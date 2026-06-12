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போதைப் பழக்கத்திற்கு ‘நோ’ சொன்ன போலீஸ்; கல்லூரி மாணவர்களை திருத்திய சம்பவம்..

தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஓட்டப்பிடாரம் அருகே உள்ள தட்டப்பாறை ரயில்வே கேட் பகுதியில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்த காவல்துறையினர், கல்லூரி மாணவர்களிடம் இருந்து தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்களை பறிமுதல் செய்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written ByYuvashree
Published: Jun 12, 2026, 07:39 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:39 PM IST
போதைப் பழக்கத்திற்கு ‘நோ’ சொன்ன போலீஸ்; கல்லூரி மாணவர்களை திருத்திய சம்பவம்..
Image Credit: Thoothukudi | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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போதைப் பழக்கத்திற்கு ‘நோ’ சொன்ன போலீஸ்; கல்லூரி மாணவர்களை திருத்திய சம்பவம்..
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