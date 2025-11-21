English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பக்தர்களுக்கு கட்டுப்பாடு! திருச்செந்தூர் கோயிலில் இனி இதற்கு தடை - அதிரடி உத்தரவு

பக்தர்களுக்கு கட்டுப்பாடு! திருச்செந்தூர் கோயிலில் இனி இதற்கு தடை - அதிரடி உத்தரவு

Tiruchendur Temple Bans Filming Reels: திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் நாள்தோறும் பக்தர்கள் வருகை தரும் நிலையில், கோயில் நிர்வாகம் சில கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. இதனை மீறினால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் எச்சரித்துள்ளது.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 21, 2025, 06:35 PM IST
பக்தர்களுக்கு கட்டுப்பாடு! திருச்செந்தூர் கோயிலில் இனி இதற்கு தடை - அதிரடி உத்தரவு

Tiruchendur Temple Latest News: தமிழ் கடவுள் என்று அழைக்கப்படும் முருகனுக்கு தமிழகத்தில் அறுபடை வீடுகள் உள்ளன. அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடு தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூரில் உள்ளது. திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலுக்கு தமிழகம் மட்டுமில்லாமல், பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளி நாடுகளில் இருந்தும் பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர்.

திருச்செந்தூர் கோயில்

திருச்செந்தூர் முருகனை காண, நாள்தோறும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் காத்திருந்து தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, வார இறுதி நாட்கள், விசேஷ தினங்களில் திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் பக்தர்கள் அலைமோதும். ஒவ்வொரு பௌர்னமி தினத்தன்று அங்குள்ள கடற்கரையில் இரவு முழுவதும் பக்தர்கள் தங்கி, முருகனை தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.

அண்மையில், திருச்செந்தூர் கோயில் சூரசம்ஹாரம் நடந்து முடிந்தது. அப்போது, லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் குவிந்தர்னஇங்குள்ள கடற்கரையை ஒட்டிய அமைப்பு, பாரம்பரிய சடங்குகள், இவை அனைத்தும் கோயிலின் புனித்தத்தை காட்டுகிறது. ஆனால், சமீபத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது. அதாவது, கோயில் பிரகாரத்தருகே ஒரு பெண், சீனிமா பாடலுக்கு நடனமாடி ரீல்ஸ் எடுத்த வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் வைரலானது. இந்த வீடியோ வேகமாக பரவியதோடு, பலரும் கண்டனங்களை தெரிவித்தனர்.

திருச்செந்தூர் கோயில் மட்டுமில்லாமல், பல்வேறு கோயில்களில் இளைஞர்கள், இளம்பெண்கள் என பலரும் ஆன்மீக தலங்களில் ரீல்ஸ் எடுத்து வருகின்றனர்இதுபோன்று வீடியோ எடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று பக்தர்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர். அப்படியொரு சம்பவம் தான், திருச்செந்தூர் கோயிலில் நடந்துள்ளது. அதாவது, பெண் ஒருவர் திருச்செந்தூர் கோயிலில் நடனமாடி ரீல்ஸ் எடுத்துள்ளது அனைவரின் கண்டனத்தை எழுப்பியது. பெண்ணின் செயலை புனிதமற்றது என்றும் மத உணர்வுகளைப் புண்படுத்துவதாகவும் கூறிய பல இந்து அமைப்புகள் இதற்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்தன.

இனி கோயிலுக்குள் ரீல்ஸ் எடுக்க தடை

இதற்கு தற்போது திருசெந்தூர் கோயில் நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. அதாவது, கோயில் வளாகத்திற்குள் சினிமா பாடல்களுக்கு நடனமாடுவதற்கும், அத்தகைய வீடியோக்களை பதிவு செய்வதற்கும் கடுமையான தடை விதித்துள்ளது. திரைப்படப் பாடல்களுக்கு நடனமாடுவது மற்றும் அது தொடர்பான வீடியோக்களை படமாக்குவது கண்டிப்பாகத் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது என்று பக்தர்களுக்குத் தெரிவிக்கும் வகையில், கோயிலுக்குள் பல இடங்களில் அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை பலகைகளை நிறுவியுள்ளனர். விதிகளை மீறுபவர்கள் மீது காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் பலகைகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

பிரகாரத்தின் முன் ஒரு பெண் திரைப்படப் பாடலுக்கு நடனமாடும் வீடியோக்கள் சமூக ஊடகங்களில் வைரலானதைத் தொடர்ந்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து பேசிய கோயில் அதிகாரி, "பக்தர்களுக்கு தெளிவாகத் தகவல் தெரிவிக்கப்படுவதை உறுதி செய்வதற்காக வளாகம் முழுவதும் குறைந்தது 15 எச்சரிக்கை பலகைகள் வைக்கப்படும். கோவிலுக்குள் வீடியோக்களை பதிவு செய்வதும், சினிமா பாடல்களுக்கு நடனமாடுவதும் முற்றிலும் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது. கட்டுப்பாடுகளை மீறுபவர்கள் மீது நாங்கள் புகார் அளிப்போம்" என்று கூறினார்.

