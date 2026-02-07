விஜய் ஒரு மண்ணாங்கட்டி... தேர்தலுக்கு பின் அவ்வளவு தான்... பாஜக அதிரடி அட்டாக்

Thoothukudi Latest News Updates: தூத்துக்குடி மாவட்டம் எட்டையாபுரத்தில் பாஜக சார்பில் 'மக்களுக்காக மக்களிடம் இருந்து 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் அறிக்கை' என்ற வாகனம் தொடக்க விழா நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராக பாஜக மாநில பொதுச்செயலாளர் ராம சீனிவாசன் கலந்து கொண்டு தேர்தல் அறிக்கை வாகனத்தை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார்.
Thoothukudi News: தூத்துக்குடிக்கு 2 திட்டங்கள் வேண்டும்...
அதற்கு முன்னதாக எட்டையாபுரம் பாரதியார் மணிமண்டபத்தில் பாரதியாரின் திருவுருவ சபைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய ராம சீனிவாசன், "விளாத்திகுளம் தொகுதியில் பல ஆண்டுகளாக இரண்டு திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படாமல் உள்ளன. விளாத்திகுளம், குளத்தூர், புதூர் வழியாக கிழக்கு கடற்கரை சாலையை ஒட்டி ரயில் தடம் வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும், பம்பை - அச்சன்கோயில்- வைப்பார் நதியணைப்பு திட்டமும் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும்.
நதியணைப்பு திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டால் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு இருக்காது, தொழிற்சாலைக்கான நீர் ஆதாரம், விவசாயத்திற்கான நீர் ஆதாரம் இரண்டும் கிடைக்கும். இந்த இரண்டு திட்டத்திற்கும் திமுக அரசு முனைப்பு காட்டவில்லை, ஆற்றில் எவ்வாறு மணல் அள்ளுவது என்பது குறித்துதான் முனைப்பு காட்டுகின்றனர்" என திமுக அரசை சாடினார்.
Thoothukudi News: ஓபிஎஸ் என்டிஏ பக்கம் வரும்...
மேலும் தொடர்ந்து பேசிய ராம. ஸ்ரீனிவாசன், "எங்கள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி கூட்டணியை வழிநடத்துவார் என்று அமித்ஷா அறிவித்துள்ளார், எங்களுக்கான வழிகாட்டுதல் மோடி மற்றும் அமித்ஷாவிடம் இருந்து வரும். கூட்டணியாக சேர்ந்து தேர்தலை சந்திப்போம், எங்கள் கூட்டணியில் அமமுக, பாமக உள்ளிட்ட கட்சிகள் உள்ளன. கூட்டணியில் மேலும் பல முக்கிய கட்சிகள் வருவார்கள். ஸ்டாலின் ஆட்சி, திமுக ஆட்சிக்கு இன்னும் 75 நாட்கள் கெடுவிதிக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் கமிஷன் தேர்தல் தேதியை அறிவித்தால், திமுக ஆட்சிக்கு கெடு விதிக்கப்படும்" என தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி குறித்து பேசினார். ஓ.பன்னீர்செல்வம் பாஜக - அதிமுக கூட்டணிக்கு வர வேண்டும் என்றும் அவர் பேசினார்.
Thoothukudi News: விஜய் ஒரு மண்ணாங்கட்டி
விஜய் விசில் சின்னம் வாங்கி விட்டார், முதலில் டிடிவி காங்கிரஸ் கட்சியினர் கூட வருவார்கள் என்று நினைத்தார். 'குக்கரில் விசில்' இருக்கும் என்று நினைத்தார், இப்போது என்ன பேசினால் எடுபடும் எடுபடாது என்று விஜய்க்கு தெரியாது, தனக்கு முன்னால் இருப்பவர்கள் கைதட்டுவதற்காக பேசும் அரசியல் தான் விஜய் அரசியல். அதைத் தாண்டி தீர்க்கமான சிந்தனையோ, பக்குவமோ அரசியல் தெளிவே இல்லாதவர், தமிழ்நாட்டைப் பற்றி முழுமையான புரிதல் இல்லாத ஒரு மண்ணாங்கட்டிதான் விஜய்.
Thoothukudi News: விஜய் அரசியல் பல் இளித்துவிடும்
கட்சியே ஒரு மண்ணாங்கட்டி கட்சி தான். ஒரு மழையிலேயே நனைந்து போய்விடும். அது சுலபமாக கரைந்து போகக்கூடிய கட்சி. விஜய் முன்னால் கைதட்டும் ரசிகர்களை தாண்டி, வெளியில் இருக்கும் தமிழர்களை பற்றி விஜய்க்கு ஒன்றும் தெரியாது. அரசியல் திட்டங்கள் பற்றி விஜய்க்கு ஒன்றும் தெரியாது. ரசிகர்களை மட்டும் வைத்து கட்சியை நிர்மானிக்க முடியாது. தேர்தலுக்குப் பிறகு விஜய் கட்சி அரசியல் எதுவும் இருக்காது, விஜய் அரசியல் பல் இளித்துவிடும். அதன் பிறகு விஜய் பற்றி பேசுவதற்கு இங்கு யாரும் இருக்க மாட்டார்கள்" என்றார்.
மேலும் படிக்க | ஓபிஎஸ்க்கு சப்போர்ட் செய்யும் அண்ணாமலை.. பாஜகவின் பலே பிளான்!
மேலும் படிக்க | திமுகவுக்கு ஹாட்ரிக் வெற்றி கிடைக்குமா? காஞ்சிபுரம் தொகுதியில் யார் யாருக்கு வாய்ப்பு?
மேலும் படிக்க | விஜய் வரி ஏய்ப்பு - சபாநாயகர் அப்பாவு கடும் விமர்சனம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ