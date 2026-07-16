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விசிக vs திமுக: அமைச்சர் பதவிக்கே புலம்புறாங்க.. நினைத்தால் முதலமைச்சரே ஆகலாம்! திருமாவளவன்

நிர்வாகிகள் சரியாக செயல்பட்டால் விசிக-வின் முதலமைச்சர் கனவு நனவாகும் என கூறிய திருமாவளவன், இரண்டு இடங்களில் வெற்றி பெற்று விட்டு அமைச்சர் பதவி வாங்கி விட்டார்களே என புலம்பி தள்ளுகிறார்கள் என்றும் மறைமுகமாக சாடினார்.

Written ByR Balaji
Published: Jul 16, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:21 PM IST
விசிக vs திமுக: அமைச்சர் பதவிக்கே புலம்புறாங்க.. நினைத்தால் முதலமைச்சரே ஆகலாம்! திருமாவளவன்
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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