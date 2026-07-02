/திருவண்ணாமலை ரேஷன் கடையில் மாவட்ட ஆட்சியர் திடீர் ஆய்வு: அதிகாரிகளுக்கு அதிரடி உத்தரவு

திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை உட்பட தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் நியாயவிலைக் கடைகளில் தரமற்ற பொருட்கள் வழங்கப்படுவதாக தொடர்ந்து புகார்கள் வந்துகொண்டிருந்த நிலையில், ரேஷன் பொருட்களின் தரம் குறித்து ஆராய திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியர் வந்தனா கார்க் இன்று திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், அடி அண்ணாமலை கிராமத்தில் அமைந்துள்ள அரசு நியாய விலைக் கடையில் (Ration Shop) இந்த ஆய்வு நடைபெற்றது. கடைக்கு நேரில் சென்ற மாவட்ட ஆட்சியர் வந்தனா கார்க், பொதுமக்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்படக்கூடிய அரிசி, சர்க்கரை, கோதுமை மற்றும் பருப்பு உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்கள் தரமாக இருக்கிறதா என்று சோதனை மேற்கொண்டார்.
அனைத்து பொருட்களையும் ஒவ்வொன்றாகப் பிரித்துப் பார்த்து அவர் ஆய்வு செய்தார். குறிப்பாக, ரேஷன் அரிசியில் புழுக்கள் அல்லது வண்டுகள் ஏதேனும் உள்ளதா என்பதைக் கலெக்டர் தீவிரமாகச் சோதித்து பார்த்தார்.
அரிசி, சர்க்கரை, கோதுமை ஆகிய பொருட்களின் ஆய்வௌத் தொடர்ந்து, ரேஷன் பொருட்கள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த குடோன் பகுதிக்கும் மாவட்ட ஆட்சியர் சென்றார். அங்கு ஆய்வை மேற்கொண்ட அவர், அங்குள்ள மூட்டைகளைத் திறந்து இருப்பு விவரங்களைச் சரிபார்த்தார். பொதுமக்களுக்குச் சரியான முறையில், சரியான எடையில் பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்படுகிறதா என்பதையும் அவர் கேட்டறிந்தார்.
இந்த ஆய்வின் போது, நியாய விலைக் கடை ஊழியர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் வந்தனா கார்க் சில முக்கிய அறிவுரைகளையும் உத்தரவுகளையும் வழங்கினார். அவற்றில் முக்கியமானவை இதோ:
மேலும், இந்த அடி அண்ணாமலை நியாய விலைக் கடையில் எத்தனை குடும்ப அட்டைதாரர்கள் (Ration Card Holders) உள்ளனர், அவர்கள் அனைவருக்கும் தங்கு தடையின்றி பொருட்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதா என்பது குறித்தும் அதிகாரிகளிடம் ஆட்சியர் விவரங்களைக் கேட்டறிந்தார். ஆட்சியரின் இந்த திடீர் விசிட் திருவண்ணாமலை வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.