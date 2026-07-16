/விசிக vs திமுக: அமைச்சர் பதவிக்கே புலம்புறாங்க.. நினைத்தால் முதலமைச்சரே ஆகலாம்! திருமாவளவன்

திருவாரூரில் நடைபெற்ற விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகி ஒருவரின் இல்ல திருமண விழாவில் பங்கேற்று பேசிய கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன், தற்போதைய அரசியல் சூழல் மற்றும் சமூக அவலங்கள் குறித்து பல்வேறு முக்கிய கருத்துகளை பகிர்ந்து கொண்டார்.
அவர் பேசியதாவது, விசிக-வின் 234 தொகுதி மாவட்ட செயலாளர்கள், 40 நாடாளுமன்ற தொகுதிகளுக்கான மண்டல செயலாளர்கள், ஒவ்வொரு மண்டலத்திற்கும் நியமிக்கப்பட்டுள்ள துணை பொதுச் செயலாளர்கள் மற்றும் அனைத்து அணிகளின் மாநிலப் பொறுப்பாளர்கள் என அனைவரும் தங்களின் பணிகளை சரியாக செய்தால், நமது 'முதலமைச்சர் கனவு' நிச்சயம் நனவாகும். ஏனெனில், இந்த சமூகம் அவ்வளவு எளிதில் நம்மை தலைவர்களாக ஏற்று கொண்டுவிடாது.
"வெறும் இரண்டு சீட்டுகளை வைத்துக் கொண்டு இவ்வளவு ஆட்டமா?" என்று சிலர் கேட்கிறார்கள். ஆனால், அந்த இரண்டு சீட்டுகள் இல்லாமல் அவர்களால் ஆட்சி அமைக்க முடியாது என்ற உண்மை அவர்களுக்கு தெரியவில்லை. ஆட்சி அமைப்பதற்கு இந்த இரண்டு இடங்கள் மிக அவசியமானவை. நம்மீது உள்ள காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக எப்படியாவது விமர்சிக்க வேண்டும் என்பதற்காக, "இரண்டு இடங்களில் வென்றுவிட்டு அதற்குள் அமைச்சர் பதவியும் வாங்கிவிட்டார்களே" என்று சிலர் புலம்புகிறார்கள்.
உண்மையில், இந்த அமைச்சர் பதவியை நாம் ஒரு பெரிய சாதனையாக கருதவில்லை. இதனால் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு முழுமையான விடுதலை கிடைத்துவிட போவதில்லை. சாதிய வன்கொடுமைகளும் உடனே நின்றுவிட போவதில்லை.
தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டாலும் கூட வன்கொடுமைகள் தொடரவே செய்கின்றன. இதற்கு ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் மட்டுமே பொறுப்பல்ல. தற்போது திமுக ஆட்சியில் இருந்தாலும், முன்பு அதிமுக ஆட்சியில் இருந்தபோதும், தற்போது தவெக ஆட்சியில் இருக்கும் சூழலிலும் சரி, ஏன்... நாமே ஆட்சிக்கு வந்தாலும் கூட இந்த சமூக தீமைகளை ஒரே நாளில் தடுத்து நிறுத்திவிட முடியாது.
இந்த சமூகப் பிரச்சினைகளுக்கு உரிய தீர்வை சொல்ல வேண்டும். ஆனால், அதை சொல்வதற்கு யாரிடமும் தகுந்த ஆளுமை இல்லை. குறை சொல்வது எளிது, ஆனால் தீர்வு சொல்வது கடினம். அண்ணல் அம்பேத்கர் வகுத்து கொடுத்த அரசியல் சாசன சட்டத்தை முறையாக நடைமுறைப்படுத்தும்போதுதான், காலப்போக்கில் இதற்கு முழுமையான தீர்வு காண முடியும். இந்த அரசியல் புரிதல் நம்மிடம் இருக்க வேண்டும்.
"ஒரு கூட்டணியில் இணைந்துவிட்டால், இன்னொரு அணியில் உள்ளவர்களுடன் நட்பு அல்லது உறவு வைத்துக் கொள்ளவே கூடாது" என்று கூறுவது நம்பிக்கைக்கு எதிரானது; அது ஒரு நம்பிக்கைத் துரோகம் என்று திருமாவளவன் சுட்டிக்காட்டினார்.