சமன்பாடுகள் உருவாகி வருவதாக கூறினார். குறிப்பாக தமிழக வெற்றிக் கழகம் (தவெக) மாநிலத்தில் இரு துருவ அரசியலை நிலைநாட்டும் நோக்கத்தில் செயல்பட்டு வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
அதே நேரத்தில், திராவிட அரசியல் கட்சிகளை ஒரே நேரத்தில் பலவீனப்படுத்தும் திட்டத்தை பாஜக மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ் முன்னெடுத்து வருகின்றன என்றும் குற்றம்சாட்டினார். அவரது கருத்துப்படி, முதலில் அதிமுகவை அரசியல் ரீதியாக பலவீனப்படுத்தி, அதன் பிறகு திமுகவை தனிமைப்படுத்தும் அரசியல் கணக்கே தற்போது நடைபெற்று வருவதாக கூறினார்.
பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை குறித்து பேசிய திருமாவளவன், மேற்கு மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து அவர் கூட்டங்கள் நடத்துவதும், குறிப்பிட்ட சமூக வாக்குகளை ஈர்க்க முயற்சிப்பதும் அரசியல் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கலாம் என்றார். எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவாக இருக்கும் வாக்கு வங்கியை மாற்ற முடிந்தால், அதிமுக மேலும் பலவீனமடையும் என்ற அரசியல் கணக்கில்தான் இந்த நடவடிக்கைகள் நடக்கின்றன என அவர் தனது கருத்தை பதிவு செய்தார்.
"அண்ணாமலையை பின்னிருந்து சங்பரிவார் இயக்குகிறார்கள் என்று நான் ஊகிக்கிறேன்" என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
பாமக - தவெக கூட்டணி குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த திருமாவளவன், யூகங்களின் அடிப்படையில் பதில் அளிக்க முடியாது என்றார். அதேநேரத்தில்,"இந்த சூழ்ச்சி அரசியலில் தவெகவும் இணைந்துள்ளதா என்பதை தவெகவிடமே கேட்க வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டார்.
கர்நாடக அரசின் மேகேதாட்டு அணை திட்டம் குறித்து பேசிய அவர், "தமிழ்நாட்டின் நீர் உரிமையில் எந்த சமரசமும் இருக்கக்கூடாது, தமிழ்நாட்டின் ஒட்டுமொத்த உணர்வே அரசின் நிலைப்பாடாக இருக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டின் உரிமையை மீறி அணை கட்ட அனுமதிக்கக் கூடாது. இந்திய ஒன்றிய அரசும் ஒருதலைப்பட்சமாக நடக்காது என நம்புகிறோம். தமிழ்நாட்டின் நலனுக்காக அரசு உறுதியாக நிற்க வேண்டும்" என்றார்.
நாகர்கோவில் கைதி சபரிவர்மன் மரணம்
நாகர்கோவில் சிறையில் விசாரணைக் கைதியாக இருந்த சபரிவர்மன் உயிரிழப்பு குறித்து திருமாவளவன் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தார். உடற்கூறாய்வு அறிக்கையில் உடலில் காயங்கள் இருந்தது உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாகக் குறிப்பிட்ட அவர், சிறை மற்றும் காவல் நிலையங்களில் பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டிய பொறுப்பு காவல்துறை, சிறைத்துறை, நீதித்துறைக்கு இருப்பதாக தெரிவித்தார்.
மேலும் இந்த விவகாரம் சம்பந்தமாக அவர், சம்பவம் முழுமையாக விசாரிக்கப்பட வேண்டும், குற்றவாளிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், இதுபோன்ற காவல் மற்றும் சிறை மரணங்கள் மீண்டும் நடைபெறக்கூடாது" என வலியுறுத்தினார்.
மத்திய அரசு மீண்டும் கொண்டு வரக்கூடிய தொகுதி மறுவரையறை (Delimitation) மசோதா குறித்து அவர் எச்சரிக்கை விடுத்தார். கடந்த முறை எதிர்க்கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து அதனை தடுத்ததாகவும், இந்த முறையும் இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள அனைத்து கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து எதிர்ப்போம் என்றும் தெரிவித்தார்.
சேலம் அருகே ஒதியத்தில் நிறுவப்பட்ட அம்பேத்கர் சிலையை மூட முயற்சித்த சம்பவம் குறித்தும் அவர் கருத்து தெரிவித்தார். ஆட்சியரின் அனுமதியுடன் நிறுவப்பட்ட சிலையைச் சுற்றி தேவையற்ற பதற்றம் உருவாக்கப்பட்டதாகவும், பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவர்கள் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளை அரசு திரும்பப் பெற வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்தார்.