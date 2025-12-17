English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • திருப்பரங்குன்றம் தீப வழக்கு: வக்பு வாரியம் எதிர்ப்பு - விசாரணை ஒத்திவைப்பு

திருப்பரங்குன்றம் தீப வழக்கு: வக்பு வாரியம் எதிர்ப்பு - விசாரணை ஒத்திவைப்பு

திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான தனி நீதிபதி உத்தரவை எதிர்த்து வக்பு வாரியம் மற்றும் காவல்துறை வாதாடின. "தற்போது அவசரம் ஏதுமில்லை, சமரசம் செய்துகொள்ள சாத்தியமுள்ளதா?" என நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பி, விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 17, 2025, 08:52 AM IST
  • வக்பு வாரியம் தரப்பில் வழக்கறிஞர் முபின் விரிவான வாதங்களை முன்வைத்தார்.
  • முழுப் பகுதியும் வக்பு வாரியத்திற்கே சொந்தமானது என்றும் வாதிடப்பட்டது.
  • திருப்பரங்குன்றம் மலை ஒரு பழங்கால நினைவுச்சின்னம்.

திருப்பரங்குன்றம் தீப வழக்கு: வக்பு வாரியம் எதிர்ப்பு - விசாரணை ஒத்திவைப்பு

திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என தனி நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரி, மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் கோவில் செயல் அலுவலர் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீடுகள் தொடர்பான வழக்கு, மதுரை உயர்நீதிமன்றக் கிளையில் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இந்த வழக்கை நீதிபதிகள் ஜி. ஜெயச்சந்திரன் மற்றும் கே.கே. ராமகிருஷ்ணன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு விசாரித்து வருகிறது.

நேற்றைய விசாரணையில் தேவஸ்தானம், இந்து சமய அறநிலையத்துறை, சிக்கந்தர் தர்கா, ஜமாத் மற்றும் தனிநபர்கள் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீடுகள் குறித்து வாதங்கள் முன்வைக்கப்பட்ட நிலையில், இன்று வக்பு வாரியம், மதுரை மாநகர காவல் ஆணையர் மற்றும் மனுதாரர் ராம ரவிக்குமார் தரப்பின் வாதங்கள் கேட்கப்பட்டன. வக்பு வாரியம் தரப்பில் வழக்கறிஞர் முபின் விரிவான வாதங்களை முன்வைத்தார்.

வக்பு வாரியம் தரப்பில், திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே தர்கா இருந்து வருவதாகவும், அதன் அருகே தொழுகை நடைபெறுவது வழக்கமான நடைமுறையாக இருந்து வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் தீபமேற்றுவது தொடர்ச்சியான பழக்கவழக்கமாக இருந்ததில்லை என்றும், ஏற்கனவே இருந்த வழக்கில் புதிய உத்தரவாக தனி நீதிபதி தீபமேற்ற உத்தரவு வழங்கியிருப்பது சட்ட ரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது என்றும் வாதிடப்பட்டது.

மேலும், தனி நீதிபதி விசாரணையின் போது தர்கா மற்றும் வக்பு வாரியத்தின் வாதங்கள் முறையாக கவனத்தில் கொள்ளப்படவில்லை என்றும், நெல்லித்தோப்பு மற்றும் அதனைச் சார்ந்த பாதைகள், படிக்கட்டுகள் அனைத்தும் தர்காவுக்குச் சொந்தமான நிலங்கள் என முன்பிருந்த உத்தரவுகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிலையில், அவற்றை தனி நீதிபதி புறக்கணித்துள்ளதாகவும் குற்றம்சாட்டப்பட்டது. தீபத்தூண் என அழைக்கப்படும் தூண் தர்கா நிலத்தில்தான் அமைந்துள்ளதாகவும், தர்கா, குதிரைச்சுனை மற்றும் தூண் ஆகியவை ஒரே பாறையில் அமைந்துள்ளதால் அந்த முழுப் பகுதியும் வக்பு வாரியத்திற்கே சொந்தமானது என்றும் வாதிடப்பட்டது.

இதனிடையே நீதிபதிகள், மலை உச்சியில் உள்ள தூணிற்கு செல்ல தர்காவை கடந்து செல்ல வேண்டுமா அல்லது மாற்றுப் பாதை உள்ளதா என கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு வக்பு தரப்பில், தர்காவுக்கு தனியாக படிக்கட்டு பாதை இருப்பதாகவும், நெல்லித்தோப்பு வழியாக தூணுக்கு செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டால் அது வக்பு வாரிய உரிமைகளை பாதிப்பதோடு, இஸ்லாமியர்களின் வழிபாட்டிற்கும் இடையூறு ஏற்படுத்தும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

மனுதாரர் தரப்பு, மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றுவது பழமையான நடைமுறை என்றும், அதை மீட்டெடுக்கவே வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளதாகவும் வாதிட்டது. கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு அமைதி பேச்சுவார்த்தையின் போது தீபமேற்றலுக்கு எந்த எதிர்ப்பும் தெரிவிக்கப்படவில்லை என்றும், 100 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தீபத்தூணில் தீபமேற்றும் பழக்கம் இருந்ததாகவும் கூறப்பட்டது. மலை உச்சிக்கு கோவில் தரப்பு மட்டுமே சென்று தீபம் ஏற்றும் நிலையில், வேறு யாரும் செல்லப்போவதில்லை என்றும் மனுதாரர் தரப்பு விளக்கம் அளித்தது. மேலும், தனிநீதிபதி உத்தரவை மாவட்ட ஆட்சியரும் காவல் ஆணையரும் மதிக்கவில்லை என்றும், நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு எதிராக அவர்கள் முடிவெடுத்ததாகவும் குற்றம்சாட்டப்பட்டது.

இதற்கு எதிர்வாதமாக காவல்துறை தரப்பு வழக்கறிஞர் விகாசிங் வாதிடுகையில், திருப்பரங்குன்றம் பகுதியில் இந்துக்கள் மற்றும் இஸ்லாமியர்கள் நீண்ட காலமாக ஒற்றுமையாக வாழ்ந்து வருவதாகவும், தீபமேற்றல் விவகாரத்தால் கடந்த காலங்களில் இருமுறை பிரச்னைகள் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார். அண்மைய தீர்ப்புக்குப் பின்னர் அங்கு பதற்றமான சூழல் உருவானதாகவும், சட்டம்ஒழுங்கை கருத்தில் கொண்டு காவல்துறை செயல்பட்டு வருவதாகவும் கூறினார்.

மலை உச்சியில் தீபமேற்ற அனுமதி வழங்கப்படாததால் யாருடைய அடிப்படை உரிமையும் மறுக்கப்படவில்லை என்றும், இந்த ஆண்டும் வழக்கமான இடத்தில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்டதாகவும் காவல்துறை சுட்டிக்காட்டியது. தர்கா அருகே உள்ள தூணில் தீபமேற்ற அனுமதி வழங்கப்பட்டால், வழிபாட்டிற்கு வரும் இஸ்லாமியர்கள் பாதிக்கப்படக்கூடும் என்றும், கடுமையான சட்டம்ஒழுங்கு பிரச்னை உருவாகும் என்றும் எச்சரித்தது. 1923 ஆம் ஆண்டு நீதிமன்றம் அந்த அமைப்பை தீபத்தூண் என ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றும், புதிய பழக்கமாக புதிய தூணில் தீபமேற்ற பாதுகாப்பு வழங்க உத்தரவிடுவது ஏற்கத்தக்கதல்ல என்றும் வாதிடப்பட்டது.

விசாரணையின் போது, காவல்துறை தரப்பு வழக்கறிஞர் குறிப்பிட்ட கருத்துக்கு மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால், நீதிமன்றத்தில் சிறிது நேரம் சலசலப்பு ஏற்பட்டது. பின்னர் நீதிபதிகள் தலையிட்டு, வாதங்களை ஒழுங்காக தொடர அறிவுறுத்தினர்.

இதற்கிடையே, வக்பு வாரியம் தரப்பில், திருப்பரங்குன்றம் மலை ஒரு பழங்கால நினைவுச்சின்னம் என்பதால், பழங்கால நினைவுச்சின்னங்கள் சட்டத்தின் கீழ் தொல்லியல்துறையின் கருத்து பெறாமல் எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்க முடியாது என்றும் வாதிடப்பட்டது. மலைக்கு உரிமை தொல்லியல்துறைக்கு உள்ளதால், மத்திய தொல்லியல்துறையின் கருத்து கட்டாயமாக பெறப்பட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டது. திருப்பரங்குன்றம் மலை வரலாறாக மதநல்லிணக்க மலை என அறியப்படுவதால், அரசியல் அல்லது மதச் சச்சரவுகள் உருவாகக் கூடாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதனைத் தொடர்ந்து நீதிபதிகள், இந்த வழக்கில் மத்திய தொல்லியல்துறையின் கருத்து அவசியமானது என தெளிவாகக் குறிப்பிட்டு, தர்காவிற்கு சொந்தமான நிலங்கள் தொடர்பான சர்வே விவரங்கள் மற்றும் உறுதியான ஆவணங்களை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டனர். அதற்கு வக்பு வாரியம் தர்கா தரப்பில், நாளை உரிய ஆவணங்களை சமர்ப்பிப்பதாக நீதிமன்றத்தில் உறுதி அளிக்கப்பட்டது.

மேலும், கார்த்திகை தீப திருவிழா முடிந்து மார்கழி மாதம் தொடங்கியுள்ள நிலையில், இந்த வழக்கை அவசரமாக விசாரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றும், தற்போதைய நிலையில் எந்த இடைக்கால உத்தரவும் பிறப்பிக்க முடியாது என்றும் நீதிபதிகள் கருத்து தெரிவித்தனர். தர்கா மற்றும் கோவில் நிர்வாகம் இடையே சமரச பேச்சுவார்த்தை நடத்த இயலுமா, நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்த நீதிமன்றம் முயற்சி எடுக்கலாமா என்றும் நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.

இறுதியாக, தற்போதைய நிலையில் எந்த புதிய உத்தரவும் பிறப்பிக்க இயலாது எனத் தெரிவித்த நீதிபதிகள், திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சி தீபமேற்றல் தொடர்பான வழக்கு விசாரணை நாளை தொடரும் என உத்தரவிட்டு, வழக்கை ஒத்திவைத்தனர்.

