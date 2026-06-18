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தூத்துக்குடி: அம்மா உணவகத்தில் பார்சலுக்கு தடை.. வெளியான அறிவிப்பு

Amma Unavagam Latest News: அம்மா உணவகத்தில் பார்சலுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. தூத்துக்குடியில் உள்ள அம்மா உணவகத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்ட நெல்லை  மண்டல நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 18, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:33 AM IST
தூத்துக்குடி: அம்மா உணவகத்தில் பார்சலுக்கு தடை.. வெளியான அறிவிப்பு
Image Credit: Amma Unavagam Latest News

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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