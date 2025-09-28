கரூர் சம்பவம் : 1 ட்வீட் எல்லாத்துக்கும் காரணமா? டிஜிபி விளக்கம்!

Karur Stampede DGP Explains Reason : தவெக தலைவரும் நடிகருமான விஜய், தற்போது தமிழ்நாட்டை சுற்றி தேர்தல் பரப்புரையை மேற்கொண்டு வருகிறார். அப்பொழுது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 10 சிறுவர்கள், 17 பெண்கள், 12 ஆண்கள் என மொத்தம் 40 பேர் இதுவரை உயிரிழந்துள்ளனர்.
இந்நிலையில் கரூர் மாவட்டத்தில் தனது பரப்புரையை முடித்துக் கொண்டு சென்னை ஈசிஆர் நீலாங்கரை வீட்டிற்கு அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் வந்தடைந்த நிலையில் அவரது வீட்டிற்கு தவெக தொண்டர்கள் விஜய் வீட்டிற்கு வருகை தந்த நிலையில் விஜய் வீட்டின் முன்பு கூட்டம் கூடாமல் இருக்க போலீசார் குவிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.
நள்ளிரவு முதல் தற்பொழுது வரை ஒரு ஆய்வாளர் தலைமையில் உதவி ஆய்வாளர்கள், காவலர்கள் என சுமார் 20 க்கும் மேற்பட்டோர் விஜய் வீடு, விஜய் வீட்டிற்கு செல்லும் சாலையின் இருபுறமும் குவிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.
காரணம் என்ன?
விஜய்யின் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு கூட்டம் அதிகரித்தது ஏன் என்பது குறித்து தமிழக பொறுப்பு டிஜிபி வெங்கட்ராமன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
அதில், விஜய் பேச ஆரம்பித்த போது காவல் துறை சிறப்பான பாதுகாப்பு ஏற்பாடு செய்ததாக விஜய் நன்றி கூறியிருந்தார். தவெக விண்ணப்பத்தில் மாலை 3 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை நேரம் கேட்டிருந்தனர். தவெகவின் எக்ஸ்வலைதள பக்கத்தில் நண்பகல் 12 மணிக்கு கரூருக்கு விஜய் வருவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதனால் கூட்டம் அதிகரித்ததாக அவர் கூறியுள்ளார்.அவர் நேற்றைய தினம் கரூரில் சம்பவ இடத்தை ஆய்வு செய்த போது 10000 பேர் கூடுவார்கள் என்று சொல்லிதான் அனுமதி கேட்டார்களாம். ஆனால் அந்த இடத்தில் 27 ஆயிரம் பேர் கூடியுள்ளனர். விஜய் வரும் நேரம் தவறாக சொல்லப்பட்டதே மொத்த குழப்பத்துக்கும் காரணமாம்.
மௌன அஞ்சலி!
கரூர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கிய படுகாயம் அடைந்தவர்களுக்கு தொடர்ந்து பலருக்கும் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனிடையே உயிரிழந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் விதமாக மயிலாடுதுறையில் நகர பாஜக சார்பில் மௌன அஞ்சலி ஊர்வலம் நடைபெற்றது. தொடர்ந்து பாஜக மாவட்ட பொது செயலாளர் செந்தில் தலைமையில் நடைபெற்றது. முன்னாள் மாவட்ட தலைவர் அகோரம், மோடி கண்ணன், வினோத், குரு சங்கர் உள்ளிட்ட ஏராளமான நிர்வாகிகள் மெழுகுவத்தி ஏந்தியபடி ஊர்வலமாக கிட்டப்பா அங்காடி பகுதிக்கு வருகை தந்தனர். தொடர்ந்து இறந்தவர்களின் படத்திற்கு மலர் தூவி இரண்டு நிமிடம் மௌன அஞ்சலி செலுத்தினர்.
மேலும் படிக்க | இரவே கரூர் மருத்துவமனைக்கு செல்ல அனுமதி கேட்ட விஜய்! மறுத்துள்ள காவல்துறை!
மேலும் படிக்க | தண்ணீர் பாட்டிலை வீசிய விஜய்... பலி எண்ணிக்கை உயர இதுவும் காரணமா? - நடந்தது என்ன?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ