தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திருவிடைமருதூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Thiruvidaimarudur Election Result 2026: திருவிடைமருதூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள திருவிடைமருதூர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் நூற்று எழுபதாவது (170) தொகுதியாகும். திருவிடைமருதூர் இது மயிலாடுதுறை மக்களவைத் தொகுதிக்கு உட்பட்டது. இந்த தொகுதி நடுமருதூர் என்றும், திருப்புடைமருதூர் (தெற்கு), திருக்கழிப்பாலை (வடமருதூர்) ஆகியவற்றுக்கு நடுவில் அமைந்ததால் திருவிடைமருதூர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
திருவிடைமருதூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் திருவிடைமருதூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
திருவிடைமருதூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): கோவி செழியன்
அஇஅதிமுக (AIADMK): இளமதி சுப்பிரமணியன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): திவ்யபாரதி
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): எஸ்.பிரபாகரன்
திருவிடைமருதூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,56,930
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,26,222
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,30,700
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 8
திருவிடைமருதூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 80.78% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
திருவிடைமருதூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: கோவி.செழியன் (திமுக) - 95,763 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: யூனியன் வீரமணி (அஇஅதிமுக) - 85,083 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: திவ்யபாரதி (நாம் தமிழர் கட்சி) - 11,176 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: புரட்சி மணி.எம் (பகுஜன் சமாஜ் கட்சி) - 1,839 வாக்குகள்
திருவிடைமருதூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் திருவிடைமருதூர் தொகுதியில் 76.52% வாக்குகள் பதிவாகின.
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகள்:
