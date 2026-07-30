/தூத்துக்குடி: மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.1,000.. தமிழக அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு.. எப்படி பெறலாம்?

Thoothukudi News: தமிழக அரசு பல்வேறு மாவட்டங்களில் இசைப்பள்ளி சேர்க்கைகளை நடத்தி வருகிறது. இசைப்பள்ளி சேரும் மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகையுடன் கூடிய பயிற்சி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இது தொடர்பான அறிவிப்புகளை மாவட்ட நிர்வாகம் வழங்கி வருகிறது. அந்த வகையில், தூத்துக்குடி மாவட்ட நிர்வாகம் இசைப்பள்ளி சேர்க்கை குறித்த முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள இசைப்பள்ளியில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசின் கலை பண்பாட்டு துறையின் கீழ் தூத்துக்குடி மாவட்ட அரசு இசைப்பள்ளி செயல்பட்டு வருகின்றது. இசைப்பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்கள் உயர் கல்வியில் சேர்க்கை பெறும் பொருட்டு பத்தாம் வகுப்பு பன்னிரெண்டாம் சான்றிதழ் வகுப்புகளுக்கு இணையான வழங்கப்படும். 12ம் வகுப்பு இணையான சான்றிதழ் பெறுவதற்கு 10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சியும் பெற வேண்டும்.
இசைப்பள்ளியில் மூன்று ஆண்டுகள் படித்து முடித்த மாணவர்கள் இசை கல்லூரிகளில் நேரடியாக பட்டயப் படிப்பில் மூன்று ஆண்டு சேரலாம். அனைத்து மாணாக்கர்களுக்கும் மாதந்தோறும் ரூ.1000 கல்வி உதவி தொகை வழங்கப்படும். அனைத்து மாணவ மாணவியர்களுக்கும் விடுதி வசதியும் செய்து தரப்படும். வெளியிடங்களிலிருந்து வரும் மாணவர்களுக்கு இலவச பேருந்து கட்டண வசதியும் செய்து தரப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மூன்று ஆண்டுகள் பயின்று அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் நடத்தும் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறும் மாணவர்கள் கர்நாடக இசைக்கச்சேரிகள் நடத்தவும், நாதசுரம் மற்றும் தவில் வாசித்து தொழில் புரியவும், தேவாரம் பாடுதல் மற்றும் கோவில்களில் பணிபுரியவும், வானொலி மற்றும் தொலைகாட்சிகளில் நடத்தப்படும் இசை நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு பெற்று திறமைகளை வெளிப்படுத்தவும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.
திருக்கோவில்களில் தேவார ஓதுவார் பணியில் சேர்ந்திட இப்பள்ளியில் தேவார இசை பயின்று தேர்ச்சி பெற்ற மாணவ மாணவியர்களுக்கு முன்னுரிமை அளித்து வேலை வாய்ப்பு அளிக்க வேண்டும் என அரசு ஆணையிடப்பட்டுள்ளது. 2026 -2027 ஆம் ஆண்டிற்கான மாணாக்கர் சேர்க்கை நடைபெற்று வருகிறது.
ஆகவே கலை ஆர்வமுள்ள மாணவ மாணவிகள் அனைவரும் இந்த அரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். மேலும் விபரங்களுக்கு தலைமையாசிரியை, மாவட்ட அரசு இசைப்பள்ளி, தூத்துக்குடி என்ற முகவரியிலும், 94877 39296 என்ற தொலைபேசி எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் விஷு மகாஜன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக அரசின் அரசு இசைப்பள்ளியில் இசையில் ஆர்வமுள்ள மாணவர்கள் சேரலாம். 10ம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
மாணவர்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1000 கல்வி உதவித்தொகை, விடுதி வசதி, வெளியூரில் இருந்து வருபவர்களுக்கு இலவச பேருந்து சேவை வழங்கப்படுகிறது.
மூன்று ஆண்டுகள் படிப்பை முடித்த மாணவர்கள் இசைக் கல்லூரிகளில் நேரடியாக பட்டயப் படிப்பில் சேரலாம். மேலும் இசைக் கச்சேரிகள் நடத்துதல், நாதசுரம்-தவில் கலைஞராக பணிபுரிதல், தேவார ஓதுவாராக பணியாற்றுதல், வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி இசை நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பது உள்ளிட்ட வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.