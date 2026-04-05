  • திருமாவளவன் போட்டியிட மாட்டார்! அன்றே சொன்ன ஆதவ் அர்ஜுனா!

காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் போட்டியிடுவதாக அறிவித்திருந்த விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன், கடைசி நேரத்தில் அந்த முடிவை திடீரென மாற்றி கொண்டுள்ளார்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 5, 2026, 08:18 AM IST
2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் போர்க்களம் நாளுக்கு நாள் தீவிரமடைந்து வரும் இந்த தருணத்தில், ஆளும் திமுகவுக்கு எதிராக ஒரு அதிர்ச்சியான தகவல் வெளியாகியுள்ளது. காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் போட்டியிடுவதாக அறிவித்திருந்த விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன், கடைசி நேரத்தில் அந்த முடிவை திடீரென மாற்றிக்கொண்டது அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. ஆனால் இந்த முடிவு குறித்து ஏப்ரல் 2ம் தேதி பேசி இருந்தார் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் மேலாண்மை பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா. மேலும் திமுக தலைமை மீதும் மிக கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார். இந்த வீடியோ தற்போது வைரல் ஆகி வருகிறது.

ஆதவ் பேச்சு!

ஆதவ் கூறுகையில், "திருமாவளவன் அண்ணன் சட்டமன்றத்திற்கு வந்தால் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு எதிர்காலத்தில் கடும் போட்டியாளராக மாறிவிடுவார் என்ற அச்சமே திமுக தலைமையை அலைக்கழிக்கிறது. அந்த பயத்தில் தான் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மற்றும் அமைச்சர் சபரீசன் ஆகிய மூவரும் நேரில் திருமாவளவனை சந்தித்து, 'நீங்கள் காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் போட்டியிடுவதை திரும்ப பெறுங்கள்' என்று கடுமையான அழுத்தம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். விசிக கட்சி எந்த தொகுதியில் யாரை நிறுத்த வேண்டும் என்ற முடிவை திமுக எடுப்பதா? ஒரு கட்சியின் சுதந்திரமான தேர்தல் உரிமையில் இப்படி நேரடியாக தலையிட மு.க. ஸ்டாலினுக்கு என்ன உரிமை இருக்கிறது?".

கூட்டணியில் இணைந்திருக்கும் சிறிய கட்சிகளை வெறும் வாக்கு இயந்திரங்களாக மட்டுமே திமுக பயன்படுத்திக் கொள்கிறது என்று அவர் குற்றஞ்சாட்டினார். "இந்த அழுத்தம் ஒரே நாளில் நடந்தது அல்ல. கடந்த இரண்டு நாட்களாகவே திமுக தரப்பில் இருந்து திட்டமிட்டு இந்த நெருக்கடி கொடுக்கப்பட்டு வந்தது. 2026 தேர்தலில் திமுகவுக்கு அரசியல் பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலை வந்தால், திருமாவளவன் தலைமையில் உள்ள விசிக எம்எல்ஏக்களை பணம் கொடுத்து ஈர்த்துக்கொள்ளும் திட்டத்தை திமுக இப்போதே வகுத்து வருகிறது. ஆனால் திருமாவளவன் நேரில் சட்டமன்றத்தில் இருந்தால் அந்த திட்டம் தோல்வியடைந்துவிடும். அதனால் தான் அவரை வேண்டுமென்றே டெல்லி அரசியலுக்கு மட்டுமே அனுப்பி, மாநில அரசியலில் இருந்து விலக்கி வைத்திருக்கிறார்கள்," என்று ஆதவ் அர்ஜுனா விவரித்தார்.

விசிக உள்ளே திமுக ஆதரவாளர்கள்

இன்னும் ஒரு அதிர்ச்சியூட்டும் விஷயத்தையும் அவர் வெளிப்படுத்தினார். "விசிக கட்சிக்குள்ளேயே திமுகவுக்கு சாதகமான நிலைப்பாட்டில் செயல்பட்ட பலர் இருந்தனர். அவர்களை நான் அன்றே திருமாவளவனிடம் சுட்டிக்காட்டி எச்சரித்தேன். 'அண்ணே, உங்கள் கட்சியில் பாதி பேர் திமுகவின் நலன்களை மட்டுமே கருத்தில் கொண்டு செயல்படுகிறார்கள்; அவர்களுக்கு இந்த தேர்தலில் சீட் கொடுக்கவே வேண்டாம், இல்லையென்றால் அவர்கள் கட்சியை உடைத்துவிட்டு போவார்கள்,' என்று தெளிவாக சொன்னேன். இப்போது திமுக ஆதரவு நிலைப்பாட்டில் இருந்த அந்த நிர்வாகிகள் யாருக்கும் சீட் கொடுக்கப்படவில்லை என்பது திருமாவளவன் சரியான முடிவே எடுத்தார் என்பதை நிரூபிக்கிறது."

ஒருபுறம் ராஜதந்திரம், மறுபுறம் அவமானம்

திமுக கூட்டணி தலைவர்களின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி, காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் போட்டியிடும் முடிவை திருமாவளவன் கைவிட்டுள்ளார். ஆளும் கட்சி இதனை "கூட்டணி ஒற்றுமைக்கான தலைவரின் முதிர்ந்த முடிவு" என்று கூறி வருகிறது. ஆனால் எதிர்க்கட்சிகளும், தவெக போன்ற சக்திகளும் இதனை "பலமிக்க கட்சியின் கடும் நெருக்கடிக்கு தலைவணங்கிய சர்மக்கேடான சம்பவம்" என்று விமர்சிக்கின்றன. திருமாவளவன் மாநில அரசியலில் நேரடியாகப் பங்கேற்பதை திட்டமிட்டு தடுக்கும் இந்த செயல், தமிழக அரசியலில் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு உண்மையிலேயே நீதி கிடைக்கிறதா என்ற கேள்வியை மீண்டும் ஒருமுறை பலமாக எழுப்பியுள்ளது. இந்த கேள்விக்கான பதிலை ஏப்ரல் 23-ம் தேதி வாக்காளர்களே தீர்மானிப்பார்கள்.

