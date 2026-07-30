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தூத்துக்குடி: மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.1,000.. தமிழக அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு.. எப்படி பெறலாம்?

Thoothukudi News: தூத்துக்குடி மாவட்ட அரசு இசைப்பள்ளியில் 2026-27ஆம் ஆண்டுக்கான மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறுகிறது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு மாதம் ரூ.1000 கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 30, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:59 PM IST
தூத்துக்குடி: மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.1,000.. தமிழக அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு.. எப்படி பெறலாம்?
Image Credit: Thoothukudi News

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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