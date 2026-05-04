English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திருத்துறைப்பூண்டி (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திருத்துறைப்பூண்டி (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Thiruthuraipoondi election result 2026 : திருத்துறைப்பூண்டி (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் 2026 வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர், வாக்கு வித்தியாசம் மற்றும் முழுமையான தேர்தல் புள்ளிவிவரங்களை இங்கே காணுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 4, 2026, 07:35 AM IST
  • திருத்துறைப்பூண்டி சட்டமன்ற தொகுதி முடிவுகள்
  • திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட வேட்பாளர்கள் விவரம்
  • வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவுகள் அப்டேட்

Trending Photos

DC vs CSK: டெல்லிக்கு எதிரான போட்டி.. சிஎஸ்கே பிளேயிங் 11ல் இரண்டு அதிரடி மாற்றங்கள்!
camera icon9
IPL
DC vs CSK: டெல்லிக்கு எதிரான போட்டி.. சிஎஸ்கே பிளேயிங் 11ல் இரண்டு அதிரடி மாற்றங்கள்!
புதிய ரேஷன் கார்டு : விண்ணப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள் பட்டியல் - முழு விவரம்
camera icon10
New Ration Card
புதிய ரேஷன் கார்டு : விண்ணப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள் பட்டியல் - முழு விவரம்
IPL 2026: அதிக சிக்ஸரை அடித்த டாப் 8 வீரர்கள்... முதலிடத்தில் அபிஷேக் சர்மா இல்லை!
camera icon8
IPL
IPL 2026: அதிக சிக்ஸரை அடித்த டாப் 8 வீரர்கள்... முதலிடத்தில் அபிஷேக் சர்மா இல்லை!
மீண்டும் அமெரிக்கா - ஈரான் போர்: தாறுமாறாக உயரப்போகும் தங்கம் விலை! முக்கிய அப்டேட்
camera icon11
Gold price
மீண்டும் அமெரிக்கா - ஈரான் போர்: தாறுமாறாக உயரப்போகும் தங்கம் விலை! முக்கிய அப்டேட்
தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திருத்துறைப்பூண்டி (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Thiruthuraipoondi election result 2026 : திருவாரூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள திருத்துறைப்பூண்டி (Thiruthuraipoondi), தமிழக சட்டமன்றத்தின் 166-வது தொகுதியாகும். இது தனித்தொகுதியாக (SC) ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. புகழ்பெற்ற பிறவி மருந்தீஸ்வரர் கோவில் மற்றும் முத்துப்பேட்டை அலையாத்தி காடுகள் (Mangroves) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய இத்தொகுதி, விவசாயம் மற்றும் மீன்பிடித் தொழிலை முதன்மையாகக் கொண்டது. இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் (CPI) பாரம்பரியக் கோட்டையாகக் கருதப்படும் இத்தொகுதி, நாகப்பட்டினம் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

திருத்துறைப்பூண்டி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. இதற்கான வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4, 2026 அன்று நடைபெற்று அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.

திருத்துறைப்பூண்டி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (திமுக கூட்டணி): க. மாரிமுத்து (தற்போதைய எம்.எல்.ஏ)

அதிமுக: பாலதண்டாயுதம்

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): எஸ். பாண்டியன்

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ஆர். வினோதினி

திருத்துறைப்பூண்டி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை 2026

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,38,450

ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,17,200

பெண் வாக்காளர்கள்: 1,21,245 

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 05

திருத்துறைப்பூண்டி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் திருத்துறைப்பூண்டி தொகுதியில் 82.88% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இது 2021 தேர்தலில் பதிவான 77.08% சதவீதத்தை விட கணிசமான உயர்வாகும். காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் அதிக வாக்குப்பதிவு பெற்ற தொகுதிகளில் இதுவும் ஒன்று.

திருத்துறைப்பூண்டி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: க. மாரிமுத்து (சிபிஐ - திமுக கூட்டணி) – 97,808 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: சி. சுரேஷ் குமார் (அதிமுக) – 67,734 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: ஆ. ஆர்த்தி – 18,153 வாக்குகள்

வெற்றி வித்தியாசம்: 30,074 வாக்குகள்

திருத்துறைப்பூண்டி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் திருத்துறைப்பூண்டி தொகுதியில் 77.08% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன.

திருவாரூர் மாவட்ட சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

திருத்துறைப்பூண்டி (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

மன்னார்குடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

திருவாரூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

நன்னிலம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

மேலும் படிக்க | Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live 8 மணி முதல் தேர்தல் முடிவுகள்! யார் கையில் ஆட்சி?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Thiruthuraipoondi ResultThiruvarur DistrictTN Assembly ElectionThiruthuraipoondi election result 2026Thiruthuraipoondi assembly constituency results

Trending News