English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திருமயம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திருமயம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Thirumayam Election Result 2026: புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள திருமயம் (Thirumayam) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியைத் தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலைக் குறித்து அறிந்துகொள்ளுங்கள்.    

Written by - RK Spark | Last Updated : May 4, 2026, 05:01 AM IST

Trending Photos

புதிய ரேஷன் கார்டு : விண்ணப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள் பட்டியல் - முழு விவரம்
camera icon10
New Ration Card
புதிய ரேஷன் கார்டு : விண்ணப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள் பட்டியல் - முழு விவரம்
எகிறிய பரோட்டா விலை... மக்கள் ஷாக் - சிலிண்டர் விலை உயர்வால் பாதிப்பு
camera icon8
Chennai
எகிறிய பரோட்டா விலை... மக்கள் ஷாக் - சிலிண்டர் விலை உயர்வால் பாதிப்பு
மீண்டும் அமெரிக்கா - ஈரான் போர்: தாறுமாறாக உயரப்போகும் தங்கம் விலை! முக்கிய அப்டேட்
camera icon11
Gold price
மீண்டும் அமெரிக்கா - ஈரான் போர்: தாறுமாறாக உயரப்போகும் தங்கம் விலை! முக்கிய அப்டேட்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: விண்ணப்பிக்கத் தேவையான முக்கிய ஆவணங்கள்
camera icon12
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: விண்ணப்பிக்கத் தேவையான முக்கிய ஆவணங்கள்
தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திருமயம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

திருமயம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள திருமயம் சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 181), சிவகங்கை நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் வரும் ஒரு முக்கியமான தொகுதியாகும். கடந்த 2016 மற்றும் 2021 ஆகிய இரண்டு தேர்தல்களிலும் இத்தொகுதியில் திமுக வெற்றி பெற்றுள்ளது. ஆளும் திமுக கட்சி சார்பில் தற்போதைய அமைச்சரான எஸ். ரகுபதியே மீண்டும் வேட்பாளராகக் களமிறங்கியுள்ளார். இவரை எதிர்த்து, அதிமுக சார்பில் பி.கே. வைரமுத்து போட்டியிடுகிறார். கடந்த இரண்டு தேர்தல்களைப் போலவே, இந்த முறையும் திமுகவின் ரகுபதிக்கும் அதிமுகவின் வைரமுத்துவுக்கும் இடையே மிகக் கடுமையான நேரடிப் போட்டி நிலவுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

திருமயம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்  

2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று திருமயம் தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். 

திருமயம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026  

திமுக (DMK): அமைச்சர் எஸ். ரகுபதி
அதிமுக (AIADMK): பி.கே. வைரமுத்து
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): லட்சுமி சீனிவாசன்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): சி. சிந்தாமணி

திருமயம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021  

கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் திருமயம் தொகுதியில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (DMK) வெற்றி பெற்றது.

வெற்றி விவரங்கள்  

வெற்றி: எஸ். ரகுபதி (திமுக) - 71,349 வாக்குகள் (41.00%)
இரண்டாம் இடம்: பி.கே. வைரமுத்து (அதிமுக) - 69,967 வாக்குகள் (40.20%)

வாக்கு வித்தியாசம்: திமுக வேட்பாளர் எஸ். ரகுபதி, தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் பி.கே. வைரமுத்துவை வெறும் 1,382 வாக்குகள் என்ற மிகக் குறைந்த வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தித் திரில் வெற்றி பெற்றார். (இதற்கு முந்தைய 2016 தேர்தலிலும் ரகுபதி வெறும் 766 வாக்குகள் வித்தியாசத்திலேயே வெற்றி பெற்றிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது).

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்  

 அறந்தாங்கி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்  
 விராலிமலை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்  
 புதுக்கோட்டை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்  
 கந்தர்வக்கோட்டை (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்  
 ஆலங்குடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Thirumayam ResultPudukkottai districtDMKAIADMKTVK

Trending News