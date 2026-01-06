10ஆம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு வேலை! மாதம் ரூ.50,000 சம்பளம்.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

Tamil Nadu Government Job Latest News: அரசு வேலைக்காகவும் பல லட்சம் பேர் காத்திருக்கின்றனர். இதற்காக பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கேற்று வருகின்றனர். இந்த நிலையில், தற்போது வேலைவாய்ப்பு குறித்த முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, தமிழ்நாடு மத்திய பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. திருவாரூர் மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு மத்திய பல்கலைக்கழகம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் மொத்தம் 13 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
பணி குறித்த விவரம்
அதன்படி, உதவியாளர், சீனியர் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட், Semi Professional Assistant, லோயர் டிவிஷன் கிளார்க், அப்பர் டிவிஷன் கிளார்க், லேபரட்டரி அசிஸ்டண்ட், இந்தி டைப்பிஸ்ட், மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்டாஃப் ஆகிய பணிகளுக்கு மொத்தம் 13 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்ப்டடுள்ளது.
இந்த பணியிடங்களுக்கான கல்வித்தகுதியை பொறுத்தவரை, அந்தந்த பணிக்கு ஏற்ப மாறுபடும். அதன்படி, உதவியாளர் பணிக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் ஏதேனும் ஒரு இளங்கலை பட்டம் படித்திருக்க வேண்டும். ஆங்கிலம் அல்லது இந்தி டைப்பிங் தெரிந்திருக்க வேண்டும். சீனியர் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட் பணிக்கு B.E/B.TECH/MCA/MSC ஆகியவை படித்திருக்க வேண்டும். இதற்கு இரடு ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
Semi Professional Assistant, அப்பர் டிவிஷன் கிளார்க் ஆகிய பணிகளுக்கு ஏதேனும் ஒரு டிகிரி படித்திருக்க வேண்டும். laboratory assistant பணிக்கு இயற்பியல், வேதியல், நுண்ணுரியல் பாடத்தில் இளங்கலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். லோவர் டிவிஷன் கிளார்க் பணிக்கு ஏதேனும் ஒரு பாடத்தில் இளங்கலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்டாஃப் பணிக்கு 10ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி அல்லது ஐடிடி படிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
என்னென்ன தகுதிகள்?
மேற்கண்ட அனைத்து பணிகளுக்கும் வயது வரம்பானது 32 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். இதில் அரசு விதிகளின்படி வயது வரம்பில் தளர்வு அளிக்கப்படுகிறது. அதன்படி, எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவிற்கு 5 ஆண்டுகளும், ஒபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும், பொருளாதாரத்தின் பின்தங்கிய எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினருக்கு 15 ஆண்டுகளும், ஒபிசி பிரிவினருக்கு 13 ஆண்டுகளிலும் வயது வரம்பில் தளர்வு அளிக்கப்படுகிறது.
மாத சம்பளத்தை பொறுத்தவரை, அந்தந்த பணிக்கு ஏற்ப மாறுபடும். அதன்படி, மல்டி டாஸ்கிங் பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.18,000 முதல் ரூ.56,900 வழங்கப்படும். லோயர் டிஷிஷன் பணிக்கு ரூ.19,900 முதல் ரூ.63,200, அப்பர் டிவிஷன் பணிக்கு ரூ.25,000 முதல் ரூ.81,100, உதவியாளர் பணிக்கு ரூ.35,400 முதல் ரூ.1.12 லட்சம் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களுக்கு எழுத்துத் தேர்வு, விண்ணப்பம் சரிபார்ப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பணிக்கு அமர்த்தப்படுகிறார்கள். மேற்கண்ட பணிகளுக்கு ஆர்வமும் தகுதியும் உள்ளவர்கள் cutn.ac.in என்ற இணையதள வாயிலாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்து, உரிய சான்றிதழ் உள்ளிட்டு, விண்ணப்ப கட்டணத்தையும் செலுத்த வேண்டும். விண்ணப்ப கட்டணமாக ரூ.750 செலுத்த வேண்டும். விண்ணப்ப கட்டணத்தில் இருந்து பட்டியலின, பழங்குடி பிரிவினருக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜனவரி 21ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
