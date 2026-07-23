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தூத்துக்குடியில் விசாரணை கைதி மரணம்.. உயிரிழந்தது எப்படி? காவல்துறை பகீர் தகவல்

Thoothukudi Custodial Death: தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் விசாரணைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட இளைஞர் அருணாசலம் உயிரிழந்தது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.   இளைஞரின் மரணம் குறித்து தூத்துக்குடி காவல்துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது. 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 23, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:32 PM IST
தூத்துக்குடியில் விசாரணை கைதி மரணம்.. உயிரிழந்தது எப்படி? காவல்துறை பகீர் தகவல்
Image Credit: Thoothukudi Custodial Death

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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