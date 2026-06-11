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தூத்துக்குடி: இளம்பெண் ஆணவக்கொலை? தாய், சகோதரர் கொன்றது அம்பலம்.. பகீர் பின்னணி!

Thoothukudi Honour Killing Case: தூத்துக்குடியில் இன்ஸ்டாகிராம் காதலை கண்டித்ததால் கோவில்பட்டி அருகே இளம்பெண் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக கூறப்பட்ட வழக்கில் திடீர் திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. இளம் பெண் ஆணவக்கொலை செய்யப்பட்டது அம்பலமானது.  இந்த கொலை வழக்கில் சகோதர்,  தாய் கைதாகி உள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 11, 2026, 10:05 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:13 AM IST
தூத்துக்குடி: இளம்பெண் ஆணவக்கொலை? தாய், சகோதரர் கொன்றது அம்பலம்.. பகீர் பின்னணி!
Image Credit: Thoothukudi Honour Killing Case

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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