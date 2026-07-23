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இன்று ‘அரசு’ என்ற ஒன்று உள்ளதா? விசாரணை கைதி மரணத்துக்கு கனிமொழி அட்டாக்!

Thoothukudi Custodial Death: தூத்துக்குடியில் விசாரணை கைதி அருணாசலம் உயிரிழந்ததற்கு எதிர்க்கட்சிகள் பலரும் விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர். இன்றைய நாள் தமிழ்நாட்டில் ‘அரசு’ என்ற ஒன்று உள்ளதா?  என்று எம்.பி கனிமொழி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 23, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:06 PM IST
இன்று ‘அரசு’ என்ற ஒன்று உள்ளதா? விசாரணை கைதி மரணத்துக்கு கனிமொழி அட்டாக்!
Image Credit: Thoothukudi Custodial Death

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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இன்று ‘அரசு’ என்ற ஒன்று உள்ளதா? விசாரணை கைதி மரணத்துக்கு கனிமொழி அட்டாக்!
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