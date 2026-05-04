தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திருவெறும்பூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

thiruverumbur election result 2026 : திருவெறும்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் 2026. அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி மற்றும் முக்கிய வேட்பாளர்களின் தேர்தல் முடிவுகளை இங்கே காணுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 4, 2026, 05:45 AM IST
Thiruverumbur Result : திருச்சி மாவட்டத்தின் தொழில் மையமாகக் கருதப்படும் திருவெறும்பூர் (Thiruverumbur), தமிழக சட்டமன்றத்தின் 142-வது தொகுதியாகும். பி.எச்.இ.எல் (BHEL) நிறுவனம், துப்பாக்கித் தொழிற்சாலை மற்றும் ஏராளமான சிறுதொழில் கூடங்கள் இத்தொகுதியில் அமைந்துள்ளன. இது திருச்சி நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும். கல்வி மற்றும் தொழில்துறை சார்ந்த வாக்காளர்கள் அதிகம் உள்ள இத்தொகுதி, எப்போதும் மாநில அரசியலில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.

திருவெறும்பூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. இதன் முடிவுகள் வரும் மே 4, 2026 அன்று எண்ணப்பட்டு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும்.

திருவெறும்பூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி (பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர்)

அதிமுக (AIADMK): பி. குமார் (முன்னாள் எம்பி)

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ஜல்லிக்கட்டு டி. ராஜேஷ்

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): என்.எஸ். விஜி (நாவல்பட்டு விஜி)

திருவெறும்பூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை (2026)

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,56,239 (தோராயமாக)

ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,27,450

பெண் வாக்காளர்கள்: 1,28,760

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 29

திருவெறும்பூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திருவெறும்பூர் தொகுதியில் 80.12% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. கடந்த 2021 தேர்தலை விட (67.27%) இது குறிப்பிடத்தக்க அளவு உயர்வு ஆகும்.

திருவெறும்பூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி (திமுக) - 1,05,424 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: பி. குமார் (அதிமுக) - 55,727 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: வி. சோழசூரன் - 15,719 வாக்குகள்

மக்கள் நீதி மய்யம்: எம். முருகானந்தம் - 14,678 வாக்குகள்

வெற்றி வித்தியாசம்: 49,697 வாக்குகள்

திருவெறும்பூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் திருவெறும்பூர் தொகுதியில் 67.27% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன.

திருச்சி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

மணப்பாறை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 

ஸ்ரீரங்கம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

திருச்சிராப்பள்ளி மேற்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

திருச்சிராப்பள்ளி கிழக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

லால்குடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

மண்ணச்சநல்லூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

முசிறி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

துறையூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

