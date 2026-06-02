/தூத்துக்குடி: 2 தவெக நிர்வாகிகள் கைது.. மயக்க மருந்து கொடுத்து.. பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கொடூரம்!

Thoothukudi Harassment Case: தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு எதிராக பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. குறிப்பாக, சிறுமிகள், பெண்கள் என பலரும் வன்முறை சம்பவங்களால் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். எனவே, பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிராக நடக்கும் பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்களை தடுக்க வேண்டும் என தொடர் கோரிக்கைகள் எழுந்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், தற்போது தூத்துக்குடியில் அதிர்ச்சியூட்டும் சம்பவம் அரங்கேறி இருக்கிறது. அதாவது, ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் பெண் கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பெண் கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் தவெக நிர்வாகிகள் இரண்டு பேர் கைதாகி உள்ளனர்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே உள்ள ஆறுமுகமங்கலம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பாலமுருகன். இவர் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தூத்துக்குடி மேற்கு மாவட்ட இளைஞரணி அமைப்பாளராக உள்ளார். அவரது நண்பர் ராமநாதபுரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் ஜெயபால். இவரும் தமிழக வெற்றிக்கழகத்தில் நிர்வாகியாக உள்ளார்.
இவர்கள் இருவரும் ஸ்ரீவைகுண்டம் பகுதியைச் சேர்ந்த இளம்பெண்ணை வேலை வாங்கி தருவதாக காரில் அழைத்துச் சென்று ராமநாதபுரம் அருகே ஏர்வாடி பகுதியில் உள்ள தனியார் விடுதியில் தங்க வைத்து குளிர்பானத்தில் மயக்க மருந்து கொடுத்து கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
பாதிக்கப்பட்ட பெண் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக ஸ்ரீவைகுண்டம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். புகாரின் பேரில் பாலமுருகன் மற்றும் ஜெயபால் ஆகிய இருவர் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்து ஸ்ரீவைகுண்டம் அனைத்து மகளிர் காவல்நிலைய போலீசார் கைது செய்து பாளையங்கோட்டை சிறையில் அடைத்தனர்.
தமிழக வெற்றிக்கழக நிர்வாகிகள் இருவர் இளம் பெண்ணை அழைத்துச் சென்று குளிர்பானத்தில் மயக்க மருந்து கொடுத்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சம்பவம் ஸ்ரீவைகுண்டம் பகுதி மட்டுமல்லாமல் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் பெண் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவத்திற்கு பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். இதுகுறித்து எம்.பி. கனிமொழி தனது எக்ஸ் தளத்தில் கண்டனத்தை பதிவு செய்துள்ளார். அவர் கூறுகையில், "திருவைகுண்டம் அருகே பெண் ஒருவர், தவெக நிர்வாகிகள் இருவரால் வேலை வாங்கித் தருவதாக அழைத்துச் செல்லப்பட்டு, மயக்க மருந்து கொடுத்து பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்ட செய்தி அதிர்ச்சியும் வேதனையும் அளிக்கிறது.
பெண்கள் பாதுகாப்பு பெரும் கேள்விக்குறியாகியுள்ள இன்றைய சூழலில், தேர்தல் காலத்தைப் போல திமுகவின் மீது பழி போடுவதை நிறுத்திவிட்டு, தாங்கள் தான் ஆளுங்கட்சி என்பதை உணர்ந்து 'பொறுப்புடன்' முதலமைச்சர் திரு. விஜய் அவர்கள் செயல்பட போவது எப்போது?" என கேள்வி எழுப்பி இருக்கிறார்.
நாமக்கல் மாவட்டம் குமாரபாளையத்தில் நேற்று இரண்டு சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, குமாரபாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மணி (62). இவர் கூலித் தொழிலாளியான இவர், 12 வயது சிறுமியை நேற்று முன்தினம் கடைக்கு அழைத்து சென்று ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுத்துள்ளார். பின்னர், வீடு திரும்பும் வழியில் சிறுமியிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து சிறுமி பெற்றோரிடம் கூறி இருக்கிறார்.
இந்த நிலையில், நேற்று காலை மணியை கண்டுபிடித்த சிறுமியின் பெற்றோர், அவரை இழுத்து சென்று காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர். அதே போல, குமாரபாளையம் எம்ஜிஆர் நகர் பகுதியைச் ஒரு பெண் வீட்டிற்கு அவரது சகோதரி தனது மூன்றரை வயது சிறுமியிடம் விருந்தினராக வந்திருந்தார். அந்த சிறுமி நேற்று முன்தினம் மற்ற குழந்தைகளுடன் விளையாடிக் கொண்டிருந்தார். பின்னர் வீடு திரும்பியபோது சிறுமி சோர்வாக காணப்பட்டார். மேலும், காயங்களும் இருந்துள்ளது. இதுகுறித்து விசாரித்தபோது வரதராஜன் என்பவர் சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தது தெரியவந்தது. இதனை அடுத்து, போலீசார் வரதராஜனை பிடித்து காவல்நிலையத்தில் பெற்றோர் ஒப்படைத்தனர்.