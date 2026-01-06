திருப்பரங்குன்றம் மலை தூணில் தீபம் ஏற்றலாம்.. நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு.. முழு விவரம்

Thiruparankundram Case Update: திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்றுமாறு நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் உத்தரவிட்டது செல்லும் என உயர் நீதிமன்றம் மதுரைகளி தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது. மத்திய தொல்லியல் துறையின் அனுமதியுடன் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் கோயில் நிர்வாகமே விளக்கு ஏற்ற வேண்டும் எனவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஒவ்வொரு கார்த்திகையின்போதும் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்றும் தீபம் ஏற்றும்போது பொதுமக்களை அனுமதிக்கக் கூடாது என்று மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது. நீதிபதிகள் ஜி. ஜெயச்சந்திரன் மற்றும் நீதிபதி கே.கே. ராமகிருஷ்ணன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு இந்த தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது.
மதுரை திருப்பரங்குன்றத்தில் உள்ள அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் நிர்வாகத்திடம் திருப்பரங்குன்றம் மலைகளின் உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் தீபத்தை ஏற்றி வைக்குமாறு டிசம்பர் 1ஆம் தேதி தனி நீதிபதி தீர்ப்பு அளித்திருந்தார். இதனை தொடர்ந்து, மேல்முறையீடு வழக்கம் தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கில் தற்போது சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மதுரை கிளை தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.
