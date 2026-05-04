தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திருவாரூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Thiruvarur election result 2026 : திருவாரூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள திருவாரூர் (Thiruvarur), தமிழக சட்டமன்றத்தின் 168-வது தொகுதியாகும். மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் இருமுறை பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய வரலாற்றுப் பெருமை கொண்ட தொகுதி இது. ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய தேரான திருவாரூர் ஆழித்தேர் மற்றும் தியாகராஜ சுவாமி கோவிலால் உலகப்புகழ் பெற்றது. நாகப்பட்டினம் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமான இத்தொகுதி, விவசாயம் மற்றும் நெல் வணிகத்தைத் தனது பொருளாதார அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது.
திருவாரூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று மிக விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. இதற்கான வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4, 2026 அன்று நடைபெற்று அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
திருவாரூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக: பூண்டி கே. கலைவாணன் (தற்போதைய எம்.எல்.ஏ)
பாஜக (அதிமுக கூட்டணி): கோவி. சந்துரு
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): வி. வீரமணி
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): பி. அஸ்வினி பூபதிபாலன்
திருவாரூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை (2026)
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,60,027 (தோராயமாக)
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,27,500 (தோராயமாக)
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,32,510 (தோராயமாக)
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 17
திருவாரூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் திருவாரூர் தொகுதியில் 80.52% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இது 2021 தேர்தலில் பதிவான 76.7% சதவீதத்தை விட உயர்வாகும். டெல்டா மாவட்டங்களின் மையப்பகுதியாக இருப்பதால், எப்போதும் இத்தொகுதி அதிக கவனத்தைப் பெற்று வருகிறது.
திருவாரூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: பூண்டி கே. கலைவாணன் (திமுக) – 1,08,906 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: ஏ.என்.ஆர். பன்னீர்செல்வம் (அதிமுக) – 57,732 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: ஆர். வினோதினி – 26,300 வாக்குகள்
எஸ்டிபிஐ (SDPI): எம்.ஏ. நசீமா பானு – 6,364 வாக்குகள்
வெற்றி வித்தியாசம்: 51,174 வாக்குகள்
திருவாரூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் திருவாரூர் தொகுதியில் 76.7% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன.
திருவாரூர் மாவட்ட சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
