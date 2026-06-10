/இன்ஸ்டா காதல்..அண்ணன் கண்டித்ததால் தங்கை எடுத்த விபரீத முடிவு! முழு விவரம்..

தூத்துக்குடியில், இன்ஸ்டாகிராம் மூலமாக ஒருவரை கயத்தாறு பகுதியை சேர்ந்த பெண் காதலித்து வந்ததாகவும், அந்த காதலை அண்ணன் கண்டித்ததால் மனமுடைந்து தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டதாகவும் தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த சம்பவத்தில் என்ன நடந்தது? என்பது குறித்த முழு விவரம்..இதோ.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் கயத்தாறு அருகே உள்ள தெற்குமயிலோடை அம்மன் கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் செல்வம் மகள் அபிசெல்வி. இவருக்கு தற்போது 19 வயது ஆகிறது. இவர் கடந்த மூன்று வருடங்களாக இன்ஸ்டாகிராம் மூலமாக சேலத்தைச் சேர்ந்த ஹரி பிரசாத் என்பவரை காதலித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
அபிசெல்வி தூத்துக்குடியில் உள்ள மகளிர் பள்ளியில் பதினொன்றாம் வகுப்பு படித்து வரும் பொழுது உடன் படித்த பெண்ணின் சகோதரரான ஹரி பிரசாத் என்பவர் உடன் பழக்கம் ஏற்பட்டு நாளடைவில் காதலாக மாறியுள்ளது.
11ஆம் வகுப்பு படித்து முடித்த பிறகு அபிசெல்வியின் காதல் அவர்களுடைய வீட்டிக்கு தெரிய வந்துள்ளது. பிறகு அபிசெல்வியின் சகோதரர் சிவஞானம் மற்றும் அவரது தாயார் எஸ்தர்பாலின் ஆகிய இருவரும் ஹரி பிரசாத் மாற்று சமூகம் என்பதால் அவர்களுடைய காதலை கண்டித்துள்ளதாகவும் சிவஞானம் அபிசெல்வியை கையில் கத்தியால் வெட்டியதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.
கோபமடைந்த அபிசெல்வி வீட்டின் மாடியில் இருந்து கீழே விழுந்து தற்கொலை செய்ய முயற்சி செய்துள்ளார். விழுந்ததில் அபிசெல்வியின் கால்களில் முறிவு ஏற்பட்டு மருத்துவமனைக்கு சென்று சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.
மேல்நிலை படிப்புகளை தொடராத அபி செல்வி மீண்டும் ஹரி பிரசாத்யிடம் பேசத் தொடங்கினார். அபி செல்வி அண்ணன் சிவஞானம் அவருடைய தொலைபேசியை வீட்டில் வைத்துவிட்டு கயத்தாறு சென்றுள்ளார் தொலைபேசியை எடுத்து அபிசெல்வி மீண்டும் காதலன் ஹரி பிரசாத் இடம் பேசிக் கொண்டிருந்ததாகவும் அதைப் பார்த்து ஆத்திரமடைந்த சிவஞானம் அருகில் இருந்த கட்டையை எடுத்து சரமாரியாக அபிசெல்வியை தாக்கி உள்ளதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.
சிறிது நேரத்தில் அபி செல்வி வீட்டில் வைத்திருந்த பூச்சி மருந்தை குடித்துள்ளார். தாய் எஸ்தர்பாலி உடனே அதை தடுத்து இனிமேல் இதுபோன்று நடந்து கொள்ள வேண்டாம் என தாய் கூறிவிட்டு சென்றுவிட்டார்.
அதன்பிறகு மீண்டும் சிறிது நேரத்தில் அபி செல்வி தனது தாயின் சேலையை எடுத்து கழுத்தில் மாற்றி தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். இச்சம்பவம் தொடர்பாக கயத்தாறு காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு ஆய்வாளர் ஆனந்தகுமார் தலைமையிலான காவலர்கள் விரைந்து சென்று அபி செல்வியின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்
இச்சம்பவம் தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்து காதலன் ஹரிபிரசாத் காதலி அபிசெல்வியும் வெவ்வேறு சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் என்பதால் அபிசெல்வியின் அண்ணன் சிவஞானத்திடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இளம்பெண் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டது பகுதியில் பெறும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பொறுப்பு துறப்பு : (தற்கொலைக்கு முயல்வது எதற்கும் முடிவல்ல: தற்கொலை எண்ணங்கள் எழுந்தால், சினேகா அமைப்பின் 044 -24640060 ஹெல்ப்லைன் எண்ணிற்கு தொடர்புக் கொள்ளலாம். மேலும், தமிழக அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104 க்கும் தொடர்புகொண்டு நீங்கள் பேசலாம்.)