/தூத்துக்குடி: அம்மா உணவகத்தில் பார்சலுக்கு தடை.. வெளியான அறிவிப்பு

Amma Unavagam Latest News: தமிழகம் முழுவதும் அம்மா உணவகம் செயல்பட்டு வருகிறது. 2013ஆம் ஆண்டு இந்த அம்மா உணவகம் தொடங்கப்பட்டது. அம்மா உணவகம் மூலம் மிகவும் குறைந்த விலையில் காலை, மதியம, இரவு உணவுகள் வழங்கப்படுகிறது. பொதுவாக இட்லி, சாம்பார், சாதம், சப்பாத்தி உள்ளிட்ட உணவுகள் கிடைக்கின்றன.
தினக்கூலி தொழிலாளர்கள், ஏழை, எளிய மக்கள் இந்த திட்டம் மூலம் பயனடைந்து வருகின்றனர். சென்னை உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல மாநகராட்சிகள், நகராட்சிகளில் அம்மா உணவகங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், அம்மா உணவகத்தில் பார்சலுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது என அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி நகராட்சி அருகே செயல்பட்டு வரும் அம்மா உணவகத்தில் தயாரிக்கப்படும் இட்லிகள் தனியார் ஹோட்டல்களுக்கு விற்பனை செய்யப்படுவதாகவும் , அம்மா உணவகத்திற்கு சாப்பிட வருவபர்களுக்கு இட்லிகள் கிடைப்பதில்லை, அம்மா உணவகத்தில் ஒரு ரூபாய்க்கு இட்லி வாங்கி ஓட்டல்களில் ரூபாய் பத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
இந்த நிலையில், இன்று காலையில் அம்மா உணவகத்தில் நெல்லை மண்டல நகராட்சி இயக்குனர் ரவிச்சந்திரன் திடீரென ஆய்வு மேற்கொண்டார். இட்லி வாங்குவதற்கு டோக்கன் கொடுக்கும் கவுண்டர், இட்லி விநியோகம் செய்யும் இடம் பகுதிகளை ஆய்வு செய்தார். பார்சல் வழங்க கூடாது. அம்மா உணவகத்தில் வைத்து தான் சாப்பிட அறிவுறுத்த வேண்டும் என்றார். ஆய்வின் போது கோவில்பட்டி நகராட்சி ஆணையர் சுகந்தி உடனிருந்தார்.
இன்று பார்சல் வாங்க வந்தவர்களுக்கு இட்லி தரமறுத்த ஊழியர்கள், டோக்கன் வாங்கியவர்கள் மட்டும் இட்லி வழங்கி அம்மா உணவகத்தில் உணவருந்த வைத்தனர். இட்லி பார்சல் வாங்க வந்தவர்கள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் சென்றனர். வழக்கமாக அம்மா உணவகம் திறந்த சில நிமிடங்களில் இட்லி காலி என்று சொல்லி வந்த நிலையில் இன்று மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் அம்மா உணவகத்தில் அமர்ந்து சாப்பிட்டு செல்கின்றனர்.
உணவு பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டதா என்பது குறித்து விசாரணை நடத்தி தவறு செய்திருந்தால் தவறு செய்தவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று நெல்லை மண்டல நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் ரவிச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார். முதலில் நகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு தெரியமால் அம்மா உணவகத்தின் செயல்பாடுகளை கண்காணித்த நெல்லை மண்டல நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் ரவிச்சந்திரன், பின்னர் அதிகாரிகளுடன் சென்று ஆய்வு செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது