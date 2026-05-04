தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திருவையாறு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Thiruvaiyaru Election Result 2026: திருவையாறு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள திருவையாறு, தமிழக சட்டமன்றத்தின் நூற்று எழுபத்து மூன்றாவது (173) தொகுதியாகும். இது தஞ்சாவூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்டது. காவிரியின் கிளை நதிகள் பாயும் வளம் மிக்க பகுதி இது. திருவையாறு ஐயாறப்பர் கோயில் மற்றும் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் தியாகராஜ ஆராதனை விழா ஆகியவை இந்தத் தொகுதியின் மிக முக்கிய அடையாளங்களாகும். விவசாயமே இந்த தொகுதியின் பிரதான தொழில்.
திருவையாறு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்:
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் வெளிவரும். திருவையாறு தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் பற்றி இங்கே அறிந்துகொள்ளலாம்.
திருவையாறு வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): துரை சந்திரசேகரன் (தற்போதைய எம்.எல்.ஏ)
அமமுக (AMMK): வேலு கார்த்திகேயன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): செந்தில்நாதன்
தவெக (TVK): எம்.மணிகண்டன்
திருவையாறு தொகுதி வாக்,காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,58,374
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,26,231
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,32,123
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 20
திருவையாறு தொகுதி வாக்கு சதவீதம்:
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 85.19% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
திருவையாறு சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021:
வெற்றி: துரை சந்திரசேகரன் (திமுக) - 1,03,567 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: எஸ். வெங்கடேசன் (பாஜக) - 49,560 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: வேலு.கார்த்திகேயன் (அமமுக) - 37,469
நான்கம இடம்: து.செந்தில்நாதன் (நாதக) - 15,829
திருவையாறு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்:
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் திருவையாறு தொகுதியில் 78.92% வாக்குகள் பதிவாகின.
