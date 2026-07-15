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அதிமுகவை அழிக்க பாஜக-ஆர்எஸ்எஸ் திட்டமா? -திருமாவளவன் சொன்ன பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு!

அரியலூரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்குப் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த விசிக தலைவர் தொல். திருமாவளவன், தமிழகத்தில் திராவிட கட்சிகளை பலவீனப்படுத்த பாஜக-ஆர்எஸ்எஸ் முயற்சிப்பதாக குற்றம்சாட்டினார். அண்ணாமலையின் அரசியல் நகர்வுகள், தவெக நிலைப்பாடு, மேகேதாட்டு அணை விவகாரம், நாகர்கோவில் கைதி சபரிவர்மன் உயிரிழப்பு, தொகுதி மறுவரையறை உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்களில் தனது கருத்துகளை வெளிப்படுத்தினார்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 15, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:40 PM IST
அதிமுகவை அழிக்க பாஜக-ஆர்எஸ்எஸ் திட்டமா? -திருமாவளவன் சொன்ன பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு!
Image Credit: File | Thirumavalavan Alleges BJP-RSS Plot Against AIADMK; Speaks on TVK, Mekedatu and Custodial DeathSource: Bureau

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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அதிமுகவை அழிக்க பாஜக-ஆர்எஸ்எஸ் திட்டமா? -திருமாவளவன் சொன்ன பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு!
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