திருப்பரங்குன்றம்: நீதிமன்றம் உத்தரவு முதல் தமிழ்நாடு அரசின் மறுப்பு வரை - இதுவரை நடந்தது என்ன?

  • Tamil News
  • Tamil Nadu
thiruparankundram Case : திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பாக எழுந்துள்ள சர்ச்சையில், இதுவரை நடந்த நிகழ்வுகள் என்ன? என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 4, 2025, 12:45 PM IST
  • திருப்பரங்குன்றம் கார்த்திகை தீபம் வழக்கு
  • மதுரை உயர்நீமன்ற கிளை உத்தரவுக்குப் பிறகு பதட்டம்
  • தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக மேல்முறையீடு

thiruparankundram Case : மதுரை மாவட்டம், திருப்பரங்குன்றம் மலையில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான விவகாரம் இப்போது பெரிய பிரச்சனை வெடித்துள்ளது. இது தொடர்பான விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசு மேல்முறையீடு செய்திருக்கிறது. இந்த வழக்கை உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை இன்று விசாரித்த நிலையில், இதுவரை என்ன நடந்தது என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

திருப்பரங்குன்றம் மலை - கார்த்திகை தீபம் ஏற்றக்கோரி வழக்கு

திருப்பரங்குன்றத்தில் முருகன் கோவில் அமைந்திருக்கும் மலையின் உச்சியில் இடதுபுறம் காசி விஸ்வநாதர் ஆலயமும், மறுபுறம் சுல்தான் பாதுஷா சிக்கந்தர் அவுலியா தர்காவும் உள்ளன. ஆண்டுதோறும் இந்த மலையில் இருக்கும் உச்சிப்பிள்ளையார் கோவில் தீபத்தூணில் கார்த்திகை மகா தீபம் ஏற்றுவது வழக்கம். இந்துசமய அறநிலையத்துறை சார்பில் இந்த ஆண்டும், வழக்கப்படி கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்டது. ஆனால், தர்க்காவுக்கு அருகில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்ற அனுமதிக்கக்கோரி உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளையில் ராம ரவிக்குமார் என்பவர் வழக்கு தொடர்ந்தார்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை நீதிபதி ஜி.ஆர்.சாமிநாதன், மனுதாரர் கோரிய இடத்தில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என உத்தரவிட்டார். இதற்கு காவல்துறை பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என்றும் அந்த தீர்ப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், மனுதாரர் கோரிய இடத்தில் தீபம் ஏற்றவில்லை. இதனைத் தொடர்ந்து ராம ரவிக்குமார் தாக்கல் செய்த நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ஜிஆர் சாமிநாதன், சிஐஎஸ்எஃப் வீரர்கள் பாதுகாப்புடன் மனுதாரர், சர்ச்சைக்குரிய தூணில் தீபம் ஏற்றச் செல்லலாம், உடன் 10 பேரை அழைத்துச் செல்லலாம் என உத்தரவிட்டார்.

திருப்பரங்குன்றத்தில் பதற்றம்

இதனைத் தொடர்ந்து ராமரவிக்குமார் உள்ளிட்ட இந்து அமைப்புகள் திருப்பரங்குன்ற மலையில் தீபம் ஏற்ற அதிகளவு கூடினர். இதனால், அங்கு பதற்றமான சூழல் ஏற்படவே, காவல்துறை குவிக்கப்பட்டது. தீபம் ஏற்ற அவர்கள் மலைக்கு செல்ல முற்பட்டபோது, ராமரவிக்குமார் உள்ளிட்டோரை காவல்துறை அனுமதிக்கவில்லை. இதனால், அங்கிருந்தவர்கள் காவல்துறையினர் உள்ளிட்டோர் மீது தாக்குதல் நடத்த தொடங்கினர். பெரும் பதற்றச்சூழல் ஏற்பட்டதால், மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் உடனடியாக திருப்பரங்குன்றத்தில் 144 தடை உத்தரவை போட்டார். 

தமிழ்நாடு அரசு மேல்முறையீடு

இதனைத் தொடர்ந்து நீதிபதி ஜிஆர் சுவாமிநாதன் உத்தரவை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் மதுரைக்கிளையில் நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன் அமர்வில் முறையிட்டது. இந்த வழக்கை அவசர வழக்காக இன்று நீதிமன்றம் விசாரித்தபோது, அரசு கடுமையான வாதங்களை முன் வைத்தது. அப்போது, தனி நீதிபதியின் உத்தரவால் திருப்பரங்குன்றத்தில் சமூக நல்லிணக்கம், சட்டம்-ஒழுங்கு பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும், 100 ஆண்டுகள் வழக்கத்தை ஒரு நொடியில் மாற்ற முடியுமா? என கேள்வி எழுப்பியது. மேலும், 100 ஆண்டுகளாக அந்த தீபத்தூண் பயன்பாட்டில் இல்லை என்பதை நீதிபதி சுவாமிநாதனே ஏற்றுக் கொண்டுள்ளார் என்றும், எந்த அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் மனுதாரருக்கு சிஐஎஸ்எஃப் வீரர்கள் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டது?, சிஐஎஸ்எப் -ஐ கோயிலுக்குள் அனுப்ப என்ன அதிகாரம் உள்ளது என்றும் தமிழ்நாடு அரசு கேள்வி எழுப்பியது. 

மேலும், மனுதாரர் 10 பேருடன் செல்லலாம் அதிகமான நபர்களை அழைத்துச் சென்று சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனையை ஏற்படுத்தியுள்ளார். அவர் மீதே நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடுக்கலாம் என்றும், பேரிகார்டுகள் உடைக்கப்பட்டுள்ளன, காவலர்கள் தாக்கப்பட்டுள்ளனர், மதப்பிரச்னை ஏற்படும் நிலை உருவானது என்றும் தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்தது. இதனை கேட்டுக் கொண்ட நீதிமன்றம், இன்றே தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க  | TNPSC: குரூப் 4 கவுன்சிலிங் தேதியை தெரிந்துகொள்வது எப்படி? - தவறவிட்டா மறுவாய்ப்பு கிடையாது!

மேலும் படிக்க | டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 தேர்வு குட் நியூஸ்! தேர்வர்களே ரெடியா - அரசின் இலவச வகுப்புகள் அறிவிப்பு

