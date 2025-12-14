திருநாகேஸ்வரம்: ராகு பகவான் ஸ்தலத்தில் கார்த்திகை கடை ஞாயிறு தீர்த்தவாரி

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் அமையப்பெற்றிருக்கும் திருநாகேஸ்வரம் நாகநாதசுவாமி திருக்கோயில் நவக்கிரகங்களில் சாயா கிரகமான இராகுவிற்குரிய மிகச் சிறப்பு வாய்ந்த ஸ்தலமாக போற்றப்படுகிறது. பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்களின் நம்பிக்கைக்குரிய இந்தத் திருத்தலம், தனது தொன்மை மற்றும் ஆன்மீகப் பெருமையால் உலகெங்கும் அறியப்படுகிறது.
இத்தகைய வரலாற்று மற்றும் ஆன்மீகச் சிறப்புமிக்க திருத்தலத்தில், ஆண்டுதோறும் கார்த்திகை மாதத்தின் கடைஞாயிறு தினத்தை முன்னிட்டு 11 நாட்களுக்கு பிரம்மாண்டமான பெருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம். திருக்கோயிலின் பாரம்பரியத்தை நிலைநாட்டும் வகையில், இவ்வாண்டிற்கான விழா, கடந்த டிசம்பர் 05ஆம் தேதி அன்று கொடியேற்றத்துடன் வெகு சிறப்பாகத் தொடங்கியது.
விழாவின் சிகர நிகழ்வும், பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்களை ஒருசேர ஈர்க்கும் வைபவமுமான தீர்த்தவாரி உற்சவம், திருவிழாவின் 10-ஆம் நாளான இன்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) காலை விமர்சையாக நடைபெற்றது.
காலை வேளையில், திருக்கோயிலில் எழுந்தருளியிருக்கும் பஞ்சமூர்த்திகள் (ஐந்து தெய்வத் திருமேனிகள்) வெள்ளி ரிஷப வாகனங்களில் வண்ணமயமாக அலங்கரிக்கப்பட்டனர்.
மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க, வீதிகளில் உலா வந்த பஞ்சமூர்த்திகளைக் காண பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதியது.
பஞ்சமூர்த்திகள் உலா முடிந்து, நண்பகல் வேளையில் திருக்கோயிலுக்கு முன்புள்ள புனிதமான சூரிய புஷ்கரணி திருக்குளத்தின் கரையில் தனித்தனியாக ஒருசேர எழுந்தருளினர். அப்போது, விழாவின் நாயகராகக் கருதப்படும் அஸ்திர தேவருக்கு மகா அபிஷேகம் நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன.
திரவிய பொடி, மாப்பொடி, மஞ்சள் பொடி, பஞ்சாமிர்தம், பால், தயிர், சந்தனம் போன்ற பலவிதமான புனிதப் பொருட்களைக் கொண்டு அஸ்திர தேவருக்குக் கண்கவர் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து, திருக்கோயில் சிவாச்சாரியார்கள் வேத மந்திரங்களை ஓதி ஜபித்தபடி, அஸ்திர தேவருடன் சூரிய புஷ்கரணியில் மும்முறை முங்கி எழுந்து புனித நீராடினர்.
இந்தச் சமயத்தில், குளத்தின் கரையில் வீற்றிருந்த பஞ்சமூர்த்திகளுக்கு, கோபுர ஆரத்தி மற்றும் பஞ்ச ஆரத்திகள் காண்பிக்கப்பட்டன. இவ்வாறாக, கார்த்திகை கடைஞாயிறு தீர்த்தவாரி வைபவம் நிறைவு பெற்றது.
சூரிய புஷ்கரணி குளத்தின் நான்கு புறமும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பக்திப் பரவசத்துடன் அமர்ந்து, தீர்த்தவாரி வைபவத்தை தரிசித்தனர். பக்தர்களின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு, குளத்தின் நான்கு முகங்களிலும் தடுப்புக் கேட்டுகள் அமைக்கப்பட்டு, பக்தர்கள் குளத்தில் இறங்க அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருந்தது. இது நெரிசலைத் தவிர்த்து, விழாவைச் செவ்வனே நடத்த உதவியது.
பக்திப் பரவசத்துடன் தொடங்கிய இந்த மாபெரும் விழா, 11-ஆம் நாளான நாளை, டிசம்பர் 15ஆம் தேதி, திங்கட்கிழமை அன்று விடையாற்றி உற்சவத்துடன் இனிதே நிறைவு பெறுகிறது. இந்த ஆண்டுக்கான திருநாகேஸ்வரம் நாகநாதசுவாமி திருக்கோயிலின் கார்த்திகை கடைஞாயிறு பெருவிழா, ஆன்மீகச் சிறப்பு, பாரம்பரியம் மற்றும் பக்தர்கள் கூட்டத்தால் மேலும் பெருமை சேர்த்து நிறைவுறுகிறது.
