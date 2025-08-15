English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

தூய்மை பணியாளர் விவகாரம்: "திமுக கூட்டணியை சிலர் உடைக்க பார்க்கிறார்கள்" - திருமாவளவன்!

தூய்மை பணியாளர்கள் பிரச்சனையை வைத்து திமுக. கூட்டணியை சிலர் உடைக்க முயற்சிக்கின்றனர் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் தொல். திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 15, 2025, 05:37 PM IST

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் தொல். திருமாவளவன் மதுரையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "தூய்மைப் பணியாளர்களின் பிரச்னையில் ஆரம்பத்தில் இருந்தே விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி குரல் கொடுத்து வருகிறது. தூய்மைப் பணியாளர்கள் விவகாரத்தை வைத்து அரசியல் செய்வது அற்ப நடைமுறை. அவர்களுக்கு நீதி கிடைப்பதை விட திமுக. கூட்டணியை உடைப்பதே சிலரின் நோக்கம். அதே சமயம் தூய்மை பணிகளை தனியார் மயமாக்குவதை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி ஒருபோதும் ஏற்றுக் கொள்ளாது.

திமுக கூட்டணி உடைக்க முயற்சி

ஏற்கெனவே அதிமுக ஆட்சியில் 11 மண்டலங்களின் தூய்மை பணிகள் தனியார் மயமாக்கப்பட்டுவிட்டன. இன்னும் 4 மண்டலங்கள் மட்டுமே உள்ளன. அதில் 2 மண்டலங்களை தனியார் மயமாக்க அரசு முடிவு எடுத்துள்ளது. இந்த முடிவை அரசு திரும்பப் பெற வேண்டும். தூய்மை பணியாளர்களின் பிரச்சனையை வைத்து சிலர் திமுக கூட்டணியை உடைக்க பார்க்கிறார்கள் என கூறினார். 

ஜிஎஸ்டி குறைப்பு

இன்று (ஆகஸ்ட் 15) டெல்லி செங்கோட்டையில் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்த பின் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, திபாவளிக்கு மிகப்பெரிய பரிசு காத்திருக்கிறது என்றும் ஐஎஸ்டி வரியை குறைக்க உள்ளதாகவும் கூறி இருந்தார். இந்த நிலையில், பிரதமரின் இந்த அறிவிப்பு மகழ்ச்சி அளிக்கிறது என திருமாவளவன் கூறி இருக்கிறார்.

இது தொடர்பாக பேசிய தொல். திருமாவளவன், ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பு என பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்திருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. எங்களை பொறுத்தவரையில் ஜிஎஸ்டி வரியை முழுமையாக கைவிட வேண்டும். தேர்தலுக்காக இந்த அறிவிப்பு இருந்தாலும் மக்களுக்கு பயன்தரும் என்பதால் ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பை வரவேற்கிறோம். மேலும், சுதந்திர தின விழாவில் ஆர்எஸ்எஸ்-ஐ பிரதமர் பாராட்டி பேசியுள்ளது ஏற்புடையதல்ல." இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

