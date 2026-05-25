/இரட்டை மரண தண்டனை.. தூத்துக்குடி +2 மாணவி கொலை வழக்கில் அதிரடி தீர்ப்பு

Thoothukudi Girl Murder Case: தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை வழக்கில் குற்றவாளி தர்ம முனிஸ்வரனுக்கு இரட்டை மரண தண்டனை விதித்து தூத்துக்குடி மாவட்ட போக்சோ நீதிமன்ற நீதிபதி பிரீத்தா தீர்ப்பு அளித்துள்ளார். குற்றம் நடந்த 75 நாட்களில் தண்டனை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
Thoothukudi Girl Murder Case: தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை வழக்கில் குற்றவாளி தர்ம முனிஸ்வரனுக்கு இரட்டை மரண தண்டனை விதித்து தூத்துக்குடி மாவட்ட போக்சோ நீதிமன்ற நீதிபதி பிரீத்தா தீர்ப்பு அளித்துள்ளார். குற்றம் நடந்த 75 நாட்களில் தண்டனை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மார்ச் 11ம் தேதி இந்த சம்பவம் நடந்த நிலையில், 20 நாட்களில் இந்த வழக்கில் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, குற்றம் நடந்த 75 நாட்களில் தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. தர்ம முனிஸ்வரன் குற்றவாளி என இன்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் தற்போது இரட்டை மரண தண்டனை அவருக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம் அருகே வேடநத்தம் கிராமத்தில் காட்டுப்பகுதியில் கடந்த மார்ச் 10ஆம் தேதி 12ஆம் வகுப்பு மாணவியி காணாமல் போனதாக அவரது பெற்றோர் புகார் அளித்தனர். மாரச் 10ஆம் தேதி இயற்கை உபாதையை கழிச்சச் சென்ற மாணவி நீண்ட நேரம் ஆகியும் வீட்டிற்கு திரும்பவில்லை. இதனால், அதிர்ச்சி அடைந்த பெற்றோர், குலத்தூர் போலீசாரிடம் புகார் அளித்தனர்.
மாணவியை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வந்த நிலையில், காட்டுப்பகுதியில் பல்வேறு காயங்களுடன் மாணவியின் சடலத்தை போலீசார் கைப்பற்றினர். இதுதொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்து தனிப்படைகள் அமைத்து போலீசார் குற்றவாளியை தேடி வந்தனர். மார்ச் 19ஆம் தேதி மாணவி கொலை வழகில் தர்ம முனீஸ்வரனை போலீசார் கைது செய்தனர். தர்ம முனீஸ்வரன் தூத்துக்குடி ராஜபாண்டி நகரில் வசித்து வந்துள்ளார். குற்றவாளி தர்ம முனீஷ்வரன் மீது ஏற்கனவே பல வழக்குகள் உள்ளன
கடந்த 2020ஆம் ஆணடு எட்டையபுரம் அருகே மூதாட்டியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர். சிறையில் இருந்து வெளியே வந்த அவர், 12ஆம் வகுப்பு மாணவியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்துள்ளார். தர்ம முனீஷ்வரனை கைது செய்த போலீசார், மதுரையில் சிறையில் அவரை அடைத்தனர். இதுகுறித்து குளத்தூர் போலீசார் வழக்குப்பதிந்து தூத்துக்கு மாவட்ட போக்சோ நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தனர். விரிவான விசாரணைக்குப் பிறகு, 21 நாட்களிலேயே குற்றப்பத்திரிகையை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்து.
வழக்கின் விசாரணை நடைமுறைகள் அனைத்தும் 54 நாட்களிலேயே நிறைவுற்றன. தொர்ந்து, இந்த வழக்கு தொடர்பாக பல்வேறு சாட்சிகளிடம் விசாரணை நடைபெற்று வந்தது. இந்த விசாரனை அனைத்தும் மே 21ஆம் தேதி முடிவடைந்தது. இதனை அடுத்து, தூத்துக்குடி மாணவி கொலை வழக்கில் இன்று (மே 25) தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், இந்த வழக்கில் இன்று அதிரடி தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, தர்ம முனீஷ்வரனுககு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை விதித்து தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. குற்றம் நடந்த 75 நாட்களில் இந்த மகத்தான தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை வழக்கின் தீர்ப்பு குறித்து கனிமொழி எம்.பி. தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறுகையில், ”விளாத்திகுளம் வேடநத்தம் அருகே பன்னிரண்டாம் வகுப்பு மாணவி பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாகி கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், குற்றவாளிக்கு இன்று தண்டனை வழங்கியுள்ளது தூத்துக்குடி போக்ஸோ நீதிமன்றம்.
பாதிக்கப்பட்ட மாணவியின் குடும்பத்தினருடன் துணை நின்று, குற்றம் நடந்த 76 நாட்களில் இவ்வழக்கின் விசாரணையை விரைந்து நடத்தி முடித்து, நீதியைப் பெற்றுதந்துள்ள மாண்புமிகு முன்னாள் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கும் நன்றி.
குற்றவாளிக்கான தண்டனையை சட்டம் உறுதிசெய்துவிட்டது. இனி இதுபோல எந்தவொரு பெண்ணுக்கும் நடக்காதவாறு, கூட்டு மனசாட்சியோடு இயங்கும் இந்தச் சமூகம் தான் உறுதிசெய்யவேண்டும். அதற்கான வழிகளை அரசு தான் ஏற்படுத்தித் தரவேண்டும்” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.