Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /திருவண்ணாமலை ரேஷன் கடையில் மாவட்ட ஆட்சியர் திடீர் ஆய்வு: அதிகாரிகளுக்கு அதிரடி உத்தரவு

திருவண்ணாமலை ரேஷன் கடையில் மாவட்ட ஆட்சியர் திடீர் ஆய்வு: அதிகாரிகளுக்கு அதிரடி உத்தரவு

திருவண்ணாமலை கிரிவலப் பாதையில் உள்ள அடி அண்ணாமலை நியாய விலைக் கடையில் ஆட்சியர் வந்தனா கார்க் திடீர் ஆய்வு. பொதுமக்களுக்கு விநியோகம் செய்யக்கூடிய அரிசி, பருப்பு உள்ளிட்ட பொருட்கள் தரமாக உள்ளதா என ஆய்வு செய்து அதிகாரிகளுக்கு அறிவுரை வழங்கிய ஆட்சியர்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 02, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 03:01 PM IST
திருவண்ணாமலை ரேஷன் கடையில் மாவட்ட ஆட்சியர் திடீர் ஆய்வு: அதிகாரிகளுக்கு அதிரடி உத்தரவு
Image Credit: Thiruvannamalai District News (Photo: Zee Tamil News)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
தொழில் கடன் முதல் மாடு லோன் வரை - தமிழ்நாடு அரசின் 4 புதிய அறிவிப்புகள்
Tamil Nadu government26 min ago
2
Aadhav Arjuna59 min ago
3
Tamil Nadu government1 hr ago
4
Bhagyaraj1 hr ago
5
Coimbatore news1 hr ago