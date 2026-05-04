தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திருத்துறைப்பூண்டி (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Thiruthuraipoondi election result 2026 : திருவாரூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள திருத்துறைப்பூண்டி (Thiruthuraipoondi), தமிழக சட்டமன்றத்தின் 166-வது தொகுதியாகும். இது தனித்தொகுதியாக (SC) ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. புகழ்பெற்ற பிறவி மருந்தீஸ்வரர் கோவில் மற்றும் முத்துப்பேட்டை அலையாத்தி காடுகள் (Mangroves) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய இத்தொகுதி, விவசாயம் மற்றும் மீன்பிடித் தொழிலை முதன்மையாகக் கொண்டது. இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் (CPI) பாரம்பரியக் கோட்டையாகக் கருதப்படும் இத்தொகுதி, நாகப்பட்டினம் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது.
திருத்துறைப்பூண்டி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. இதற்கான வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4, 2026 அன்று நடைபெற்று அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
திருத்துறைப்பூண்டி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (திமுக கூட்டணி): க. மாரிமுத்து (தற்போதைய எம்.எல்.ஏ)
அதிமுக: பாலதண்டாயுதம்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): எஸ். பாண்டியன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ஆர். வினோதினி
திருத்துறைப்பூண்டி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை 2026
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,38,450
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,17,200
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,21,245
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 05
திருத்துறைப்பூண்டி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் திருத்துறைப்பூண்டி தொகுதியில் 82.88% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இது 2021 தேர்தலில் பதிவான 77.08% சதவீதத்தை விட கணிசமான உயர்வாகும். காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் அதிக வாக்குப்பதிவு பெற்ற தொகுதிகளில் இதுவும் ஒன்று.
திருத்துறைப்பூண்டி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: க. மாரிமுத்து (சிபிஐ - திமுக கூட்டணி) – 97,808 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: சி. சுரேஷ் குமார் (அதிமுக) – 67,734 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: ஆ. ஆர்த்தி – 18,153 வாக்குகள்
வெற்றி வித்தியாசம்: 30,074 வாக்குகள்
திருத்துறைப்பூண்டி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் திருத்துறைப்பூண்டி தொகுதியில் 77.08% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன.
