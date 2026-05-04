தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: தூத்துக்குடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தூத்துக்குடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: தென் தமிழகத்தின் முக்கியமான மாவட்டமான தூத்துக்குடியில் உள்ள தூத்துக்குடி தொகுதி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 214வது தொகுதியாகும்.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் தலைநகர் பகுதியே இந்த தூத்துக்குடி தொகுதி. தொழில் மற்றும் துறைமுக நகரமாகும்.தூத்துக்குடி மாநகராட்சி முழுமையாக இத்தொகுதியில் அடங்கும். நகர்ப்புறம், முள்ளக்காடு, மீளவிட்டான், குலையன்கரிசல் போன்ற பகுதிகள் இத்தொகுதியின் கீவ் வருகின்றன. குறிப்பாக, வ.உ.சி துறைமுகம், தூத்துக்குடி அனல்மின் நிலையம், ஸ்பிக் போன்ற முக்கிய இடங்களும் இதில் அடங்கும்.
இந்து மற்றும் கிறிஸ்துவ நாடார்கள், பரதவர் (மீனவச் சமூகம்) இங்கு அதிகளவில் உள்ளனர். தேவர் மற்றும் பட்டியலின மக்களும் கணிசமான அளவில் உள்ளனர். நகர்ப்பகுதிகளில் பிராமணர்கள், இஸ்லாமியர்களும் கணிசமாக உள்ளனர்.
தூத்துக்குடி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி (இன்று) தூத்துக்குடி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தூத்துக்குடி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): கீதா ஜீவன் (தற்போதைய எம்எல்ஏ)
அதிமுக (ADMK): செல்லப்பாண்டியன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ஜேக்கப் தேவதாஸ் அபிஷேக்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ஸ்ரீநாத்
தூத்துக்குடி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,21,695
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,28,827
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 65
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,50,587
தூத்துக்குடி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 80.92% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட 14% அதிகம்).
தூத்துக்குடி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: கீதா ஜீவன் (திமுக) - 92,314 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: விஜயசீலன் (அதிமுக) - 42,004 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: வேல்ராஜ் - 30,937 வாக்குகள்
தூத்துக்குடி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் தூத்துக்குடி தொகுதியில் 65.99% வாக்குகள் பதிவாகின.
