தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திருப்போரூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Thiruporur Election Result 2026: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள திருப்போரூர் (Thiruporur) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 4, 2026, 11:36 AM IST

திருப்போரூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள திருப்போரூர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 33ஆவது தொகுதியாகும். நாவலூர், கேளம்பாக்கம், சிறுசேரி, புதுப்பாக்கம், மாம்பாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளை உள்ளடக்கியது திருப்போரூர் சட்டமன்ற தொகுதி. திருப்போரூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் பெரும்பான்மை சமூகமாக வன்னியர்கள் இருக்கின்றனர். அதற்கு அடுத்தபடியாக ஆதி திராவிடர்கள் இருக்கின்றனர். இவர்களை தவிர முதலியார்கள், யாதவர்கள், பிள்ளை சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் கணிசமான எண்ணிக்கையில் உள்ளனர். இந்தத் தொகுதி, காஞ்சிபுரம் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது. 

திருப்போரூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி திருப்போரூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.

திருப்போரூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

விசிக (VCK): பன்னீர்தாஸ்

பாமக (PMK): கே. பாலு

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): அம்பேத்ராஜன்

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): விஜயராஜ்

திருப்போரூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை

  1. மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,94,410 வாக்காளர்கள் 
  2. ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,45,215 வாக்காளர்கள்
  3. பெண் வாக்காளர்கள்: 1,49,145 வாக்காளர்கள் 
  4. மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 50 வாக்காளர்கள்

திருப்போரூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 85.10% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

திருப்போரூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: எஸ். எஸ். பாலாஜி (விசிக) - 93,954 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: ஆறுமுகம் (பாமக) - 92,007 வாக்குகள்

மூன்றாம் இடம்: மோகன சுந்தரி (நாதக) - 20,428 வாக்குகள்

நான்காம் இடம்: லாவண்யா (மநீம) - 8,194 வாக்குகள்

திருப்போரூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் திருப்போரூர் தொகுதியில் 76.28% வாக்குகள் பதிவாகின.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

