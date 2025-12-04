திருவண்ணாமலையில் இன்று பௌர்ணமி கிரிவலம்: அலைமோதும் பக்தர்கள் கூட்டம்!

திருவண்ணாமலை: பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் அக்னி ஸ்தலமாக விளங்கும் திருவண்ணாமலை மாநகரில் அமைந்துள்ள உலகப் புகழ்பெற்ற அருணாசலேஸ்வரர் திருக்கோவிலில் நடந்த திருக்கார்த்திகை தீபத் திருவிழா, நேற்று மாலை மகாதீபம் ஏற்றப்பட்டதோடு கோலாகலமாக உச்சத்தை அடைந்தது. கோவிலின் பின்புறம் உள்ள சுமார் 2668 அடி உயரமுள்ள அண்ணாமலை மீது மகாதீபம் ஏற்றப்பட்ட இந்த பிரம்மாண்டக் காட்சியைக் காண, தமிழகம் மட்டுமல்லாது வெளிமாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்து 30 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பக்தர்கள் திருவண்ணாமலை மாநகரில் குவிந்தனர்.
மகா தீப தரிசனத்திற்குப் பிறகு, பக்தர்கள் மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் மிகுந்த பக்தியுடன் 14 கிலோமீட்டர் தூரமுள்ள கிரிவலப் பாதையில் வலம் வந்தனர். பலரும் குடைப்பிடித்தும், மழையில் நனைந்தவாறும் கிரிவலம் வந்து அண்ணாமலையாரை வழிபட்டனர். கிரிவலத்தை முடித்த பக்தர்கள் இன்று காலை முதல் சிறப்பு ரயில்கள் மற்றும் சிறப்புப் பேருந்துகள் மூலமாக தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்குப் புறப்பட்டுச் சென்றனர்.
பௌர்ணமி கிரிவலம்: இரண்டாவது நாளாகத் தொடரும் பக்தர்கள் வருகை!
இன்றைய தினம் கார்த்திகை மாத பௌர்ணமி என்பதால், இன்று காலை 7.58 மணிக்குத் தொடங்கி நாளை (வெள்ளிக்கிழமை) அதிகாலை 5.35 மணி வரை கிரிவலம் செல்ல உகந்த நேரமாக கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, இரண்டாவது நாளாக இன்றும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் திருவண்ணாமலைக்கு வந்தவண்ணம் உள்ளனர். இந்த பக்தர்கள் கூட்டம் 14 கிலோமீட்டர் கொண்ட கிரிவலப் பாதையில் அண்ணாமலையாரை வலம் வந்து, தொடர்ந்து தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.
கோவில் தரிசனம்: பல மணி நேரக் காத்திருப்பு!
திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் இன்று பௌர்ணமியை முன்னிட்டு பக்தர்களுக்கு பொது தரிசனம் அனுமதிக்கப்பட்டது. அண்ணாமலையார் கோவிலின் வடக்கு கோபுரம் வழியாக முக்கிய பிரமுகர்கள் மற்றும் கட்டண தரிசன வரிசையில் வந்த பக்தர்கள், இன்று ஒரு நாள் மட்டும் கட்டணம் இல்லாமல் தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டனர். இந்த வரிசையில் வந்த பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கிட்டத்தட்ட 5 மணி நேரம் முதல் 6 மணி நேரம் வரை நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சாமி தரிசனம் செய்தனர்.
அதேபோன்று, ராஜகோபுரம் வழியாக இலவச தரிசனத்திற்காக வந்த பக்தர்கள் கூட்டம் இதைவிட அதிகமாக இருந்தது. இலவச தரிசனத்திற்காக வந்த பக்தர்கள் சுமார் 6 மணி நேரம் முதல் 8 மணி நேரம் வரை நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து அண்ணாமலையாரை வழிபட்டனர்.
காவலர்களுக்குச் சிறப்பு தரிசனம் - பொதுமக்கள் அதிருப்தி!
கடந்த நான்கு தினங்களாக திருவண்ணாமலையில் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்ட 15 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கும் மற்றும் காவலர்களுக்கும், இன்று காலை முதல் சிறப்பு தரிசனத்திற்கு கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் அனுமதி வழங்கப்பட்டது. வடக்கு கோபுரம் வழியாக சிறப்பு தரிசனத்திற்காக வருகை தந்த காவலர்கள், கிளி கோபுரம் முன்பு ஏற்படுத்தப்பட்ட சிறப்பு வழி மூலமாக தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
இதன் காரணமாக, இன்று காலை முதல் பிற்பகல் வரை அண்ணாமலையார் கோவில் முழுவதும் காவல்துறையினர் மட்டுமே சாமி தரிசனம் செய்த நிலை காணப்பட்டது. கோவில் வளாகம் முழுவதுமே "காக்கி மையமாக" காணப்பட்டதால், பொதுமக்கள் ஒரு சிலர் மட்டுமே தரிசனம் செய்ய முடிந்தது. மேலும், சாமி தரிசனம் செய்ய வந்த மாற்றுத்திறனாளி மூதாட்டி ஒருவர் கூட உள்ளே அனுமதிக்கப்படவில்லை என்பது அங்கு இருந்த பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது.
