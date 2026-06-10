Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /இன்ஸ்டா காதல்..அண்ணன் கண்டித்ததால் தங்கை எடுத்த விபரீத முடிவு! முழு விவரம்..

இன்ஸ்டா காதல்..அண்ணன் கண்டித்ததால் தங்கை எடுத்த விபரீத முடிவு! முழு விவரம்..

கயத்தாறு அருகே இன்ஸ்டாகிராமில் மாற்று சமூகத்தைச் சார்ந்த நபரை காதலித்து வந்த இளம்பெண், அண்ணன் கண்டித்ததால் மனமுடைந்து விபரீத முடிவு எடுத்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 10, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:03 PM IST
இன்ஸ்டா காதல்..அண்ணன் கண்டித்ததால் தங்கை எடுத்த விபரீத முடிவு! முழு விவரம்..
Image Credit: Kayathar Crime News | Zee File Photo

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ஹவுஸ் கீப்பிங் செய்து மூதாட்டி சேர்த்த 9 லட்சம்: ஒரே காலில் காலி செய்த மர்ம நபர்
Ranipet31 min ago
2
Tamil Nadu government1 hr ago
3
Puducherry1 hr ago
4
Puducherry1 hr ago
5
Weather Forecast1 hr ago