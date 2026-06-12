/போதைப் பழக்கத்திற்கு ‘நோ’ சொன்ன போலீஸ்; கல்லூரி மாணவர்களை திருத்திய சம்பவம்..

தமிழக அரசு கஞ்சா, குட்கா, கூலிப் உள்ளிட்ட தடைசெய்யப்பட்ட போதைப் பொருட்களின் பயன்பாட்டைத் தடுக்கும் வகையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. அதன் தொடர்ச்சியாக தட்டப்பாறை காவல் நிலைய ஆய்வாளர் ஸ்டெல்லா பாய் தலைமையில் காவல்துறையினர் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது குலசேகரநல்லூர் சக்கம்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த மூன்று கல்லூரி மாணவர்கள் ஒரே இருசக்கர வாகனத்தில் கல்லூரிக்குச் சென்று கொண்டிருந்தனர். சந்தேகத்தின் பேரில் அவர்களை நிறுத்தி சோதனை செய்தபோது, அவர்களிடம் குட்கா உள்ளிட்ட தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்கள் இருப்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து தடைசெய்யப்பட்ட பொருட்களும், விதிமுறைகளை மீறி பயன்படுத்தப்பட்ட இருசக்கர வாகனமும் காவல்துறையினரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
பின்னர் மாணவர்கள் ஆட்டோ மூலம் கல்லூரிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். மேலும் மாணவர்களிடம் போதைப் பொருட்களை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும், கல்வியில் கவனம் செலுத்தி நல்ல வேலைவாய்ப்பைப் பெற முயற்சிக்க வேண்டும், இருசக்கர வாகனத்தில் இருவர் மட்டுமே பயணிக்க வேண்டும், கட்டாயம் ஹெல்மெட் அணிய வேண்டும் மற்றும் அதிவேகமாக வாகனம் ஓட்டக்கூடாது என காவல் ஆய்வாளர் ஸ்டெல்லா பாய் அறிவுரை வழங்கினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து மாணவர்களின் பெற்றோர்களையும் காவல் நிலையத்திற்கு வரவழைத்து, தங்களது பிள்ளைகளின் நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும் என்றும், போதைப் பொருட்களின் தீமைகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் அறிவுரை வழங்கினார். இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியுள்ளதுடன், இளைஞர்கள் போதைப் பொருட்களிலிருந்து விலகி பாதுகாப்பான வாழ்க்கை முறையை கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளது.