தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திருவொற்றியூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

திருவொற்றியூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள திருவொற்றியூர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் (10) தொகுதியாகும். திருவொற்றியூர் தொகுதி வட சென்னையில் முக்கிய தொகுதியாகும். ராயபுரம், தண்டையார்பேட்டை, எண்ணூர், வாஷர்மேன்பேட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. சென்னை மாவட்டத்தின் வங்களா விரிகுடாவை ஒட்டி மணலி, எண்ணூர் பகுதிகளுக்கு அருகில் அமைந்துள்ளது. திருவொற்றியூர் மீனவர்கள் பெரும் பகுதியாக வசிக்கின்றனர். மேலும், துறைமுகத் தொழிலாளர்களும் இருக்கின்றனர். இங்கு மீனவர்கள், பழங்குடி, பட்டியலினத்தவர்களின் வாக்குகள் முக்கிய பங்காற்றி வருகிறது. இத்தொகுதி, வட சென்னை நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.
திருவொற்றியூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் திருவொற்றியூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
திருவொற்றியூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
சிபிஎம் (CPI(M)) : எல்.சந்தர்ராஜன்
அதிமுக (AIADMK): குப்பன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): செந்தில் குமார்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): சத்ய பாஸ்கர்
திருவொற்றியூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,40,586
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,17,181
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,23,289
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 116
திருவொற்றியூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 84.27% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
திருவொற்றியூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: கே.பி. சங்கர் (திமுக) - 88,185 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: குப்பன் (அதிமுக) - 50,524 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: சீமான் (நாதக) - 48,597 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: மோகன் (மநீம) - 7,053 வாக்குகள்
திருவொற்றியூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் திருவொற்றியூர் தொகுதியில் 69.5% வாக்குகள் பதிவாகின.
