தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திருமயம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

திருமயம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள திருமயம் சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 181), சிவகங்கை நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் வரும் ஒரு முக்கியமான தொகுதியாகும். கடந்த 2016 மற்றும் 2021 ஆகிய இரண்டு தேர்தல்களிலும் இத்தொகுதியில் திமுக வெற்றி பெற்றுள்ளது. ஆளும் திமுக கட்சி சார்பில் தற்போதைய அமைச்சரான எஸ். ரகுபதியே மீண்டும் வேட்பாளராகக் களமிறங்கியுள்ளார். இவரை எதிர்த்து, அதிமுக சார்பில் பி.கே. வைரமுத்து போட்டியிடுகிறார். கடந்த இரண்டு தேர்தல்களைப் போலவே, இந்த முறையும் திமுகவின் ரகுபதிக்கும் அதிமுகவின் வைரமுத்துவுக்கும் இடையே மிகக் கடுமையான நேரடிப் போட்டி நிலவுகிறது.
திருமயம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று திருமயம் தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
திருமயம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): அமைச்சர் எஸ். ரகுபதி
அதிமுக (AIADMK): பி.கே. வைரமுத்து
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): லட்சுமி சீனிவாசன்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): சி. சிந்தாமணி
திருமயம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் திருமயம் தொகுதியில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (DMK) வெற்றி பெற்றது.
வெற்றி விவரங்கள்
வெற்றி: எஸ். ரகுபதி (திமுக) - 71,349 வாக்குகள் (41.00%)
இரண்டாம் இடம்: பி.கே. வைரமுத்து (அதிமுக) - 69,967 வாக்குகள் (40.20%)
வாக்கு வித்தியாசம்: திமுக வேட்பாளர் எஸ். ரகுபதி, தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் பி.கே. வைரமுத்துவை வெறும் 1,382 வாக்குகள் என்ற மிகக் குறைந்த வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தித் திரில் வெற்றி பெற்றார். (இதற்கு முந்தைய 2016 தேர்தலிலும் ரகுபதி வெறும் 766 வாக்குகள் வித்தியாசத்திலேயே வெற்றி பெற்றிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது).
