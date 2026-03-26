  • நயினார் நாகேந்திரன் திருநெல்வேலியில் போட்டியிடாதது ஏன்? 3 முக்கிய காரணங்கள்! அப்போ நெல்லை வேட்பாளர் யார்?

நயினார் நாகேந்திரன் திருநெல்வேலியில் போட்டியிடாதது ஏன்? 3 முக்கிய காரணங்கள்! அப்போ நெல்லை வேட்பாளர் யார்?

Why Nainar Nagendran Not Contest In Tirunelveli assembly constituency: பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் அவரது சொந்த தொகுதியான திருநெல்வேலியில் இம்முறை போட்டியிட்டாததற்கு மூன்று முக்கிய காரணங்கள் கூறப்படுகின்றன. அது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 26, 2026, 08:40 AM IST
  • 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் பாஜகவிற்கு 27 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன
  • அதில் திருநெல்வேலி தொகுதி ஒதுக்கப்படவில்லை
  • நயினார் நாகேந்திரனின் சொந்த தொகுதியான திருநெல்வேலியில் போட்டியிடாதது ஏன்?

நயினார் நாகேந்திரன் திருநெல்வேலியில் போட்டியிடாதது ஏன்? 3 முக்கிய காரணங்கள்! அப்போ நெல்லை வேட்பாளர் யார்?

TN Assembly Election: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. இதன் காரணமாக அரசியல் களம் நாளுக்கு நாள் சூடுபிடித்து வருகிறது. அனைத்து கட்சிகளும் தொகுதி வாரியாக பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதேசமயம் தொகுதி பங்கீடு தொடர்பான பேச்சுவார்த்தையும் தீவிரமடைந்து வருகிறது. திமுக தனது கூட்டணி கட்சிகளுக்கு தொகுதிகளை பிரித்து கொடுத்த நிலையில், 175 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறது. விரைவில் கூட்டணி கட்சிகள் எந்தெந்த தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறது என்ற விவரம் வெளியாகும். 

பாஜக போட்டியிடும் தொகுதிகள் 

மறுபக்கம் ஆளும் திமுகவை வீழ்த்தி ஆட்சி கட்டிலை பிடிக்க வேண்டும் என்ற நோக்குடன் செயல்பட்டு வரும் அதிமுக, தனது கூட்டணி கட்சிகளான பாஜக, அமமுக, பாமக, தாமாகா உள்ளிட்ட கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகள் என்னென்ன என்ற பட்டியலை நேற்று மார்ச் 25 எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டார். குறிப்பாக அனைவரும் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பாஜக போட்டியிடும் பட்டியல் வெளியானது. 

பாஜக மயிலாப்பூர், தளி, மொடக்குறிச்சி, ஊட்டி, அவிநாசி, திருப்பூர் தெற்கு, கோவை வடக்கு, கந்தர்வகோட்டை, புதுக்கோட்டை, திருப்பத்தூர், மதுரை தெற்கு, சாத்தூர், திருச்செந்தூர், வாசுதேவநல்லூர், ராதாபுரம், நாகர்கோவில், விளவங்கோடு, ஆவடி, திருவண்ணாமலை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், அறந்தாங்கி, மானாமதுரை, ராமநாதபுரம், குளச்சல், பத்மநாபபுரம் மற்றும் ராசிபுரம் ஆகிய 27 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறது. 

திருநெல்வேலியில் களமிறங்கும் அதிமுக 

இதன் மூலம், பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் திருநெல்வேலியில் போட்டியிடவில்லை என்று கூறப்பட்டு வந்த செய்தி உறுதியானது. நயினார் நாகேந்திரனின் சொந்த தொகுதி திருநெல்வேலி, அங்கு அவர் 2001 ஆம் ஆண்டில் இருந்து போட்டியிட்டு வருகிறது. இதுவரை 5 சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு மூன்றில் வெற்றிபெற்றிருக்கிறார். கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில், நயினார் நாகேந்திரன் 92,282 வாக்குகளை பெற்று வெற்றி பெற்றார். அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் ஏ.எல்.எஸ் லஷ்ட்சுமிணன் 69,,175 வாக்குகள் பெற்றார். ’

நயினார் நாகேந்திரன் திருநெல்வேலியின் ஏன் போட்டியிடவில்லை? 

இந்த சூழலில், இம்முறையும் அவர் திருநெல்வேலி தொகுதிலேயே போட்டியிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் பாஜகவிற்கு திருநெல்வேலி தொகுதி ஒதுக்கப்படவில்லை. அங்கு அதிமுக வேட்பாளர் போட்டியிட இருக்கிறார் என்பது நேற்று மார்ச் 25 உறுதியானது. இந்த நிலையில், நயினார் நாகேந்திரன் திருநெல்வேலி தொகுதியில் போட்டியிடாததற்கு மூன்று காரணங்கள் கூறப்படுகின்றன. 

முதல் காரணம் 

நயினார் நாகேந்திரன் பாஜக மாநில தலைவராக உயர்ந்துள்ளார். இதனால் வரும் தேர்தலில் அவரை தோற்கடிக்க வேண்டும் என திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் முடிவு செய்துள்ளதாகவும் இது தொடர்பான அசைன்மெண்ட்டை அம்மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சர் கே.என். நேருவுக்கு கொடுத்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக நயினார் நாகேந்திரன் திருநெல்வேலி தொகுதியில் இருந்து பின்வாங்குவதாக கூறப்படுகிறது. 

2வது காரணம் 

இரண்டாவது காரணமாக, நயினார் நாகேந்திரன் கடந்த முறை அவர் வெறும் பாஜாக வேட்பாளர். இம்முறை அக்கட்சி மாநில தலைவராக களமிறங்குகிறார். திருநெல்வேலி தொகுதியில் இஸ்லாமியர்களின் வாக்குகள் உள்ளன. அது அடிவாங்கலாம். அதேசமயம், விஜய்யின் தவெக சார்பாக போட்டியிடும் வேட்பாளர் வாக்குகளை பிரிக்கலாம். இதன் காரணமாகவும் திருநெல்வேலி தொகுதியில் போட்டியிடும் எண்ணத்தை நயினார் நாகேந்திரன் கைவிட்டதாக கூறப்படுகிறது. 

மூன்றாவது காரணம் 

நயினார் நாகேந்திரன் இதுவரை 2001, 2006, 2011, 2016 மற்றும் 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார். இதில் 2001, 2011 மற்றும் 2021 ஆகிய தேர்தலில் வெற்றி பெற்று, 2006 மற்றும் 2016ல் தோல்வி அடைந்துள்ளார். தற்போது 2026 ஆம் ஆண்டு நடைபெறுகிறது. அவர் தோல்வி அடைந்த இரண்டு ஆண்டுமே 6 முடிகிறது. தற்போதும் 6ல் முடியும் ஆண்டாக இருப்பதால், அந்த எண் தனக்கு ராசி இல்லை என நயினார் நாகேந்திரன் கருதுவதாக கூறப்படுகிறது. 

நயினார் நாகேந்திரன் இல்லையென்றால் யார்? 

பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் திருநெல்வேலியில் போட்டியிடாத நிலையில், அங்கு அதிமுக வேட்பாளர் களமிறங்க உள்ளார். அது தச்சை கணேசராஜாவாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பான அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும். நயினார் நாகேந்திரன் சாத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிடுவார் என செய்திகள் வெளியாகி வருகின்றன. 

கேள்வி பதில்!

1) பாஜகவிற்கு எத்தனை தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன? 

வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் பாஜகவிற்கு 27 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. 

2) நயினார் நாகேந்திரன் எங்கு போட்டியிடுகிறார்? 

பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் சாத்தூரில் போட்டியிட வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது. 

3) நயினார் நாகேந்திரன் இல்லையென்றால் திருநெல்வேலி வேட்பாளர் யார்? 

நயினார் நாகேந்திரன் திருநெல்வேலி தொகுதியில் போட்டியிடவில்லை. அதிமுக போட்டியிட இருக்கும் நிலையில், வேட்பாளராக தச்சை கணேஷராஜாவை களமிறக்க வாய்ப்புள்ளது. 

